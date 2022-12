TV Köndringen verlängert mit seinem Trainerteam Andi Baab auch in der kommenden Saison Trainer der SG Köndringen

Spielertrainer Karsten Kranzer und sein Co-Trainer Dietmar Fischer werden auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie, bzw. auf dem Spielfeld bei den Herren im Elzstadion die Verantwortung übernehmen.

Auch im Umfeld entwickelt sich der Verein stetig weiter. Daher haben wir uns gemeinsam mit dem Verein dazu entschieden, den eingeschlagenen Weg auch in der nächsten Saison zusammen weiterzugehen.” so Kranzer.

Die Verantwortlichen der SG Köndringen und Andreas Baab haben sich bereits jetzt darauf verständigt, das Baab auch in der kommenden Saison als Trainer des aktuellen Bezirksligisten fungiert.

"Ausschlaggebend war der hervorragende Eindruck den Andreas in seinem ersten halben Jahr als Trainer unserer Frauen hinterlassen hat," so Marvin Weber vom TV Köndringen. "Er hat eine schlagkräftige Mannschaft geformt, die auf und neben dem Platz als Einheit auftritt und deren Entwicklung wir noch nicht am Ende sehen. Diesen Weg wollen wir gemeinsam weitergehen", so Weber weiter. "Ich freue mich sehr, dass mir die Verantwortlichen der SG schon jetzt das Vertrauen für die neue Saison ausgesprochen haben. Die Arbeit mit den Mädels macht mir sehr viel Spaß, die drei Vereine haben dafür ein super Umfeld geschaffen. Ich fühle mich auf und neben dem Platz absolut wohl und freue mich auf die weitere, gemeinsame und hoffentlich erfolgreiche Zeit", so Andreas Baab. Aktuell steht die SG Köndringen zur Halbzeit der Saison auf dem zweiten Tabellenplatz, nur ein Punkt hinter Spitzenreiter Eintracht Freiburg.

Auch im Pokal ist man nach dem Erfolg im Topspiel gegen Gottenheim II noch im Rennen. Zudem stellt man die beste Abwehr als auch die beste Offensive der Liga.