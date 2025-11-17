 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Joachim Koschler

TV Kemnat glänzt, wildes 5:5 bei den Sportfreunden Stuttgart

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Stuttgart/Böblingen los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Stuttgart/Böblingen war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Stuttgart/Böblingen

Kreisliga A1:

TV89 Zuffenhausen – SC Stammheim 5:3
Ein spektakuläres Torfestival in Zuffenhausen: Tom Karenke brachte Stammheim früh in Führung (8.), doch Cem Aktepe glich in der 16. Minute aus. Nach der Pause drehte V89 das Spiel: Andre Videira Teixeira traf in der 47. Minute, ehe Nikitas Skordoulis (50.) erneut ausglich. Alan Pfitzner (56.) und abermals Nikitas Skordoulis (64.) sorgten für ein offenes Duell. In der Schlussphase entschieden Alexander Iatan (84.) und Sergio Mavinga (88.) die Partie zugunsten der Gastgeber.

OFK Beograd Stuttgart – SG Weilimdorf 5:3
Vor 160 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Offensivspektakel. Nikola Lakovic (30.) und Veljko Burazor (32.) sorgten für eine schnelle 2:0-Führung. Kilian Bruckner verkürzte (37.), doch David Lazic (40.) und erneut Nikola Lakovic (45.) stellten zur Pause auf 4:1. Veljko Burazor legte in der 55. Minute nach. Argon Gaxherri (68.) und erneut Kilian Bruckner (70.) machten es noch einmal spannend, aber der OFK brachte den Heimsieg ins Ziel.

TB Untertürkheim – Türkspor Stuttgart 1:3
Ein turbulentes Spiel, in dem Türkspor sich das Leben zunächst selbst schwer machte: Ugur Capar (25.) und Emir Dogansoy (30.) scheiterten beide vom Punkt. Kurz nach der Pause traf Lars Widmann unglücklich ins eigene Tor (47.). Tobias Kärcher glich in der 57. Minute aus, doch Emir Dogansoy (67.) und Elmedin Sovtić (88.) entschieden die Partie zugunsten der Gäste.

TV Zazenhausen – TSV Mühlhausen/Stuttgart 4:0
Zazenhausen dominierte die Partie klar. Nico Friedlein traf in der 12. Minute zur Führung, Sören Frank legte in der 27. Minute nach. Semih Tanik erhöhte in der 31. Minute und sorgte in der 73. Minute mit seinem zweiten Treffer für den Endstand. Ahmed Nasser vergab in der 32. Minute einen Foulelfmeter für Mühlhausen – Torwart Johann Renner parierte.

TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 – TSV Uhlbach 4:2
Die Gastgeber legten stark los: Daniel Weiß (18.) und Marko Sorgic (30.) trafen zur 2:0-Führung. Jens Ersing verkürzte in der 37. Minute, doch Schauki Djelassi stellte nach 65 Minuten den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit traf Joshua Menger (90.) für Uhlbach, ehe Finnlay Adrian Gann (90.) sofort konterte und den 4:2-Endstand markierte.

TSV Weilimdorf II – SSV Zuffenhausen 1:5
Weilimdorf II ging durch Yutaro Takasaki (12.) in Führung, doch danach übernahm Zuffenhausen komplett das Kommando. Dennis Klose avancierte zum überragenden Mann: Er traf viermal (35., 54., 62., 79.), dazwischen netzte Max Weinmann (42.) ein. Ein eindrucksvoller Auswärtssieg des SSV.

SG Stuttgart West – Sportvg Feuerbach 0:3
Feuerbach entschied die Partie in einer wilden Schlussphase: Marin Pranjic traf in der 87. Minute, Alexis Moissidis legte in der 88. Minute nach. In der 90. Minute setzte erneut Marin Pranjic den Schlusspunkt. Stuttgart West blieb offensiv blass.

SportKultur Stuttgart – SV Prag Stuttgart 1:3
Elias Tweneboa brachte SportKultur kurz vor der Pause (41.) in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte der SV Prag die Partie: Otis Raiser (76.), Paul Kress (80.) und Leoluca Cimino in der 90.+6 Minute sorgten für einen starken Auswärtserfolg. Eine konsequente zweite Halbzeit brachte Prag den Sieg.

Kreisliga A2:

TSV Rohr Stuttgart – KV Plieningen 2:1
Rohr setzte sich knapp, aber verdient durch. Kai Hauner brachte die Gastgeber in der 35. Minute in Führung. Noah Felthaus glich kurz darauf per Foulelfmeter (42.) aus. In einer umkämpften zweiten Hälfte traf Samir Ramic in der 81. Minute zum entscheidenden 2:1.

MK Makedonija Stuttgart – TV Kemnat 2:8
Kemnat dominierte die Partie vollständig. Ein Eigentor von Nikola Tasev (25.) eröffnete den Torreigen, dann trafen Jochen Bräuning (32.), Dean Kovacevic (36.), David Erhardt (42.), Aleksander Bozinovski (68.) und erneut Dean Kovacevic (71.). Makedonija kam durch Aleksandar Conev (76.) und Ljupco Kolev (83.) zu zwei Treffern, doch Jochen Bräuning (77.) und Marvin Eckmann (81.) sorgten für einen klaren Auswärtssieg.

SV Hoffeld – SpVgg 1887 Möhringen 5:1
Hoffeld erwischte vor 100 Zuschauern den besseren Start: Tomislav Janjic traf bereits in der 5. Minute. Samet Ogul glich zwar schnell aus (9.), aber danach dominierten die Gastgeber. Ein Eigentor von Bastian Malchow (47.) leitete die Hoffelder Offensive ein, Patrick Wüst (51.), Mehdi Younis (60.) und Ali Younis per Foulelfmeter (73.) stellten das deutliche Ergebnis her.

