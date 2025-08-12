TV Kalkum-Wittlaer startet mit Pokalsieg in die Saison

Das ist Navid Fazeli. – Foto: Tobias Dinkelborg

Navid Fazeli hatte das richtige Gespür, was das Leistungsvermögen seiner eigenen Mannschaft angeht. Vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison, dem Erstrundenspiel um den Niederrheinpokal gegen den Cronenberger SC, hatte der Trainer des TV Kalkum-Wittlaer (TVKW) den Einzug in Runde zwei als absolut realistisches Szenario skizziert. Gesagt, getan. Im Duell zweier ehemaliger Oberligisten behielt der TVKW auf eigener Anlage gegen den vor wenigen Wochen aus der Landesliga abgestiegenen Gast aus Wuppertal mit 1:0 die Oberhand.

Mann des Tages auf Seiten des Siegers war Anton Hauk. Bereits nach neun gespielten Minuten bestrafte der 23-Jährige einen zu kurz geratenen Rückpass des Cronenbergers Robin Brkic mit dem Tor des Tages. In den Augen von Navid Fazeli war der Gegner mit diesem Ergebnis noch gut bedient.

„Wir hätten zur Pause auch schon 4:0 führen können“, sagte Wittlaers Coach in Anspielung auf weitere Großchancen von Nico Pesch (8.), Konstantin Richter (11., Latte) und Noel Heitkamp (29.). Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler, dessen Einsatz erst kurz vor dem Anpfiff feststand, verschoss einen Foulelfmeter. Im Pokal benötigt man auch Glück

Dass Fazelis Schützlinge im zweiten Abschnitt mitunter die Ordnung verloren, gehört allerdings ebenso zur Wahrheit dieser spannenden Partie. Wobei die Gründe dafür erklärbar waren. Mit dem verletzungsbedingten Aus von Lars Jansen musste Wittlaer schon nach knapp einer halben Stunde einen Schock verkraften. Kurze Zeit später zeigte auch der über Leistenbeschwerden klagende Torhüter Khashayer Goudarzi an, ausgewechselt werden zu müssen. Mit etwas Pech hat der TV Kalkum-Wittlaer den Einzug in die zweite Runde demnach teuer bezahlt. „Vor allen Dingen bei Lars müssen wir schauen und hoffen. Der Knöchel ist grün und blau geworden“, sagte Fazeli über seinen gefoulten Offensivspieler, der nun mit Verdacht auf Bänderriss weitere Untersuchungen über sich ergehen lassen muss.

Ein längerer Ausfall des 25-Jährigen wäre aus Sicht des TVKW bitter, gilt Jansen doch als ein Schlüsselspieler im System von Navid Fazeli. Letzteres griff gerade in den ersten 30 Minuten gegen Cronenberg im Übrigen schon richtig gut, was den Trainer allerdings nicht verblüffte. „Es hatte sich schon in den Testspielen angedeutet, dass die Jungs auf dem Platz gut harmonieren“, sagte der Übungsleiter, der mit seinem Team am kommenden Sonntag die DJK Sparta Bilk zum Ligaauftakt erwartet.