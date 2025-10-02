TV Köndringen hat das Augenmerk auf die Defensivarbeit gelegt

In der vergangenen Bezirksliga-Saison präsentierte sich der TV Köndringen als etwas ähnliches wie die Schießbude der Liga: 80 Gegentreffer standen damals zu Buche, nur Schlusslicht Biengen wies einen schlechteren Wert vor. Kein Wunder, dass Karsten Kranzer in der Vorbereitung das Augenmerk auf die Abwehrarbeit legte! Der Spielertrainer wirft im FuPa-Bezirksligatipp einen Blick auf den sechsten Spieltag.

FuPa: Herr Kranzer, werfen wir doch zuerst einen Blick zurück auf das vergangene Wochenende und das 2:2 beim Aufsteiger SpVgg. Buchenbach. Drei der vier Tore fielen in der Nachspielzeit, eine aufregende Partie also! Wie haben Sie das Spiel wahrgenommen?

Es war ein verrücktes Spiel! Von den Chancen und vom Spielverlauf her war das 2:2 okay. Buchenbach war gut ins Spiel gekommen und hatte in den ersten 15 Minuten zwei Chancen. Danach haben wir das Heft in die Hand genommen, auch wenn wir unsere Möglichkeiten noch nicht verwertet haben. Nach der Pause haben wir gedrückt und sind verdient in Führung gegangen. Buchenbach hat daraufhin umgestellt, wurde offensiver und hat das Resultat in der Nachspielzeit nicht unverdient gedreht. Aber wir haben noch einmal alles auf eine Karte gesetzt und gleich nach dem 1:2 einen Freistoß bekommen, den wir aus 25 Metern einschweißen konnten. Danach wurde das Spiel nicht mehr angepfiffen. Ich habe danach noch mit den Buchenbachern gesprochen – so richtig konnte keiner seine Gefühlswelt einschätzen. Innerhalb von fünf Minuten hat man da alles durchlebt. Komplett verrückt, so etwas habe ich schon lange nicht mehr erlebt.