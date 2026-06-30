TV Idstein setzt weiter auf Eigengewächse

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.
Thomas Bausewein, sportlicher Leiter des TV Idstein, hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.
Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?
"Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis der abgelaufenen Saison. Wir konnten die Liga auf einem sehr guten 3. Platz abschließen und haben eine tolle Pokalrunde gespielt. Leider unterlagen wir im Finale einer sehr starken SG Orlen"
Welche sportlichen oder organisatorischen Entwicklungen gibt es aktuell im Verein?
"Wir verfolgen weiterhin und sehr konsequent die eingeschlagene Strategie, junge Eigengewächse bzw. Spieler mit der TVI DNA zu fördern, d.h. die enge Verzahnung der Jugend-Leistungsmannschaften ( U 19 / U 17 ) mit dem Seniorenfußball hat höchste Priorität. Wir möchten unsere 1. und 2. Mannschaft mit möglichst vielen Spielern aus der eigenen Jugend bestücken und unsere Talente entsprechend fördern und an den Verein binden."
Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader? (Wenn möglich bei Zugängen: Name/abgebender Verein, Name/aufnehmender Verein)
"Wir haben den Kader der 1. Mannschaft sehr gezielt und limitiert ergänzt. Aus Wallrabenstein kommen Erdem Kadi und Timo Ott, aus Aarbergen Luca Grund. Der Kader der 2. Mannschaft konnte im Kern gehalten werden und wird nun ebenfalls gezielt ergänzt."
Wie ist die Stimmung rund um die Mannschaften und den Verein?
"Die Stimmung innerhalb der Mannschaften ist sehr gut. Der Zusammenhalt der U19, der 2. Mannschaft und der 1. Mannschaft ist toll. Im Verein ist eine gewissen Euphorie zu spüren. Das Interesse unserer Vereinsmitglieder am Fußball wächst stetig."
Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?
"Wir möchten uns innerhalb der 1. Mannschaft als Team weiterentwickeln und eine vergleichbar gute Saison spielen. Unsere 2. Mannschaft möchten wir möglichst schnell in der neuen Spielklasse etablieren."
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Ihr wollt mit eurem Verein auch beim FuPa-Sommercheck mitmachen?
Dann beantwortet einfach unsere Sommercheck-Fragen und schickt eure Antworten per E-Mail an fupa@vrm.de. Bitte gebt dabei auch an, wer die Fragen beantwortet hat und welche Funktion die Person im Verein ausübt. Gerne könnt ihr uns auch passendes Fotomaterial von Spielern, Mannschaften, Vereinsfeiern etc. zuschicken. Wir freuen uns auf eure Neuigkeiten!