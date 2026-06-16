TV Kaldenhausen schreibt in Borth Geschichte Der TV Kaldenhausen spielt in der Relegation beim TuS Borth II 1:1 und steigt erstmals in der Klubgeschichte in die Kreisliga B auf. Warum Trainer Hicham Darkaoui von einer „unfassbaren Reise“ spricht. von Fabian Kleintges-Topoll · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Kaldenhausen steigt in die B-Liga auf – Foto: David Zimmer

Der TV Kaldenhausen feiert nach einer ausgeglichenen C-Liga-Relegation den erstmaligen Aufstieg in die Kreisliga B. Dem 2:1-Erfolg im ersten Aufeinandertreffen auf Asche folgte am Sonntag ein 1:1 im Rückspiel beim TuS Borth II. Nico Schejas Eigentor brachte die Gastgeber zunächst auf Kurs Verlängerung (30.). Patrick Certa traf zum Ausgleich (56.) und flog in der Nachspielzeit noch mit Gelb-Rot vom Platz.

Zehn Jahre kein Spielbetrieb In extra angefertigten Shirts ging die Party auch nach dem Deutschland-Spiel noch lange weiter. Dabei ist die Erfolgsgeschichte der Duisburger noch jung: Erst im Sommer 2025 entschlossen sich einige Freunde dazu, den Spielbetrieb nach zehn Jahren Unterbrechung wieder aufzunehmen. „Beim ersten Training hatten wir nur elf Spieler. Die Reise war unfassbar und hat ein perfektes Ende genommen. Jetzt sind wir bereit für die Kreisliga B. Die Grenzen nach oben sind nicht limitiert“, freute sich Trainer Hicham Darkaoui, der zuvor im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach tätig war.