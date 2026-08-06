TV Kalkum-Wittlaer muss dem Königstransfer noch Zeit geben

Der "Königstransfer" des TV Kalkum-Wittlaer braucht noch Zeit. – Foto: Christian Haas

„Ich habe erstmals das Gefühl, dass wir auf etwas Vorhandenem aufsetzen können und nicht, wie in der Vergangenheit, im Sommer an Substanz verloren haben“, betont der Coach. Auch wenn Fazeli insgesamt acht neue Kicker dazu holte, kann von einem großen Umbruch keine Rede sein. Denn das etablierte Stammpersonal blieb nach einer durchwachsenen Spielzeit 2025/2026, die der TVKW auf Platz 14 knapp vor dem Relegationsrang abschloss, an Bord.

Fazeli sieht in diesem Umstand einen Vorteil, weil er unverändert an das Entwicklungspotenzial seiner Mannschaft glaubt, der er nun noch einmal frisches Blut zuführte. „Wir haben viele junge Spieler dazubekommen, von denen der eine oder andere bestimmt noch etwas Zeit benötigt. Manch einem traue ich aber auch zu, sofort in der Bezirksliga Fuß zu fassen“, so der Trainer. Gleich fünf der Neuen spielte in der vergangenen Saison noch in der A-Jugend. Zu ihnen zählt auch der vom VfB 03 Hilden gekommene und im Nachwuchsleistungszentrum des MSV Duisburg ausgebildete Wolfgang Otchere. An ihn dürften die Erwartungen etwas höher gerichtet sein.

Bäsner braucht noch Zeit

In jedem Fall Geduld aufbringen müssen die Verantwortlichen noch mit ihrem „Königstransfer“. Denn Marc Bäsners Rückkehr auf den Platz ist noch nicht absehbar. Dass sich der vor zwei Jahren zum Landesligisten GSV Moers gewechselte 24-Jährige nun zu einer Rückkehr nach Wittlaer entschied, ist für den Klub ein Coup. Er war aber wohl auch nur deshalb möglich, weil sich Bäsner seit über einem Jahr mit hartnäckigen Knorpelproblemen herumplagt. Ob der feine Techniker also noch einmal zu alter Leistungsstärke zurückfinden wird, ist aktuell völlig unklar. Für den TVKW ist die Verpflichtung dennoch mit überschaubaren Risiken verbunden. „Wir haben die Hoffnung, dass er gegen Ende der Hinrunde dann wieder einsteigen darf“, betont Fazeli, der sich rund eine Woche vor dem Ligastart zufrieden mit dem Stand der Dinge zeigt. „Die Testspielresultate bewerten wir nicht, weil wir eigentlich immer zur Halbzeit komplett gewechselt haben. Und gemessen an unseren Möglichkeiten haben wir das Team gut verstärkt. Es ist nicht so einfach, Spieler nach Wittlaer zu locken. Von daher gehen wir unseren Weg mit jungen Spielern auch konsequent weiter.“