TV Idstein nach Derby-Pleite "auf der letzten Rille"

Am Boden: Idsteins Flügelspieler David Schaffer zog sich im Derby gegen Walsdorf eine Bänderverletzung zu und wird wochenlang ausfallen. Damit erweitert sich die ohnehin schon lange Ausfallliste des TVI. – Foto: Jörg Halisch

Idstein. Kurze Szenen per Whatsapp an die Spieler senden - so bereitet das Trainerteam beim TV Idstein in der Regel die Spiele nach. Nach der 1:4-Niederlage im Topspiel und Derby gegen den SV Walsdorf fiel die Analyse diesmal kurz aus, wie Idsteins Trainer Christian Freyer erklärt. Zu eindeutig, zu "verheerend" seien die Fehler gewesen, mit denen die junge Idsteiner Mannschaft den Gegner aus Walsdorf ein ums andere Mal zum Toreschießen eingeladen hatte (das Re-Live zum Idsteiner Derby seht ihr beim Wiesbadener Kurier). Zu zu viel Pech und Pannen kamen am Sonntag zusammen, schließlich verletzte sich Flügelspieler David Schaffer schwerer am Knöchel und Abwehrspieler Felix Bick flog mit Rot vom Platz. Während die Aufarbeitung aus der Niederlage zeitnah abgeschlossen sein soll, steht mittlerweile eine erste Diagnose bei Schaffer fest.

"Er war Sonntagabend im Krankenhaus. Er hat eine Bänderverletzung und drei Wochen Sportverbot. Ob es eine Bänderdehnung oder ein Riss ist, ist am Ende laut der Ärztin egal, denn die Heilungszeit ist die gleiche", umreißt TVI-Trainer Christian Freyer. Sollte der dicke Knöchel nicht abschwellen, sei gegebenenfalls ein MRT nötig, um zu schauen, ob auch das Syndesmoseband betroffen ist.

"David war schon geknickt. Er wird einen Monat mindestens raus sein", sagt Freyer. Passiere "ein großes Wunder", könnte Schaffer bereits beim Topspiel bei der SG Orlen Ende März mit von der Partie sein (auch dieses Spiel zeigt der Kurier im Livestream). Im schlimmsten Fall droht das Saisonaus, zumal für Schaffer im Sommer das Sport-Abitur samt praktischer Prüfungen ansteht.

Nach Schaffer-Verletzung: Systemumstellung möglich

Am Sonntag wurde Schaffer durch die Einwechslung von Sebastian Berberich ersetzt. Das muss aber keine Blaupause für weitere Partien sein. "Wir werden ein paar Sachen ausprobieren im Training", sagt Freyer. Möglich, dass er das System vom angestammten 4-2-3-1 auf ein 4-3-3 umstelle. Was aber nicht die personellen Probleme bei den Idsteinern lösen wird. Diverse Urlauber und Verletzte hatten dem TVI bereits gegen Walsdorf gefehlt, nun kommen noch der verletzte Schaffer und der rotgesperrte Bick dazu. "Wir laufen auf der letzten Rille", sagt Freyer vor dem anstehenden Auswärtsspiel bei der SG Laufenselden, das aber auch in Bestbesetzung nie einfach zu spielen wäre. "Da werden wir keinen zu früh reinschicken", sagt Freyer.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr SG Laufenselden Laufenselden TV Idstein Idstein 15:00 PUSH

Vorbei sein soll es beim Gastspiel bei der SGL aber mit den Schläfrigkeiten im Aufbauspiel: "Dass wir so dermaßen nervös und dreimal so im Tiefschlaf waren, so kenne ich meine Spieler auch nicht. Aber man darf nicht vergessen, das sind 18- bis 20-Jährige, die erst wenige Spiele vor solchen Kulissen wie vergangenene Sonntag absolviert haben", sagt Freyer. Das Spiel in Laufenselden gut überstehen, dann sei wieder "Attacke" angesagt. Zumal der Aufstiegskampf ja immer noch extrem spannend bleibt.