TV Kaldenhausen trifft im Pokal auf SV Scherpenberg

Der TV Kaldenhausen, der einzig verbliebene C-Ligist im Kreispokal-Wettbewerb, trifft im Achtelfinale auf den SV Scherpenberg. Das ergab die Auslosung am Sonntagnachmittag. Die Partie des GSV Moers wird verlegt. Das sind die Paarungen.

Beim C-Ligisten TV Kaldenhausen sind am Sonntagnachmittag in der Pause des Meisterschaftsspiels gegen den OSC Rheinhausen III die Achtelfinal-Paarungen im Kreispokal ausgelost worden. Die Mannschaft aus dem Duisburger Westen bekommt’s mit dem SV Scherpenberg aus der Landesliga zutun. Cup-Verteidiger SV Budberg muss beim SSV Lüttingen antreten.

Pokal-Spielleiter Peter Hanisch hat die Begegnungen zunächst für Mittwoch, 22. Oktober, angesetzt. Wobei die Spiele in der zweiten Herbstferien-Woche auch am 21. oder 23. Oktober ausgetragen werden können.