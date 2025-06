TV Konzen meldet die „Erste“ ab

Zehn Jahre hat die erste Frauenmannschaft in der Fußball-Landesliga gespielt und mit Ausnahme der Saison 2019/20 (Platz neun) auch immer mindestens Platz vier erreicht. In der abgelaufenen Saison war Alemannia Straß das Maß der Dinge, der Vizemeistertitel ging aber einmal mehr an Konzen. Da mag es den einen oder die andere verwundern, dass der Verein die Mannschaft nach dem letzten Spiel zurückgezogen hat. Angelina Warbel ist, vielmehr war, selbst Spielerin der ersten Frauenmannschaft. Und sie ist die Abteilungsleiterin Frauenfußball des TV Konzen. Sie erklärt den Schritt.

Und der dürfte nicht zuletzt bei Fußballromantikern auf Verständnis stoßen. Sepp Herberger sagte einst: „Elf Freunde müsst ihr sein.“ Und genau das trifft auf die Landesligakickerinnen zu.