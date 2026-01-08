TV Kalkum-Wittlaer verstärkt sich mit ehemaligem Oberligaspieler

Navid Fazeli könnte derzeit kaum glücklicher sein. Der frischgebackene Vater genießt das neue Familienleben in allen Zügen. Und auch seine sportlichen Sorgen haben sich auf der Zielgeraden des abgelaufenen Kalenderjahres massiv reduziert. Mit sieben Punkten aus den vergangenen vier Spielen machte der TV Kalkum-Wittlaer eine ganze Menge Boden gut im Abstiegskampf. Ergo nimmt der TVKW die Mission Klassenerhalt im Februar von Relegationsrang 15 aus in Angriff.

Ridder stößt zum Team

Die guten Resultate – Wittlaer schlug im Jahresschlussspurt den 1.FC Grevenbroich-Süd und Aufstiegsaspirant SG Benrath-Hassels – kamen für den Trainer nicht ganz überraschend. „Wir hatten wieder mehr Personal zur Verfügung, was sich dann prompt auch in den Leistungen widergespiegelt hat“, sagt Fazeli. An die guten Auftritte aus dem November und Dezember gilt es im neuen Jahr anzuknüpfen, wenn seine Mannschaft am Ende über dem Strich stehen soll. Dabei helfen soll dann auch ein Rückkehrer. Mit Melvin Ridder zog Fazeli in der Winterpause einen für Klubverhältnisse „dicken Fisch“ an Land. „Melvin hat zuletzt in Frintrop aus privaten Gründen wenig gespielt. Die Dinge sind nun aber alle geregelt. Als sich jetzt die spontane Gelegenheit ergeben hat, ihn zu bekommen, haben wir zugeschlagen. Melvin freut sich auf die Aufgabe und wir uns auf ihn. Mit ihm bekommen wir Qualität dazu“, führt Fazeli aus.