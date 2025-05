TV Jahn Leveste siegt in letzter Sekunde

– Foto: Philipp Reichelt

Am 26. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 musste der TSV Goltern eine bittere 2:3-Heimniederlage gegen den TV Jahn Leveste hinnehmen. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie entschied ein Eckball in der Nachspielzeit die Begegnung – zum Leidwesen der Gastgeber, die sich insbesondere für eine starke Anfangsphase nicht belohnten.

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr TSV Goltern Goltern TV Jahn Leveste 1922 TV Jahn 2 3 Abpfiff Der TSV Goltern erwischte den besseren Start: Bereits in der 9. Minute brachte Gräler die Hausherren mit einem sehenswerten Distanzschuss aus rund 30 Metern in den Winkel in Führung. „Der Thorsten macht da ein Traumtor“, lobte Golterns Trainer Pascal Kuhn nach der Partie. Bis zur 30. Minute dominierte Goltern das Geschehen. „Wir waren da richtig gut drin, haben spielbestimmt agiert und den Ball gut laufen lassen“, so Kuhn weiter.

Doch dann brachte ein haarsträubender Fehler im Spielaufbau die Wende. Goltern verlor den Ball im eigenen Drittel, Leveste schaltete blitzschnell um und Goede nutzte die Gelegenheit zum Ausgleich (28.). Der Gegentreffer zeigte Wirkung: „Danach waren wir verunsichert. Es war wie ein Bruch im Spiel“, analysierte Kuhn. Nach dem Seitenwechsel schlug Leveste erneut zu. Karayaka profitierte in der 57. Minute von einem Abstimmungsfehler zwischen Innen- und Außenverteidigung bei einem langen Ball – 1:2. Goltern zeigte jedoch Moral: Nach einer gelungenen Kombination glich Pascal Kuhn persönlich zum 2:2 aus (64.).