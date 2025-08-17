TV Idstein noch ohne Punktverlust, Orlen und Schlangenbad top

Der TV Idstein hat als Aufsteiger bislang beide Spiele in der Kreisoberliga gewonnen. – Foto: Joerg Halisch - Archiv

Rheingau-Taunus. Die SG Orlen (7:2 gegen die SG Bad Schwalbach/Langenseifen) und die SG Schlangenbad (6:2 gegen den FC Waldems) wurden erneut in der Kreisoberliga Rheingau-Taunus ihrer Favoritenrolle gerecht und sind die zwei einzigen Teams mit neun Zählern aus drei Partien. Noch ohne Punktverlust auch Aufsteiger TV Idstein mit dem 3:1 im zweiten Spiel gegen den FSV Oberwalluf. Mitfavorit TSG Wörsdorf sicherte sich zwar die Dienste von Paulo Gombert, der per Amateurvertrag von Rot-Weiß Hadamar losgeeist wurde, konnte aber im Derby gegen den SV Walsdorf beim 1:1 nur einen Zähler buchen, der erste im dritten Spiel.

Heute, 15:30 Uhr 1. FC Kiedrich Kiedrich SG Meilingen Meilingen 6 1 Abpfiff

Meilingen ließ Zielstrebigkeit vermissen, während das Heimteam vormachte, wie man Chancen in Tore ummünzt. „Als Timon Husemann zum 1:3 traf, hatten wir Gelegenheiten zu einem zweiten Treffer, das hätte die Partie vielleicht noch wenden können“, bilanzierte Max Hackl bei den Gästen. Laurenz Rheingans (2), Janick Ommert, Christian Schwab, Eyüp Eroglu und ein Gästespieler ins eigene Tor waren die Schützen.

Gedenkminute für den früheren Holzhausener Torwart Stefan Hornig, der vergangene Woche auf dem Heimweg vom Sportplatz tot umgefallen war. „Justin Neu und Domi Bauer mussten später verletzt ins Krankenhaus“, sprach Patrick Gottlieb von einem schwarzen Sonntag für sein Team. Julian Ernst überwand den Gästekeeper zunächst per Kopf, Dennis Hertling, Alex Alexiadis und Timo Wind wendeten dann das Blatt.

„Wir ließen den Ball laufen, spielten diesmal toll zusammen“, freute sich Robin Menger über die starke SGO-Vorstellung. Tore: Ilias Wegener (3), Kann Atlan (2), Lukas Felke, Max Boche sowie Jurgen Mumajesi und ein SGO-Eigentorschütze trugen sich in die Liste ein.

„Die Leistung stimmte, das Ergebnis war aber wieder ernüchternd“, will TSG-Coach Schahin Samadi nun in der Offensive Änderungen vornehmen. Frederico Papa traf zum 0:1, Oualid Garte glich aus. Neuzugang Paulo Gombert zeigte ein starkes Debüt.

Nach einem Sommerkick im ersten Durchgang brachten die nach ihrem Urlaub eingewechselten Manuel Maxeiner und David Schaffer die Idsteiner Wende. Marcus Zapp verwandelte einen Elfer zum 2:1, Luis Cortijo-Lange legte nach. Vorher traf Till Guckes früh zum 1:0. Can Taleghani glich mit schönem Freistoß aus. Idsteins Trainer Christian Freyer freute sich über den Aufschwung nach der Pause, befürchtet aber bei Efe Kadi nach dessen Krankenhaus-Einlieferung einen längeren Ausfall.

„Im zweiten Durchgang spielten wir auf ein Tor, erlaubten uns aber hinten zu viele Schnitzer“, sieht Jannik Schneider seinen FSV vor einer schweren Saison. Quintin Torke, Amir Arrahmouni und Steven Höfer hatten die Gäste 0:3 nach vorne gebracht, der Anschluss von Simon Sobert in der 88. Minute kam zu spät. Jan Hergenröder und Julian Thomas waren nur zwei Spieler, die viele gute Möglichkeiten beim Gastgeber ausließen.