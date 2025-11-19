TV Hoffnungsthal engagiert sich erneut für krebskranke Kinder

Der TV Hoffnungsthal aus dem Fußballkreis Berg setzt auch in diesem Jahr ein starkes Zeichen der Solidarität: Wie schon 2024 ruft der Bezirksligist zur Unterstützung der Kinderonkologie und -hämatologie an der Universitätsklinik Köln auf – und kann dabei bereits einen beachtlichen Zwischenstand vermelden. Dank zahlreicher Spenden liegt die Summe schon bei 6.130 Euro. Die Eventlocation „A Street 48“ hat zudem zugesagt, ab einer Spendenhöhe von 5.000 Euro selbst weitere 5.000 Euro beizusteuern. Damit summiert sich der aktuelle Stand auf insgesamt 11.130 Euro.

Initiiert wurde die Aktion von Hoffnungsthals Trainer Baran Dagdelen. Schon im Vorjahr hatte der 28-Jährige mit seinem Engagement eine vierstellige Summe zusammengetragen. Damals kamen 3.500 Euro für die kleinen Patientinnen und Patienten der Uniklinik zusammen. In diesem Jahr ist der Zuspruch noch größer. Zu den Unterstützern zählen neben A Street 48 auch PhysioSport Köln, MetaWania Marketing Studios, VA Haustechnik, Football-Legends.ch sowie Profi-Fußballer Jonas Meffert vom Hamburger SV.

Die Spendengelder sollen dazu verwendet werden, um den Kindern, die die Weihnachtszeit im Krankenhaus verbringen müssen, individuelle Wünsche zu erfüllen. Gerade in dieser emotional herausfordernden Zeit möchte der TV Hoffnungsthal den schwerkranken Kindern Mut machen und Freude schenken. Die Aktion soll nicht nur Geschenke ermöglichen, sondern vor allem ein Signal der Hoffnung und des Zusammenhalts senden.

100 Prozent der gesammelten Spenden gehen direkt an die Kinderkrebsstation der Uniklinik Köln. Spenden sind noch bis zum 30. November möglich. Die Organisatoren bitten bei Überweisungen um den Verwendungszweck „Spendenaktion“. Auch via PayPal ist die Teilnahme möglich.

Kontoverbindung für Spenden:

IBAN: DE22 3706 2600 3900 6600 56

Empfänger: Moritz Kaptain

Verwendungszweck: Spendenaktion

oder

Ein kleiner Beitrag, große Wirkung

Spendenquittungen können zwar nicht ausgestellt werden, doch das soziale Engagement sei unbezahlbar. Jeder Beitrag – ob klein oder groß – trage dazu bei, den Alltag der jungen Kämpferinnen und Kämpfer ein Stück heller zu machen. Der TV Hoffnungsthal appelliert an die Fußballfamilie und darüber hinaus: „Lasst uns gemeinsam zeigen, was Zusammenhalt bewirken kann – für ein Fest voller Hoffnung, Licht und Liebe.“