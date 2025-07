TV Jahn Delmenhorst verpflichtet Defensivspieler Thomas "Tuma" Karli

Karli war über viele Jahre fester Bestandteil des SV Tur Abdin und prägte dort über eine lange Zeit hinweg die Defensive. Besonders konstant zeigte er sich dabei in den Spielzeiten 2022/23 (22 Spiele) und 2023/24 (20 Spiele). In der abgelaufenen Saison 2024/25 kam er auf 18 Einsätze und erzielte dabei 2 Tore. In den erfassten Partien blieb er disziplinarisch komplett ohne Karten – weder Gelb, noch Gelb-Rot oder Rot – und bewies damit eine saubere und abgeklärte Spielweise.

Mit der Verpflichtung von Karli reagiert der Verein auf den Bedarf an Tiefe und Stabilität in der Abwehr. Der Defensiv-Routinier soll dem Team mit seiner Ruhe und Übersicht zusätzliche Sicherheit verleihen und als Führungsspieler auf dem Platz agieren.