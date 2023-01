TV Idstein: Mannschaft entwickelte sich während der Hinrunde weiter Der TV im Winter-TÜV: Die Leistung muss noch konstanter gezeigt werden, trotzdem ist der TV mit dem Saisonstart zufrieden

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- und Abgänge geplant?

Neben dem Platz liegt der Fokus darauf, weitere Verstärkungen für uns zu gewinnen, um den Kader in der Breite und Tiefe zu verstärken.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Durch Kampf, Leidenschaft und Teamgeist haben wir es geschafft, am Ende der Hinrunde auf einem Nicht-Abstiegsplatz zu überwintern.

Die Vorbereitung verlief gut und man konnte sich kennenlernen und die Abläufe trainieren. Hierbei lag die Entwicklung der einzelnen Spieler im Vordergrund, was sich im Verlauf der Hinrunde zu immer besser werdenden spielerischen Leistungen der gesamten Mannschaft entwickelt hat.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Tamji Islam verlässt uns aufgrund seines Studiums.

Wir warten gespannt auf die Wechselperiode und würden neue Spieler begrüßen, insbesondere sind wir an der Verpflichtung eines neuen Torwarts interessiert.

Wir sind bestrebt uns durch eigene Aktivitäten in allen Mannschaftsformationen zu verstärken, um uns in der Breite besser aufzustellen und den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft zu fördern.

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab?

Die Meisterschaftsfavoriten sind bereits an der Tabellenspitze der Liga zu finden.

Die Liga ist sehr ausgeglichen. Es ist mit einer sehr spannenden Rückrunde zu rechnen.

Aus unserer Sicht spitzt sich der Abstiegskampf durch unerwarteten Leistungseinbruch unseres benachbarten Mitstreiters Baris Spor Idstein noch zusätzlich zu.

Es wird mit Sicherheit bis zum letzten Spieltag gegen den Abstieg gekämpft.

