TV Kalkum-Wittlaer verstärkt sich mit ehemaligem Oberligaspieler

Navid Fazeli könnte derzeit kaum glücklicher sein. Der frischgebackene Vater genießt das neue Familienleben in allen Zügen. Und auch seine sportlichen Sorgen haben sich auf der Zielgeraden des abgelaufenen Kalenderjahres massiv reduziert. Mit sieben Punkten aus den vergangenen vier Spielen machte der TV Kalkum-Wittlaer eine ganze Menge Boden gut im Abstiegskampf. Ergo nimmt der TVKW die Mission Klassenerhalt im Februar von Relegationsrang 15 aus in Angriff.
Die guten Resultate – Wittlaer schlug im Jahresschlussspurt den 1.FC Grevenbroich-Süd und Aufstiegsaspirant SG Benrath-Hassels – kamen für den Trainer nicht ganz überraschend. „Wir hatten wieder mehr Personal zur Verfügung, was sich dann prompt auch in den Leistungen widergespiegelt hat“, sagt Fazeli. An die guten Auftritte aus dem November und Dezember gilt es im neuen Jahr anzuknüpfen, wenn seine Mannschaft am Ende über dem Strich stehen soll. Dabei helfen soll dann auch ein Rückkehrer. Mit Melvin Ridder zog Fazeli in der Winterpause einen für Klubverhältnisse „dicken Fisch“ an Land. „Melvin hat zuletzt in Frintrop aus privaten Gründen wenig gespielt. Die Dinge sind nun aber alle geregelt. Als sich jetzt die spontane Gelegenheit ergeben hat, ihn zu bekommen, haben wir zugeschlagen. Melvin freut sich auf die Aufgabe und wir uns auf ihn. Mit ihm bekommen wir Qualität dazu“, führt Fazeli aus.
Während der 24-jährige, ehemalige Oberligaspieler (unter anderem Ratingen 04/19, Union Frintrop) eine Soforthilfe darstellen dürfte, bleibt bei den anderen beiden Neuen abzuwarten, inwiefern sie den Konkurrenzkampf erhöhen. Sahin Irevül kam in der Hinrunde für den Ligarivalen SV Hösel immerhin sechs Mal von der Bank aus. „Er ist ein junger Spieler mit Entwicklungspotenzial“, sagt Fazeli über den 19-Jährigen. Wie Irevül ist auch Kevin Oellers im Angriff zu Hause. Der 32-Jährige hat eine abwechslungsreiche sportliche Vita. „Er stand schon für viele Klubs auf dem Platz und will nun bei uns heimisch werden“, erklärt Fazeli. Das Risiko bei diesem Transfer scheint überschaubar. Oellers hat im Training seit Oktober gezeigt, dass er noch einmal beißen will. Und dass er das gegnerische Tor treffen kann, hat der Routinier in der Vergangenheit auch schon bewiesen.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: