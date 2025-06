TV Jahn Göppingen: Deutliche Positionierung zur Aufstiegsrelegation

Im FuPa-Teamcheck zieht Tayfun Selcuk, Spieler und Social-Media-Beauftragter des TV Jahn Göppingen, ein gemischtes Fazit der vergangenen Saison – und kündigt gleichzeitig einen personellen Umbruch an.

Der TV Jahn Göppingen blickt mit gemischten Gefühlen auf die Saison 2024/2025 zurück. „Für das sportliche Ergebnis der letzten Saison haben wir gemischte Gefühle“, sagt Tayfun Selcuk. Vor allem mit dem Tabellenplatz war man im Lager des Vereins unzufrieden: „Vom Tabellenplatz her hätten wir uns weiter oben gesehen.“ Dabei seien nicht allein die sportlichen Leistungen verantwortlich gewesen: „Leider gab es einige unglückliche Spiele“, bilanziert Selcuk. Trotz der Enttäuschung über das Ergebnis hebt er den Teamgeist hervor: „Aber als Mannschaft hat alles super funktioniert und das schätzen wir sehr hoch an.“

Wer beim TV Jahn Göppingen auf große Events zur Einstimmung auf die neue Saison gehofft hat, wird enttäuscht. „Besondere Highlights gibt es nicht“, erklärt Selcuk nüchtern. Stattdessen liegt der Fokus klar auf der harten Arbeit: „Wir werden sehr hart arbeiten mit drei Trainingseinheiten in der Woche und fast immer zwei Spiele wöchentlich.“ Der Weg nach oben soll über Fleiß, Disziplin und Einsatzbereitschaft führen.

Kollektiv im Vordergrund

Während andere Mannschaften gezielt einzelne Spieler hervorheben, setzt der TV Jahn bewusst auf das Team. „Nein“, antwortet Selcuk knapp auf die Frage nach einem besonders lobenswerten Akteur. „Wir funktionieren als Mannschaft.“ Damit bleibt der Teamgedanke das zentrale Leitmotiv – eine Konstante, die auch in der kommenden Saison ein entscheidender Faktor sein dürfte.

Ziel: Oben mitspielen

Der sportliche Anspruch für die neue Saison ist klar formuliert. „Auf jeden Fall in den oberen Tabellenplätzen dabei sein“, sagt Selcuk mit Nachdruck. Einen konkreten Tabellenplatz nennt er nicht, doch der Blick geht klar nach oben. Nach einer durchwachsenen Vorsaison soll nun die sportliche Wende eingeleitet werden.

Noch keine Favoriten ausgemacht

Während der TV Jahn selbst ambitioniert in die Spielzeit 2025/2026 starten will, hält sich Selcuk bei der Einschätzung der Konkurrenz noch bedeckt. „Wissen wir noch nicht. Mal sehen, wie die Saison laufen wird“, erklärt er auf die Frage nach möglichen Meisterschaftsfavoriten. Diese Zurückhaltung kann als Zeichen dafür gewertet werden, dass in der Liga aktuell noch viel Bewegung herrscht – oder dass der Fokus zunächst ganz auf der eigenen Entwicklung liegt.

Vier Abgänge, 13 Neuzugänge – Umbruch im Kader

Im personellen Bereich hat sich beim TV Jahn Göppingen viel getan. „Wir haben vier Abgänge“, berichtet Selcuk. Besonders emotional sei dabei der Abschied von einem Urgestein des Vereins gewesen: „Hier ist unser langjähriger Spieler Arwin hervorzuheben. Wir danken ihm sehr für seine Arbeit bisher bei uns.“ Gleichzeitig vermeldet der Klub einen deutlichen Zuwachs: „13 Neuzugänge haben wir zu vermelden. Hier sind junge und talentierte Spieler dabei, aber auch erfahrene Spieler.“ Eine bunte Mischung also – und ein klares Signal: Der TV Jahn will nicht nur auffüllen, sondern gezielt verstärken. „Es wird gut…“, schließt Selcuk optimistisch.

Ein klares Votum gibt es von Göppinger Seite zur Relegationsfrage. „Ja, gibt immer sehr spannende Spiele“, sagt Selcuk. Damit spricht er sich für den Erhalt der Entscheidungsduelle am Saisonende aus, die im Amateurfußball regelmäßig für große Emotionen und ein begeistertes Publikum sorgen.

Aufbruch mit breiter Brust

Der TV Jahn Göppingen geht mit einem gestärkten Kader, klarer Zielsetzung und bewährtem Teamgeist in die neue Saison. Der personelle Umbruch deutet auf eine aktive Neuausrichtung hin, der sportliche Anspruch ist deutlich formuliert – und die Bereitschaft zur harten Arbeit ist unübersehbar. Wie viel sich aus diesen Voraussetzungen machen lässt, wird sich ab dem ersten Spieltag zeigen. Doch das Signal ist klar: In Göppingen will man mehr.