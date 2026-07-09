TV Jahn Delmenhorst verstärkt Defensive mit Jendrik Schütte

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Nach mehreren personellen Verstärkungen für die Offensive hat der TV Jahn Delmenhorst nun auch in der Defensive nachgelegt. Der Bezirksligist verpflichtet Linksverteidiger Jendrik Schütte vom TSV Grolland und setzt damit die Kaderplanung für die kommende Saison konsequent fort. Nach dem Klassenerhalt als Aufsteiger in der vergangenen Spielzeit soll der Konkurrenzkampf weiter erhöht und die Mannschaft gezielt verstärkt werden.

Für Schütte fiel die Entscheidung zugunsten des TV Jahn nach intensiven Gesprächen mit den Verantwortlichen. Bereits aus vergangenen Testspielen kannte der Defensivspieler seinen neuen Verein und gewann dabei einen positiven Eindruck.

Während der TV Jahn Delmenhorst in den vergangenen Wochen vor allem Offensivspieler für die neue Saison präsentierte, folgt nun die nächste Verstärkung für die Abwehrreihe. Mit Jendrik Schütte schließt sich ein neuer Linksverteidiger dem Bezirksligisten an und ergänzt den Kader zur laufenden Vorbereitung.

Auch die ersten Wochen nach seinem Wechsel hätten diesen Eindruck bestätigt. „Ich habe mich von Beginn an sehr wohl gefühlt und sehe in unserer Mannschaft sehr viel Potenzial.“

„Ich habe den TV Jahn als sehr sympathischen Verein kennengelernt, gegen den ich schon einige Testspiele absolviert habe. Ich habe viele Gespräche mit Paul Leis und Sean Gradtke geführt, wodurch es schnell zu einer Einigung zum Vorbereitungsstart kam“, erklärt der Neuzugang.

Sportlich verbindet Schütte mit dem Wechsel klare Ziele. „Für mich war es wichtig, sportlich den nächsten Schritt zu machen und mich auch persönlich weiterzuentwickeln. Mit guten Leistungen möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, so schnell wie möglich nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben.“

Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt in der vergangenen Saison, als der TV Jahn Delmenhorst als Aufsteiger den Verbleib in der Bezirksliga Weser-Ems sichern konnte, richtet sich der Blick nun auf die weitere Entwicklung der Mannschaft. Mit den bisherigen Neuzugängen und der Verpflichtung von Schütte soll der Kader sowohl qualitativ als auch in der Breite gestärkt werden.

Sportlicher Leiter Paul Leis zeigt sich mit dem Abschluss der Personalie entsprechend zufrieden. „Ich freue mich sehr, dass wir uns mit Jendrik so schnell einigen konnten. Obwohl wir den Kontakt erst relativ spät aufgenommen haben, hatten wir ihn bereits seit mehreren Jahren auf dem Zettel, da wir in regelmäßigen Abständen Testspiele gegen den TSV Grolland bestritten haben und seine Entwicklung stets verfolgen konnten.“

Neben den sportlichen Qualitäten spielte für den Verein auch der persönliche Eindruck eine entscheidende Rolle. „Nach dem ersten Gespräch war für uns schnell klar, dass Jendrik nicht nur sportlich, sondern auch menschlich hervorragend in unsere Mannschaft passt. Dieser Eindruck hat sich in den ersten Einheiten der Vorbereitung bereits bestätigt. Wir sind überzeugt, dass er unser Team mit seinen Qualitäten bereichern wird und freuen uns auf die gemeinsame Zeit.“

Mit der Verpflichtung des Linksverteidigers setzt der TV Jahn Delmenhorst seine Kaderplanung für die neue Bezirksliga-Saison fort und ergänzt die bisherigen Offensivverstärkungen nun gezielt um einen Defensivspieler.