Sportfreunde Stuttgart – FV Germania Degerloch 5:5
Ein unfassbares Spiel mit zehn Treffern: Emil Scheuermann brachte Degerloch nach 59 Sekunden in Führung, doch Frederik Deters antwortete direkt (2.). Marvin Kuhn (6.) und erneut Emil Scheuermann (28.) stellten auf 1:3. Frédéric Moquet erhöhte in der 42. Minute sogar auf 1:4. Doch die Sportfreunde kämpften sich zurück: Linus Becker traf doppelt (56., 57.). Nach dem 3:5 durch Emil Scheuermann (70.) folgten Tore von Leon Lois (82.) und Frederik Deters (87.) zum 5:5-Ausgleich. Kurz vor Schluss sah Raphael Kemmer (89.) die Rote Karte. Ein Wahnsinnsspiel.

GFV Ermis Metanastis Stuttgart – TSV Heumaden 2:0
Ermis Metanastis kontrollierte die Partie. Andreas Kourou traf kurz nach der Pause (48.), ehe Ahmed Al-Dosakee in der 90. Minute per Foulelfmeter zum 2:0 traf. Bereits in der 29. Minute vergab Vladimiros Gkiagkiaev einen Strafstoß.

ABV Stuttgart – KF Kosova Bernhausen 5:1
Besart Veseli traf per Handelfmeter (11.) zur frühen Gästeführung. Danach übernahm ABV Stuttgart: Valentin Loparco (54.), Alen Neskic (58.), Joa Kauderer (65.) und Nicolas Gutzentat (89.) drehten das Spiel deutlich. Ein Eigentor von Dardan Gashi (90.+1) setzte den Schlusspunkt. Jeton Elezaj sah in der 69. Minute Gelb-Rot.

SpVgg Stetten/Filder – SV Vaihingen II 2:1
Stetten begann stark: Robin Hock traf in der 13. Minute. Vaihingen glich durch Sepehr Heydari (44.) aus, doch direkt im Gegenzug stellte Julian Bega (45.) den alten Abstand wieder her. In der zweiten Hälfte verteidigte Stetten den Vorsprung.

SV Sillenbuch – FSV Waldebene Stuttgart Ost 1:3
Eric Lauble (30.) und Christian Stürner (56.) brachten die Gäste in Führung. Leon Cesarano erhöhte in der 69. Minute. Paul Knorr traf in der 75. Minute per Foulelfmeter für Sillenbuch, doch am Auswärtssieg änderte das nichts.

Kreisliga A3:

Spvgg Holzgerlingen II – TV Nebringen 5:2
Ein torreiches Spiel mit starkem Offensivdruck der Gastgeber. Marcel Vetter brachte Nebringen früh in Führung (6.), doch Maik Nold glich schnell aus (10.). Kay Niklas Beck drehte das Spiel mit einem Doppelpack (42., 45.+2). Nach der Pause erhöhte Mika Gielg (52.). Johannes Ormos verkürzte in der 76. Minute, bevor Moritz Dieterle (84.) den 5:2-Endstand herstellte.

GSV Maichingen II – SV Böblingen II 2:3
SV Böblingen II begann stärker und führte durch Adnan Rastoder (23.). Adrijan Mijic traf in der 38. Minute zum Ausgleich. Nach der Pause stellte Böblingen durch Youssef Ghoneim (58.) und Bedirhan Emen (69.) auf 1:3. Yannick Fellner brachte Maichingen II in der 75. Minute noch einmal heran, doch es blieb beim Auswärtssieg der Böblinger.

TV Altdorf – Spvgg Aidlingen 2:2
Aidlingen erwischte den perfekten Start: Philipp Roll traf bereits in der 1. Minute, Johannes Rott legte in der 28. Minute nach. Altdorf kämpfte sich spät ins Spiel zurück und wurde belohnt: Manuel Rupp (73.) und Qendrim Jaha (78.) glichen das Spiel aus.

SV Magstadt – TSV Waldenbuch 0:3
Waldenbuch präsentierte sich eiskalt im Abschluss. Patrick Neumann erzielte das 0:1 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Philipp Schott (67.) und Patrik Pinto (82.). Magstadt fand keine Mittel gegen die stabilen Gäste.

TSV Kuppingen – TSV Schönaich 1:0
Eine knappe Partie, die durch ein Tor entschieden wurde: Nikolas Holzner traf in der 33. Minute für Kuppingen. Schönaich versuchte spät auszugleichen, doch die TSV-Defensive stand sicher.

Türkischer SV Herrenberg – VfL Sindelfingen II 1:2
Ein turbulenter Beginn: Ahmet Yasin Ünal traf in der 1. Minute per Foulelfmeter. Can Miftar glich in der 10. Minute aus. Nach der Pause entschied Kenan Kasikci (55.) das Spiel zugunsten der Gäste. Herrenberg schwächte sich selbst: Harun Abdullah Güney (64.) und Ferhat Vural (88.) sahen beide Gelb-Rot. Ein umkämpfter Auswärtssieg.

TV Gültstein – SV Oberjesingen 1:3
Oberjesingen setzte sich dank starker Effizienz durch. Neil Aktas (37.) und Dominik Stojcevic per Foulelfmeter (45.) sorgten für eine komfortable Führung. Jean Briliant Binje (57.) verkürzte für Gültstein, doch Gennaro Semirano (78.) stellte den alten Abstand wieder her. Der SV Oberjesingen gewann verdient.

17.11.2025, 17:30 Uhr
redAutor