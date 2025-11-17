TV Kemnat glänzt, wildes 5:5 bei den Sportfreunden Stuttgart

TV89 Zuffenhausen – SC Stammheim 5:3

Ein spektakuläres Torfestival in Zuffenhausen: Tom Karenke brachte Stammheim früh in Führung (8.), doch Cem Aktepe glich in der 16. Minute aus. Nach der Pause drehte V89 das Spiel: Andre Videira Teixeira traf in der 47. Minute, ehe Nikitas Skordoulis (50.) erneut ausglich. Alan Pfitzner (56.) und abermals Nikitas Skordoulis (64.) sorgten für ein offenes Duell. In der Schlussphase entschieden Alexander Iatan (84.) und Sergio Mavinga (88.) die Partie zugunsten der Gastgeber.

OFK Beograd Stuttgart – SG Weilimdorf 5:3

Vor 160 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Offensivspektakel. Nikola Lakovic (30.) und Veljko Burazor (32.) sorgten für eine schnelle 2:0-Führung. Kilian Bruckner verkürzte (37.), doch David Lazic (40.) und erneut Nikola Lakovic (45.) stellten zur Pause auf 4:1. Veljko Burazor legte in der 55. Minute nach. Argon Gaxherri (68.) und erneut Kilian Bruckner (70.) machten es noch einmal spannend, aber der OFK brachte den Heimsieg ins Ziel.

TB Untertürkheim – Türkspor Stuttgart 1:3

Ein turbulentes Spiel, in dem Türkspor sich das Leben zunächst selbst schwer machte: Ugur Capar (25.) und Emir Dogansoy (30.) scheiterten beide vom Punkt. Kurz nach der Pause traf Lars Widmann unglücklich ins eigene Tor (47.). Tobias Kärcher glich in der 57. Minute aus, doch Emir Dogansoy (67.) und Elmedin Sovtić (88.) entschieden die Partie zugunsten der Gäste.

TV Zazenhausen – TSV Mühlhausen/Stuttgart 4:0

Zazenhausen dominierte die Partie klar. Nico Friedlein traf in der 12. Minute zur Führung, Sören Frank legte in der 27. Minute nach. Semih Tanik erhöhte in der 31. Minute und sorgte in der 73. Minute mit seinem zweiten Treffer für den Endstand. Ahmed Nasser vergab in der 32. Minute einen Foulelfmeter für Mühlhausen – Torwart Johann Renner parierte.

TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 – TSV Uhlbach 4:2

Die Gastgeber legten stark los: Daniel Weiß (18.) und Marko Sorgic (30.) trafen zur 2:0-Führung. Jens Ersing verkürzte in der 37. Minute, doch Schauki Djelassi stellte nach 65 Minuten den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit traf Joshua Menger (90.) für Uhlbach, ehe Finnlay Adrian Gann (90.) sofort konterte und den 4:2-Endstand markierte.

TSV Weilimdorf II – SSV Zuffenhausen 1:5

Weilimdorf II ging durch Yutaro Takasaki (12.) in Führung, doch danach übernahm Zuffenhausen komplett das Kommando. Dennis Klose avancierte zum überragenden Mann: Er traf viermal (35., 54., 62., 79.), dazwischen netzte Max Weinmann (42.) ein. Ein eindrucksvoller Auswärtssieg des SSV.

SG Stuttgart West – Sportvg Feuerbach 0:3

Feuerbach entschied die Partie in einer wilden Schlussphase: Marin Pranjic traf in der 87. Minute, Alexis Moissidis legte in der 88. Minute nach. In der 90. Minute setzte erneut Marin Pranjic den Schlusspunkt. Stuttgart West blieb offensiv blass.

SportKultur Stuttgart – SV Prag Stuttgart 1:3

Elias Tweneboa brachte SportKultur kurz vor der Pause (41.) in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte der SV Prag die Partie: Otis Raiser (76.), Paul Kress (80.) und Leoluca Cimino in der 90.+6 Minute sorgten für einen starken Auswärtserfolg. Eine konsequente zweite Halbzeit brachte Prag den Sieg.