TV Idstein: Höhenflug im Dauermodus

Idstein. Der TV Idstein zählt mit über 4000 Mitgliedern zu den größten Breitensportvereinen der Region. Handball, Leichtathletik oder Tischtennis – die Abteilungen sind vielfältig. Besonders im Handball ist der Verein mit seiner ersten Herrenmannschaft in der Oberliga erfolgreich vertreten. Doch seit einiger Zeit sorgt auch die Fußballabteilung für Furore.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Unter Coach Christian Freyer und seinem Trainerteam mit aktuell Philipp Belz, Marco Leus, Jan Drehwald und Dennis Freyer haben die TVI-Fußballer in den vergangenen Jahren eine außergewöhnliche Entwicklung genommen. Nach dem Durchmarsch von der B-Liga bis in die Kreisoberliga ist der nächste Schritt plötzlich greifbar. Nach 13 Spieltagen führt der TVI die Tabelle an – mit nur einer Niederlage gegen Walsdorf und dem 5:5 gegen Meilingen, nachdem man bereits 5:0 vorne lag.
Dabei besteht der Kader fast ausschließlich aus ehemaligen Jugendspielern des Vereins. Trainiert wird an zwei von drei Trainingstagen in der Woche mit der A-Jugend. Diese enge Verzahnung zwischen Nachwuchs und Senioren ist Teil des Erfolgskonzepts. „Die freundschaftliche Basis ist schon unser Faustpfand, das ist Fakt“, sagt Freyer und nennt ein Beispiel außerhalb des Platzes: „Letzte Woche war der Deal, dass, wenn wir gegen Winkel zu null gewinnen, es am Freitag trainingsfrei gibt, damit die Jungs gemeinsam zu einer Halloween-Party gehen können. Das ist dann auch der Fall gewesen (lacht).“
Vor der Saison hatte man sich einen einstelligen Tabellenplatz als Ziel gesetzt. Dass die Entwicklung der Mannschaft so erfolgreich verlaufen ist, hat für Fußball-Abteilungsleiter Axel Wilz einen klaren Grund: „Christian Freyer ist der Vater des Erfolges.“ Freyer trainiert zudem die A-Jugend, die in der Gruppenliga spielt, außerdem war er maßgeblich an der Gründung der zweiten Mannschaft beteiligt, die seit dieser Saison in der C-Liga aktiv ist. Passend dazu konnte er Can Basar als Trainer gewinnen.
Trotz aller Euphorie bleibt Wilz gelassen: „Wenn man Erster ist, dann ist es natürlich ein Thema, für den Verein jedoch kein Ziel. Wir wollen weiter auf den Weg setzen, den wir eingeschlagen haben“, erklärt Wilz. Auch Freyer betont: „Dem Verein ist schon bewusst, dass unser Weg noch nicht zu Ende ist.“ Vor fünf Jahren hätte man mit dem rapiden Aufschwung sicherlich nicht gerechnet. „Der sportliche Erfolg hat uns ein bisschen überholt im Hinblick auf die Gesamtorganisation in der Abteilung“, gesteht Wilz ein. Noch fehle es an „Manpower“, wie Freyer berichtet – Menschen, die sich um das ganze Drumherum kümmern.
Eine mögliche Lösung: Das Einbinden von zweiter Mannschaft und A-Jugend in Aufgaben an Spieltagen. Sei es die Unterstützung an der Seitenlinie, das Stellen von Ordnern, oder der Bewirtung. Luis Cortijo-Lange, spielte bis zur E-Jugend in Idstein, später in der U19-Bundesliga beim 1. FC Köln und kehrte vor der Saison zurück, unterstützt Freyer bei der A-Jugend und lässt dort seine Erfahrungen aus den Nachwuchsleistungszentren einfließen.
Durch den sportlichen Erfolg sind auch einige Idsteiner Unternehmen auf den Verein aufmerksamen geworden, berichtet Wilz. Mithilfe von zwei Sponsoren konnte sich der Verein eine Veo-Cam anschaffen, die Spiele automatisch aufzeichnet und auswerten kann. Freyers Bruder Dennis, seit dieser Saison Teil des Trainerteams, kümmert sich um die Social-Media-Kanäle. Christian Mainka fungiert als Sportlicher Leiter, Ingo Viehböck organisiert Abläufe rund um den Spielbetrieb. Zuständigkeiten, die auf ein paar Schultern verteilt werden. „Das muss alles noch wachsen“, sagt Christian Freyer. Das Interesse wächst allemal, ist auch anhand der Zuschauerzahlen zu erkennen: „In der B-Liga waren es teils fünf Zuschauer, jetzt waren es im Pokal gegen Rauenthal schon 300 bis 400“, berichtet Freyer und fügt an: „Dann geraten wir organisatorisch schon an unsere Grenzen“.
Dennoch ist aus dem Idsteiner Lager klar zu verlauten: „Wenn das mit der Gruppenliga käme, dann stemmen wir das auch. Und wenn wir einfach nur eine geile Saison spielen und nächstes Jahr weiterhin Kreisoberliga spielen mit vielen Derbys, dann wäre das auch in Ordnung“, betont Wilz.
Am Sonntag (14:30 Uhr) steht für den TVI das nächste Topspiel bei der SG Schlangenbad an. Dass nun die Herbstmeisterschaft drin ist, spricht für die starke Runde des TVI. „Das Ziel ist es natürlich, das so lange wie möglich auszubauen. Wenn wir uns zur Winterpause weiterhin dort oben befinden, werden wir uns entsprechend vorbereiten, das auch zu halten“, sagt Freyer.