TV Jebenhausen siegt mit 5:1, FC Blau-Weiß Bellamont im 11:1-Torrausch

Spvgg Berneck-Zwerenberg – TSV Albeck 3:1

Lena Wegener brachte Albeck in der 36. Minute in Führung, doch Jana Rutz glich nur vier Minuten später per Foulelfmeter aus (40.). Danach drehte Alicia Roller die Partie mit einem Doppelpack – sie traf kurz vor der Pause (44.) und direkt nach Wiederanpfiff (46.) zum verdienten 3:1-Auswärtssieg.

SG Altheim – SV Deuchelried 3:0

Ein souveräner Heimsieg für Altheim: Sandra Kottmann (25.) und Dana Maria Embacher (36.) sorgten für eine beruhigende Pausenführung. Der dritte Treffer in der 52. Minute besiegelte den klaren Erfolg gegen harmlose Gäste.

SV Granheim – TSV Lustnau 1:4

Paula Alber (33.) und Tanaya Betz (64.) brachten Lustnau in Führung. Yvonne Osswald sorgte mit dem Anschlusstreffer (88.) kurz für Hoffnung bei Granheim – doch Lina Wagenblast (90.) und Hannah Guhl (90.+1) machten mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit alles klar.

FC Blau-Weiß Bellamont – Sportgemeinschaft Öpfingen 11:1

Ein Torfestival mit überragenden Offensivkräften: Lena Zwerger traf viermal (37., 39., 49., 75.), Kerstin Schneider erzielte einen Hattrick (16., 22., 83.). Weitere Tore steuerten Aylin Rapp (8.), Michaela Zwerger (23.), Tabea Gropper (28.) und Jana Reich (64.) bei. Tatjana Bitterle gelang in der 54. Minute der Ehrentreffer für die überforderten Gäste.

SC Unterzeil-Reichenhofen – SV Mietingen 2:3

Julia Bailer eröffnete für Mietingen (15.), doch Nicole Meisterburg glich schnell aus (20.). Jessica Ganz sorgte mit einem Doppelschlag in der 70. und 72. Minute für die Vorentscheidung. Michelle Kehrer verkürzte noch auf 2:3 (86.), mehr war für die Gastgeberinnen nicht drin.

SV Oberreichenbach – TSV Sondelfingen 0:2

Anna Grüninger (4.) und Louisa Teufel (13.) trafen früh für die Gäste. Danach kontrollierte Sondelfingen das Geschehen und ließ nichts mehr anbrennen.

