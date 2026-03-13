TV Jahn Delmenhorst reist nach Scharmbeckstotel

– Foto: Andreas LITZE Richter

Am Sonntag, 15. März, gastiert der TV Jahn Delmenhorst in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West beim ATSV Scharmbeckstotel. Während die Gastgeberinnen mit fünf Punkten aus 14 Spielen am Tabellenende stehen, belegt Delmenhorst mit elf Punkten derzeit Rang neun. Für die Gäste ist die Partie auch deshalb von Bedeutung, weil sie im Hinspiel gegen den Außenseiter überraschend Punkte liegen ließen.

Trainer Daniel Prause erinnert sich noch gut an die erste Begegnung der Saison: „Ja, wir kriegen mit Schasto sicherlich einen Gegner, der in der Liga bisher noch nicht so richtig stattgefunden hat, aber jetzt letztes Wochenende eben auch ihren ersten Sieg geholt hat. Wir haben ein bisschen was gutzumachen gegen sie. Wir haben aus einem sehr, sehr überlegenen Hinspiel tatsächlich Punkte liegen lassen, haben unentschieden gespielt. Das ist bis heute so ein bisschen etwas, wo wir sagen: Das hätte uns niemals passieren dürfen. Das zählen wir immer wieder als eines der Spiele auf, in denen wir am unnötigsten Punkte liegen gelassen haben.“

Entsprechend hoch ist die Bedeutung der Partie aus Sicht des Trainers. „Von daher ist das schon etwas, was wir auf der Agenda haben, dieses Spiel, was wir auch in dieser Woche ganz klar gemacht haben. Das ist ein extrem wichtiges Spiel für den weiteren Verlauf der Saison. Es ist ein extrem wichtiges Spiel auch für uns, weil wir da Punkte haben liegen lassen, die wir in der Hinrunde niemals hätten liegen lassen dürfen.“

Prause sieht seine Mannschaft dennoch gut vorbereitet. „Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir haben uns Schasto noch einmal angeschaut und auch die Videos vom Hinspiel analysiert. Wir sind ganz gut vorbereitet. Wir haben uns im Winter noch einmal verstärkt und haben zuletzt gegen TiMoNo zwei vernünftige Spiele gemacht.“

Die beiden Begegnungen mit dem Tabellenführer ordnet der Trainer als besondere Standortbestimmung ein. „Ich glaube, die Rückrunde für uns geht jetzt so richtig los. Beide Spiele gegen TiMoNo waren aufgrund der Spielverlegungen sehr kurz hintereinander. Das waren für uns so ein bisschen Bonusspiele. Gerade im Hinspiel haben wir uns wahnsinnig gut und sehr teuer verkauft. Das Rückspiel war im Endeffekt auch okay, wobei ich persönlich damit nicht so zufrieden war wie mit dem ersten Spiel.“

Die Analyse dieser Spiele soll nun in das Duell mit Scharmbeckstotel einfließen. „Da gab es Punkte, die wir kritisch aufgearbeitet, klar benannt und angesprochen haben. Wenn wir so auftreten wie gegen TiMoNo – gegen den im positiven Sinne abgeschlagenen Tabellenführer – und die Dinge abstellen, die wir thematisiert haben, dann sind wir der klare Favorit. Dann ist das ein Spiel, das wir absolut gewinnen können und auch gewinnen sollten. Aber es ist eben ein Spiel, das wir erst einmal spielen müssen.“

Prause rechnet zudem mit schwierigen äußeren Bedingungen. „Es wird sicherlich nicht ganz so leicht. Ich gehe nicht davon aus, dass wir auf die besten Platzverhältnisse treffen. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass wir auf einen Gegner treffen, der mutig hoch steht und mitspielt. Von daher werden wir auf Widerstände treffen. Aber denen müssen wir uns stellen.“

Trotzdem sieht der Trainer die Verantwortung klar bei seiner Mannschaft: „Die Qualität, das Spiel zu gewinnen, haben wir. Und wenn wir es am Ende nicht gewinnen, muss man ganz ehrlich sagen: Dann müssen wir bei uns anfangen – und zwar nur bei uns.“