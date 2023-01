TV Langen II gewinnt Allianz-Cup in Beverstedt Mit Bildergalerie: Finalsieg gegen Rot Weiss Cuxhaven III

In Beverstedt trafen sich am Samstag zehn Herrenteams aus den unteren Kreisklassen zum 1. Allianz Cup der Allianz Vertretung Sebastian Tomalla in Beverstedt. Am Ende hatte der TV Langen II die Nase vorn und gewann das Turnier.