TV Kemnat glänzt, wildes 5:5 bei den Sportfreunden Stuttgart

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Stuttgart/Böblingen war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++
Kreisliga A2:
TSV Rohr Stuttgart – KV Plieningen 2:1
Rohr setzte sich knapp, aber verdient durch. Kai Hauner brachte die Gastgeber in der 35. Minute in Führung. Noah Felthaus glich kurz darauf per Foulelfmeter (42.) aus. In einer umkämpften zweiten Hälfte traf Samir Ramic in der 81. Minute zum entscheidenden 2:1.
MK Makedonija Stuttgart – TV Kemnat 2:8
Kemnat dominierte die Partie vollständig. Ein Eigentor von Nikola Tasev (25.) eröffnete den Torreigen, dann trafen Jochen Bräuning (32.), Dean Kovacevic (36.), David Erhardt (42.), Aleksander Bozinovski (68.) und erneut Dean Kovacevic (71.). Makedonija kam durch Aleksandar Conev (76.) und Ljupco Kolev (83.) zu zwei Treffern, doch Jochen Bräuning (77.) und Marvin Eckmann (81.) sorgten für einen klaren Auswärtssieg.
SV Hoffeld – SpVgg 1887 Möhringen 5:1
Hoffeld erwischte vor 100 Zuschauern den besseren Start: Tomislav Janjic traf bereits in der 5. Minute. Samet Ogul glich zwar schnell aus (9.), aber danach dominierten die Gastgeber. Ein Eigentor von Bastian Malchow (47.) leitete die Hoffelder Offensive ein, Patrick Wüst (51.), Mehdi Younis (60.) und Ali Younis per Foulelfmeter (73.) stellten das deutliche Ergebnis her.
Sportfreunde Stuttgart – FV Germania Degerloch 5:5
Ein unfassbares Spiel mit zehn Treffern: Emil Scheuermann brachte Degerloch nach 59 Sekunden in Führung, doch Frederik Deters antwortete direkt (2.). Marvin Kuhn (6.) und erneut Emil Scheuermann (28.) stellten auf 1:3. Frédéric Moquet erhöhte in der 42. Minute sogar auf 1:4. Doch die Sportfreunde kämpften sich zurück: Linus Becker traf doppelt (56., 57.). Nach dem 3:5 durch Emil Scheuermann (70.) folgten Tore von Leon Lois (82.) und Frederik Deters (87.) zum 5:5-Ausgleich. Kurz vor Schluss sah Raphael Kemmer (89.) die Rote Karte. Ein Wahnsinnsspiel.
GFV Ermis Metanastis Stuttgart – TSV Heumaden 2:0
Ermis Metanastis kontrollierte die Partie. Andreas Kourou traf kurz nach der Pause (48.), ehe Ahmed Al-Dosakee in der 90. Minute per Foulelfmeter zum 2:0 traf. Bereits in der 29. Minute vergab Vladimiros Gkiagkiaev einen Strafstoß.
ABV Stuttgart – KF Kosova Bernhausen 5:1
Besart Veseli traf per Handelfmeter (11.) zur frühen Gästeführung. Danach übernahm ABV Stuttgart: Valentin Loparco (54.), Alen Neskic (58.), Joa Kauderer (65.) und Nicolas Gutzentat (89.) drehten das Spiel deutlich. Ein Eigentor von Dardan Gashi (90.+1) setzte den Schlusspunkt. Jeton Elezaj sah in der 69. Minute Gelb-Rot.
SpVgg Stetten/Filder – SV Vaihingen II 2:1
Stetten begann stark: Robin Hock traf in der 13. Minute. Vaihingen glich durch Sepehr Heydari (44.) aus, doch direkt im Gegenzug stellte Julian Bega (45.) den alten Abstand wieder her. In der zweiten Hälfte verteidigte Stetten den Vorsprung.
SV Sillenbuch – FSV Waldebene Stuttgart Ost 1:3
Eric Lauble (30.) und Christian Stürner (56.) brachten die Gäste in Führung. Leon Cesarano erhöhte in der 69. Minute. Paul Knorr traf in der 75. Minute per Foulelfmeter für Sillenbuch, doch am Auswärtssieg änderte das nichts.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++
Kreisliga A3:
Spvgg Holzgerlingen II – TV Nebringen 5:2
Ein torreiches Spiel mit starkem Offensivdruck der Gastgeber. Marcel Vetter brachte Nebringen früh in Führung (6.), doch Maik Nold glich schnell aus (10.). Kay Niklas Beck drehte das Spiel mit einem Doppelpack (42., 45.+2). Nach der Pause erhöhte Mika Gielg (52.). Johannes Ormos verkürzte in der 76. Minute, bevor Moritz Dieterle (84.) den 5:2-Endstand herstellte.
GSV Maichingen II – SV Böblingen II 2:3
SV Böblingen II begann stärker und führte durch Adnan Rastoder (23.). Adrijan Mijic traf in der 38. Minute zum Ausgleich. Nach der Pause stellte Böblingen durch Youssef Ghoneim (58.) und Bedirhan Emen (69.) auf 1:3. Yannick Fellner brachte Maichingen II in der 75. Minute noch einmal heran, doch es blieb beim Auswärtssieg der Böblinger.
TV Altdorf – Spvgg Aidlingen 2:2
Aidlingen erwischte den perfekten Start: Philipp Roll traf bereits in der 1. Minute, Johannes Rott legte in der 28. Minute nach. Altdorf kämpfte sich spät ins Spiel zurück und wurde belohnt: Manuel Rupp (73.) und Qendrim Jaha (78.) glichen das Spiel aus.
SV Magstadt – TSV Waldenbuch 0:3
Waldenbuch präsentierte sich eiskalt im Abschluss. Patrick Neumann erzielte das 0:1 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Philipp Schott (67.) und Patrik Pinto (82.). Magstadt fand keine Mittel gegen die stabilen Gäste.
TSV Kuppingen – TSV Schönaich 1:0
Eine knappe Partie, die durch ein Tor entschieden wurde: Nikolas Holzner traf in der 33. Minute für Kuppingen. Schönaich versuchte spät auszugleichen, doch die TSV-Defensive stand sicher.
Türkischer SV Herrenberg – VfL Sindelfingen II 1:2
Ein turbulenter Beginn: Ahmet Yasin Ünal traf in der 1. Minute per Foulelfmeter. Can Miftar glich in der 10. Minute aus. Nach der Pause entschied Kenan Kasikci (55.) das Spiel zugunsten der Gäste. Herrenberg schwächte sich selbst: Harun Abdullah Güney (64.) und Ferhat Vural (88.) sahen beide Gelb-Rot. Ein umkämpfter Auswärtssieg.
TV Gültstein – SV Oberjesingen 1:3
Oberjesingen setzte sich dank starker Effizienz durch. Neil Aktas (37.) und Dominik Stojcevic per Foulelfmeter (45.) sorgten für eine komfortable Führung. Jean Briliant Binje (57.) verkürzte für Gültstein, doch Gennaro Semirano (78.) stellte den alten Abstand wieder her. Der SV Oberjesingen gewann verdient.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++