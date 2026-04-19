TV holt wichtige Punkte im Abstiegskampf Der TV Fränkisch-Crumbach jubelt gegen die SG Rimhorn/Neustadt +++ Günterfürsts Louis Timocin trifft dreifach gegen Tabellenführer Höchst +++ TSV Lengfeld gibt den Sieg aus der Hand. von Michael Sobota · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Fränkisch-Crumbachs Till Seeger (rechts) springt über die Grätsche von Maximilian Reitz (SG Rimhorn/Neustadt). Foto: Herbert Krämer

Dieburg-Odenwald. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hat der TSV Günterfürst im Odenwald-Derby Tabellenführer TSV Höchst ein 3:3-Remis abgerungen. Wichtige Zähler im Abstiegskampf verbuchte der TV Fränkisch-Crumbach beim 4:1-Erfolg über die SG Rimhorn/Neustadt. Dagegen gab es einen erneuten Rückschlag für den TSV Lengfeld, welcher der SG Mosbach/Radheim in den Schlussminuten mit 2:4 unterlag.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr TV Fränkisch-Crumbach Fr.-Crumbach SG Rimhorn/Neustadt SG Rimhorn/Neustadt 4 1 Abpfiff In der von beiden Mannschaften intensiv und kämpferisch geführten Partie konnte der TV durch den Doppelschlag von Karakas (12.) und Seeger (17.) ein 2:0 vorlegen. Das hinderte die engagierten Gäste nicht daran, vor der Pause durch Tarhan (40.) den Anschluss zu erzielen. Nur gut, dass Karakas (44.) noch vor der Pause auf 3:1 erhöhte. Nach dem Wechsel ging es weiter hin und her, ehe Gölz (85.) mit dem 4:1 für die endgültige Entscheidung sorgte.

Kleestadt war in der Partie aggressiver unterwegs und dominierte die erste halbe Stunde. Das Resultat waren die schnellen Tore von Freund (11.) und Yegin (16.). Erst spät fand Brensbach ins Spiel und kam durch Windeck (45.) zum Anschluss. Nach dem Wiederanpfiff wurden die Gastgeber dominant, blieben in der Offensive aber ohne Durchschlagskraft. Am Ende stand ein nicht unverdienter Sieg für die Gäste.

Schlusslicht Bad König/Zell zeigte eine gute kämpferische Leistung und überzeugte mit konsequenter Abwehrarbeit und einem überragenden Schlussmann Noah Thömmes. So kam es, dass nur Cutura (9.) zur knappen Steinbacher Pausenführung traf. Mit dem schnellen 2:0 von Lulaj (49.) war fast schon eine Vorentscheidung getroffen, weil die Gäste in der Offensive weitgehend ungefährlich blieben. Mit dem 3:0 von Uysal (82.) war der Steinbacher Pflichtsieg unter Dach und Fach.