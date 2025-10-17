TV Kalkum-Wittlaer holt Ex-Oberligaspieler ins Team

Ganz im Gegenteil. Getreu dem Motto „Stillstand ist Rückschritt“ holte sich Navid Fazeli mit Murat Yildiz nun noch einen weiteren Co-Trainer ins Boot. „Mir war es wichtig, noch mehr Expertise dazuzugewinnen. Ich bin ein Trainer, der sich gerne Input von Außen holt. Und mit Murat bekommen wir jemanden, der uns mit seiner Erfahrung und Sichtweise noch einmal neue Erkenntnisse liefern wird“, erklärt Fazeli.

Zuerst Entscheidung pro SC Düsseldorf-West

Sein künftiger Assistent wäre schon im Sommer beinahe als Spieler am Grenzweg aufgeschlagen. Die Gespräche zwischen Yildiz und Fazeli verliefen vielversprechend. Am Ende entschied sich der zuletzt häufiger von Verletzungen geplagte 27-Jährige aber gegen ein Engagement in Wittlaer und heuerte stattdessen als Trainer beim A-Kreisligisten SC West an.

Seine ersten Schritte an der Seitenlinie verliefen für Yildiz jedoch nicht wie gewünscht. Gemeinsam mit Caglar Mollaahmetoglou schmiss er an der Schorlemer Straße vor wenigen Wochen hin. Eine Chance, die Navid Fazeli sofort beim Schopfe packte. „Als ich davon hörte, habe ich ihn direkt kontaktiert“, schildert Wittlaers Coach, der in der künftigen Konstellation eine Win-Win-Situation sieht. „Wir können im Trainerteam von Murat ganz bestimmt lernen. Umgekehrt kann ich ihm als noch relativ jungem Trainer auch ein paar Dinge mit auf den Weg geben, die ihm helfen werden.“

Bereits am Mittwochabend saß der ehemalige Jugendspieler der Fortuna, der für den SC West auch schon in der Oberliga am Ball war, im Kreispokalspiel beim Ligarivalen CfR Links erstmals auf der Bank. Ob Yildiz in dieser Saison in der Rückrunde auch noch einmal aktiv als spielender Co-Trainer eingreifen wird, ließ Navid Fazeli offen. Präsentiert sich seine Elf weiterhin so stabil wie in den letzten Wochen, dann wird der starke linke Fuß des älteren Bruders von Umut Yildiz (früher u. a. FC Schalke 04 oder Wattenscheid 09, jetzt Ratingen 04/19) aber gar nicht mehr zwingend gefragt sein.