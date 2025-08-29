TV Jahn Delmenhorst verpflichtet Defensivallrounder Finn Dreyer

Der TV Jahn Delmenhorst hat sich noch einmal verstärkt und mit Finn Dreyer einen erfahrenen Defensivspieler verpflichtet. Der 27-Jährige wechselt vom Kreisligisten SW Oldenburg an die Delme und soll der Defensive des TV Jahn zusätzliche Stabilität verleihen.

Dreyer ist sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld flexibel einsetzbar – Qualitäten, die Trainer und Verantwortliche beim TV Jahn in der aktuellen Situation dringend benötigen. Hintergrund des Transfers ist auch die angespannte Personallage: Mehrere Langzeitausfälle hatten die Defensive zuletzt erheblich geschwächt. Dreyer ist ein zweikampfstarker Spieler, der gleichzeitig mit einer feinen Technik überzeugt.

Der Neuzugang bringt reichlich Erfahrung aus der Region mit. In seiner Vita finden sich unter anderem Stationen beim TV Munderloh, BV Cloppenburg, SV Tur Abdin und dem VfL Wildeshausen. Für den TV Jahn stand Dreyer bereits in früheren Jahren auf dem Platz, nun kehrt er mit neuer Reife und einer klaren Rolle zurück.