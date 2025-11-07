TV Idstein: Höhenflug im Dauermodus

Dabei besteht der Kader fast ausschließlich aus ehemaligen Jugendspielern des Vereins. Trainiert wird an zwei von drei Trainingstagen in der Woche mit der A-Jugend. Diese enge Verzahnung zwischen Nachwuchs und Senioren ist Teil des Erfolgskonzepts. „Die freundschaftliche Basis ist schon unser Faustpfand, das ist Fakt“, sagt Freyer und nennt ein Beispiel außerhalb des Platzes: „Letzte Woche war der Deal, dass, wenn wir gegen Winkel zu null gewinnen, es am Freitag trainingsfrei gibt, damit die Jungs gemeinsam zu einer Halloween-Party gehen können. Das ist dann auch der Fall gewesen (lacht).“

Axel Wilz: "Christian Freyer ist der Vater des Erfolgs"

Vor der Saison hatte man sich einen einstelligen Tabellenplatz als Ziel gesetzt. Dass die Entwicklung der Mannschaft so erfolgreich verlaufen ist, hat für Fußball-Abteilungsleiter Axel Wilz einen klaren Grund: „Christian Freyer ist der Vater des Erfolges.“ Freyer trainiert zudem die A-Jugend, die in der Gruppenliga spielt, außerdem war er maßgeblich an der Gründung der zweiten Mannschaft beteiligt, die seit dieser Saison in der C-Liga aktiv ist. Passend dazu konnte er Can Basar als Trainer gewinnen.