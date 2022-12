TV Kapellen trifft die Weihnachtskugel vom Punkt "Einfach mal machen, könnte ja gut werden..." dachten sich die Organisatoren Andree Peterkes, Andreas Müller, Sascha Cechlovsky und Andreas Albrecht von den Alten Herren beim TV Kapellen und begannen mit der Planung für das erste Elfmeter-Turnier im Moerser-Süden.

Im Vorfeld meldeten sich zwölf Teams zum Elfmeter-Turnier beim TV Kapellen an. Mit für einen Dezember optimalen Rahmenbedingungen von knapp über null Grad, trocken und windstill ging es am frühen Mittag los. Es gab reichlich Glühwein, Kekse und weihnachtliches Gebäck und auch ein frisch gezapftes Bier durfte nicht fehlen. Weihnachtliche Musik und Dekoration und einige ausgefallene Kostümierungen untermalten das Geschehen auf und neben dem Platz.

Klangvolle Namen wie Maschinenpark Kapellen, Schmerzgebirge Aua, Desperados Housewifes oder Boyz n the Hood gingen an den Start. Die Turnierregeln gaben auch die sportliche Richtung vor. "Nehmt das ganze bitte nicht zu ernst, seid fair und freundlich zueinander und geht großzügig mit Euren Pausenzeiten an den Verpflegungsstellen um."

So wurden in zwei Gruppen tolle und durchweg hochklassige Spiele durchgeführt. Nach der Vorrunde gab es noch zwei dramatische Halbfinale und im Anschluss die Platzierungsspiele. Zum Finale versammelten sich alle Teilnehmer und Gäste um das Endspiel-Feld und feuerten die beiden Teams an. Am Ende setzte sich durch das ganze Turnier gesehen der starke "FC Gnadenlos" durch und machte seinem Team Namen alle Ehre.