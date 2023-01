TV Lampertheim: Chancen sollen konsequenter genutzt werden Der TV im Winter-TÜV: Persönliche Weiterentwicklung einiger Spieler, auch die Mannschaftsleistung stimmte im großen und ganzen

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause?

Wir wollen mit mehr spielerischen Lösungen zu Chancen kommen und diese konsequenter nutzen als in der Hinrunde.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Wir waren in der Hinrunde sehr zufrieden mit der Einstellung und den Nehmerqualitäten unserer Mannschaft. Außerdem haben wir in vielen Spielen eine gute Defensivleistung gezeigt. Hinzu kommt, dass sich einige unserer vielen Spieler persönlich gut weiterentwickelt haben.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Für diesen Winter sind keine Abgänge geplant. Bisher gibt es einen Neuzugang zu vermelden. Niklas Christmann stößt von der U19 des VfR Mannheim zu uns und kommt zu seinem Heimatverein zurück.

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab?

Die SG-Odin Wald-Michelbach zählt für uns zum klaren Favoriten. Sie sind konstanteste und ausgeglichenste Mannschaft der Liga. Im unteren Teil der Tabelle wird es bis zum Ende der Saison eng bleiben.

