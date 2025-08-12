TV Kalkum-Wittlaer startet mit Pokalsieg in die Saison

Navid Fazeli hatte das richtige Gespür, was das Leistungsvermögen seiner eigenen Mannschaft angeht. Vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison, dem Erstrundenspiel um den Niederrheinpokal gegen den Cronenberger SC, hatte der Trainer des TV Kalkum-Wittlaer (TVKW) den Einzug in Runde zwei als absolut realistisches Szenario skizziert. Gesagt, getan. Im Duell zweier ehemaliger Oberligisten behielt der TVKW auf eigener Anlage gegen den vor wenigen Wochen aus der Landesliga abgestiegenen Gast aus Wuppertal mit 1:0 die Oberhand.
Mann des Tages auf Seiten des Siegers war Anton Hauk. Bereits nach neun gespielten Minuten bestrafte der 23-Jährige einen zu kurz geratenen Rückpass des Cronenbergers Robin Brkic mit dem Tor des Tages. In den Augen von Navid Fazeli war der Gegner mit diesem Ergebnis noch gut bedient.
„Wir hätten zur Pause auch schon 4:0 führen können“, sagte Wittlaers Coach in Anspielung auf weitere Großchancen von Nico Pesch (8.), Konstantin Richter (11., Latte) und Noel Heitkamp (29.). Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler, dessen Einsatz erst kurz vor dem Anpfiff feststand, verschoss einen Foulelfmeter.
Dass Fazelis Schützlinge im zweiten Abschnitt mitunter die Ordnung verloren, gehört allerdings ebenso zur Wahrheit dieser spannenden Partie. Wobei die Gründe dafür erklärbar waren. Mit dem verletzungsbedingten Aus von Lars Jansen musste Wittlaer schon nach knapp einer halben Stunde einen Schock verkraften. Kurze Zeit später zeigte auch der über Leistenbeschwerden klagende Torhüter Khashayer Goudarzi an, ausgewechselt werden zu müssen. Mit etwas Pech hat der TV Kalkum-Wittlaer den Einzug in die zweite Runde demnach teuer bezahlt.
„Vor allen Dingen bei Lars müssen wir schauen und hoffen. Der Knöchel ist grün und blau geworden“, sagte Fazeli über seinen gefoulten Offensivspieler, der nun mit Verdacht auf Bänderriss weitere Untersuchungen über sich ergehen lassen muss.