TV Kaldenhausen trifft im Pokal auf SV Scherpenberg

Der TV Kaldenhausen, der einzig verbliebene C-Ligist im Kreispokal-Wettbewerb, trifft im Achtelfinale auf den SV Scherpenberg. Das ergab die Auslosung am Sonntagnachmittag. Die Partie des GSV Moers wird verlegt. Das sind die Paarungen.
Beim C-Ligisten TV Kaldenhausen sind am Sonntagnachmittag in der Pause des Meisterschaftsspiels gegen den OSC Rheinhausen III die Achtelfinal-Paarungen im Kreispokal ausgelost worden. Die Mannschaft aus dem Duisburger Westen bekommt’s mit dem SV Scherpenberg aus der Landesliga zutun. Cup-Verteidiger SV Budberg muss beim SSV Lüttingen antreten.
Pokal-Spielleiter Peter Hanisch hat die Begegnungen zunächst für Mittwoch, 22. Oktober, angesetzt. Wobei die Spiele in der zweiten Herbstferien-Woche auch am 21. oder 23. Oktober ausgetragen werden können.
Der TV Kapellen tritt derweil gegen den GSV Moers erst am 28. Oktober an, wie Hanisch mitteilte. Die weiteren fünf Partien lauten: SV Schwafheim - VfL Repelen, MSV Moers - 1. FC Lintfort, Büdericher SV - Borussia Veen, FC Meerfeld - TuS Xanten, OSC Rheinhausen - FC Neukirchen-Vluyn. Das Viertelfinale wird wohl nach dem Spiel am 28. Oktober in Kapellen ausgelost, so Hanisch. Das Finale wird übrigens am 14. Mai 2026 (Christi Himmelfahrt) auf der Anlage des 1. FC Lintfort ausgetragen.