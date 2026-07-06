TV Kapellen sucht engagierte Trainer/innen für die D-Jugend

TV Kapellen sucht nach einem Trainer – Foto: IMAGO IMAGES

Gesucht werden fußballbegeisterte Menschen, die Freude an der Arbeit mit Kindern haben und junge Spielerinnen und Spieler sportlich sowie persönlich begleiten möchten. Trainererfahrung ist wünschenswert, aber keine Voraussetzung. Viel wichtiger sind Zuverlässigkeit, Teamgeist und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.

Neue Kunstrasenanlage als Highlight

Der TV Kapellen bietet ein motiviertes Vereinsumfeld mit gesunden Strukturen, eine starke Gemeinschaft sowie optimale Trainingsbedingungen. Ein besonderes Highlight ist die neue Kunstrasenanlage, die derzeit entsteht und zur kommenden Saison beste Voraussetzungen für den Trainings- und Spielbetrieb schaffen wird.

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