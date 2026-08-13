TV Lonsheim feiert Jubiläum

Rainer Scheuer (links) und Lothar Stork (rechts) im Vereinsheim des TV Lonsheim im Interview mit VRM-Redakteur Claus Rosenberg. Foto: Mirco Metzler / pakalski-press

Wir sprachen mit dem TVL-Vorsitzendem Lothar Stork und Abteilungsleiter Rainer Scheuer über die Meilensteine. Gefeiert wird dann am Sonntag ab 11 Uhr auf dem neuen Dorfplatz.

Lonsheim. Am Sonntag feiert die Fußball-Abteilung des TV Lonsheim ihr 50-jähriges Bestehen. Der zwischenzeitlich erfolgreichste Verein im ehemaligen Kreis Alzey, der sogar in der seinerzeit viertklassigen Oberliga anklopfte, spielt heute in der B-Klasse Alzey-Worms in Allianz mit RWO Alzey.

Herr Stork, Sie kommen viel draußen rum. Ist die erfolgreiche Fußballgeschichte des TVL noch bekannt?

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Wie seht ihr denn den phänomenalen Aufstieg eurer Mannschaft rückblickend? Sie klopfte zwischenzeitlich ja sogar in der Oberliga an?

Geschichte ist das noch nicht. Wenn man draußen rumkommt, trifft man noch viele von früher, mit denen man fußballerisch groß wurde. Ich denke da an die gute Freundschaft mit dem TSV Gau-Odernheim, hauptsächlich mit den Älteren, Kurt Sander, Gerhard Zibell oder die älteren Spieler von damals. Das erste Punktspiel, das der TV Lonsheim je bestritt, war 1976 gegen Gau-Odernheim in der C-Klasse.

Rainer Scheuer: Im Prinzip ist es so, dass wir die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt hatten. Ob es Spieler waren – wir haben mal zusammengerechnet, bei uns haben über 400 Spieler mitgewirkt – und wir hatten Trainer, die längerfristig gearbeitet haben. Wir hatten Ottfried Weber in den Anfangszeiten, später Dieter Hartmüller über fünf Jahre erfolgreich …

Lothar Stork: ... Paul Fass …

Rainer Scheuer: … Paul Fass – das hat uns immer weitergebracht. Die Kameradschaft und der Zusammenhalt haben bei uns gestimmt. Das war eine schöne Gemeinschaft, deshalb ist das peu à peu weiter nach oben gegangen. Sicher, es ging in der Bezirksliga los, dass der eine oder andere eine Siegprämie kriegte. Wo dann Gelder geflossen sind. Das war in der damaligen Zeit aber alles noch machbar, weil wir einen Sponsorenkreis hatten. Wir hatten einen Sponsorenkreisvorsitzenden, der rührig war. Deshalb ist es langsam, aber stabil gewachsen.

Ihr konntet zu dem kometenhaften Aufstieg also nichts?

Lothar Stork: Bewusst mit dem Ziel sind wir nicht angetreten. Wir wollten ursprünglich aus der B-Klasse in die A-Klasse. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll: Mit jedem Trainer war immer Erfolg da.

Rainer Scheuer: Ich erinnere mich immer der Worte von Gunter Diel (Ex-Vorsitzender TuS Biebelnheim, verstorben 2020, Anm.), der sagte: „Für unseren Verein ist die A-Klasse die Bundesliga.“ Da wollten wir immer hin. Und dann hatten wir eine zweite Mannschaft, die extrem stark war und hoch drängte. Dann hatten wir eine dritte Mannschaft gemeldet. Es ist so gewachsen.

Hättet ihr die zum Greifen nahe Oberliga stemmen können?

Lothar Stork: Nein. Im Nachhinein war auch die Verbandsliga zu hoch, weil der Förderkreis aktiv war, der Verein an sich aber nicht mitwuchs.

Rainer Scheuer: Wir haben 250 Mitglieder – und das seit den 80er Jahren.

Heute spielt ihr als Junior-Partner von RWO Alzey in der B-Klasse …

Rainer Scheuer: Stop! Junior-Partner sind wir nicht. Wir sind in dem Konstrukt echte Partner und sehen uns auf Augenhöhe. Die RWO hat viel mit Jugendarbeit im Moment zu tun. Das machen sie richtig erfolgreich. Zu dieser Saison sind endlich auch mal zwei Mannschaften aufgestiegen …

Lothar Stork: … die Ebenbürtigkeit kommt nur manchmal in der Öffentlichkeit schlecht rüber. Bei RWO wird das aber so wahrgenommen, das Miteinander. Zwischen den Vorständen lässt sich das gut an. Uns konnte vor einem guten Jahr nichts Besseres passieren, als mit einem Verein zu liieren, bei dem es vorwärts geht, wo Jugendarbeit geleistet wird. Das garantiert, dass hier in Lonsheim auch noch in Jahren Fußball gespielt wird. Unser Part fokussiert sich derzeit mehr auf den Aktivenbereich. Da bringen wir die Erfahrung mit, RWOs Expertise liegt mehr im Jugendbereich. Wir ergänzen uns da sehr gut.

Nun feiert ihr den 50. Geburtstag der Fußball-Abteilung. Was ist denn Euer Wunsch zu diesem Ereignis?

Rainer Scheuer: Das größte Geschenk für mich wäre, wenn möglichst viele ehemalige Spieler und Trainer kommen, dass man sich wieder mal sieht und ein paar gesellige Stunden miteinander verbringt. Es gibt schon eine Reihe von Zusagen ...

Lothar Stork: … Unter anderen haben sich Kalli Appelmann, Ralf Müller, Paul Fass sowie Dieter Hartmüller mit Frau angekündigt …

Rainer Scheuer: … Klasse wäre einfach, wenn die Weggefährten vorbeischauen, auch unsere zwei, drei treu gebliebenen Sponsoren wie die Firma Trautwein Wein oder die GEG.