TV Hoffnungsthal: Das Abonnement auf Platz acht soll enden

– Foto: Rocco Bartsch

Der TV Hoffnungsthal ist seit 2018 ein fester Bestandteil der Bezirksliga. Nach drei achtbaren, aber eben auch identischen Platzierungen in Serie will die Truppe von Trainer Baran Dagdelen im neuen Spieljahr den nächsten Entwicklungsschritt machen. Trotz einiger Transferturbulenzen abseits des Rasens sieht die sportliche Leitung das Aufgebot qualitativ besser aufgestellt als im Vorjahr.

„Die Saison war Licht und Schatten. Es waren einige wirklich gute Spiele dabei, in denen man gesehen hat, was in der Truppe steckt, wenn sie ihr Potenzial abruft. Bis auf zwei Ausrutscher gegen Schönenbach in der Hinrunde und Deutz in der Rückrunde konnten wir mit den oberen Teams absolut mithalten und haben gegen die da oben ordentlich gepunktet. Dennoch hätte ich uns am Ende lieber auf Platz fünf oder sechs gesehen, dafür hat es dann leider nicht ganz gereicht", so der sportliche Leiter Maciek Gawlik rückblickend. Die Liga sei im vergangenen Jahr deutlich stärker als im Jahr davor gewesen und aus diesem Grund können man durchaus zufrieden sein.

In den vergangenen drei Spielzeiten landete der TVH im Endklassement jeweils auf dem achten Tabellenplatz. Auch die abgelaufene Saison 2025/26 fügte sich nahtlos in diese Serie ein. Mit der Abstiegszone hatte man am Bergsegen zu keiner Zeit etwas zu tun, der Vorsprung betrug letztlich komfortable zehn Zähler und ein deutlich besseres Torverhältnis gegenüber dem Tabellenkeller. Dennoch blieb der Abstand nach ganz oben beträchtlich. Der 29-jährige Cheftrainer Baran Dagdelen, der nun bereits in sein drittes Jahr beim TVH geht, soll diese Lücke im Klassement nun verkleinern.

Die Baustelle zwischen den Pfosten wurde jedoch kreativ gelöst. Der letztjährige Ersatztorwart Jan-Paul Kleine hilft trotz seines Studiums in Aachen maximal aus, zudem reaktivierte man einen ehemaligen Jugendtorwart aus der A-Jugend des FV Wiehl als dritten Schlussmann.

Die Sommerpause verlief hinter den Kulissen allerdings nicht ohne Nebengeräusche. Aufgrund eines schmalen Budgets und eines nicht optimalen eigenen Unterbaus ist der TVH auf externe Kräfte angewiesen. Dabei musste die sportliche Leitung Rückschläge verkraften: Ein bereits fest eingeplanter Torwarttrainer zog seine Zusage zurück und wechselte zum SV Schönenbach. Zudem verließ Ersatzkeeper Mislav Sapina den Klub nur eine Woche vor dem Saisonende.

Auf dem Feld sieht die Welt deutlich rosiger aus. Mit Jeffrey Eshun kommt geballte Erfahrung von der SV Deutz 05. Hinzu gesellen sich drei höherklassig erprobte Akteure aus Flittard mit Gladbacher Jugendvergangenheit, die das Trainerteam bestens kennen. Henric Schmitz (Neukirchen-Seelscheid) und Sezgin Kanli (Marialinden) verstärken das Gefüge ebenfalls. Mit Angreifer Ibrahim Sayan aus der Kreisliga B, kommt ein Akteur zurück, der das „Hoffnungsthal-Gefühl“ reaktivieren soll. Zudem sticht mit Bela von Lampe ein hochtalentierter Mann aus der U19 von Viktoria Köln heraus. Da kaum Leistungsträger gingen und Langzeitverletzte zurückkehren, ist die Kaderplanung vorerst abgeschlossen.

Das Visier ist offen

Die Grundlagen für das neue Spieljahr werden seit knapp zwei Wochen auf dem Trainingsplatz gelegt, nachdem zuvor bereits ein dreiwöchiger Laufplan durchgezogen wurde. Ein kleines Trainingscamp am heimischen Platz schweißte das Kollektiv weiter zusammen. Ein geplantes Testspiel gegen Bensberg wurde vom Gegner zwar kurzfristig abgesagt, doch beim internen Duell „Alt gegen Jung“ setzte sich der Nachwuchs im Elfmeterschießen durch. Dass Zug in der Mannschaft steckt, bewies der erste echte Härtetest am vergangenen Sonntag: Den Bezirksligisten 1. FC Niederkassel fegte der TVH in einem torreichen Spiel mit 9:1 vom Platz.

Gawlik blickt derweil optimistisch auf den anstehenden Ligabetrieb: „Die Teamchemie ist wirklich hervorragend, die Jungs verstehen sich blendend. Jetzt müssen wir diese PS nur noch auf die Straße bringen. Wenn uns das gelingt, können wir in der Tabelle ein, zwei Plätze nach oben rutschen. Unser Ziel sollte es sein, an den Top 5 zu kratzen. Ich bleibe aber realistisch: Es kommen neue Gegner dazu, viele Teams haben sich verstärkt oder sind eingespielter als letztes Jahr. Die Liga war schon in der vergangenen Saison extrem ausgeglichen, da konnte wirklich jeder jeden schlagen. Unser oberstes Vereinsziel bleibt es, schnellstmöglich nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Sobald das gesichert ist, wollen wir so weit nach oben wie möglich. Dass wir das Zeug dazu haben, hat auch das erste Testspiel am vergangenen Sonntag gezeigt.“

Gawlik: "An Jan Wellem führt kein Weg vorbei"

Die Favoritenrolle schiebt der sportliche Leiter indes der Konkurrenz zu. Allen voran hat Gawlik den SSV Jan Wellem auf dem Zettel, gefolgt von Bergfried, den Rheindörfern und der DJK Südwest. Als dicke Überraschung hat Gawlik zudem den Aufsteiger Weiler-Volkhoven im Visier: „Bei den Favoriten führt für mich kein Weg an Jan Wellem vorbei. Sie haben einen überragenden Kader, top Bedingungen und haben sich noch mal verjüngt. Wenn diese Maschine erst mal läuft, sind sie kaum aufzuhalten. Auch Bergfried und die Rheindörfer sehe ich ganz weit vorne – an einem guten Tag können die jeden in Grund und Boden spielen. Köln-Südwest wird mit ihrer eingeschworenen Truppe ebenfalls eine gute Rolle spielen. Die dicke Überraschung könnte für mich der Aufsteiger Weiler-Volkhoven werden."

In der ausgeglichenen Liga gehe es für den TVH erneut darum, ‚Best of the Rest‘ zu werden. „Das wäre ein riesiger Erfolg. Ich erwarte eine extrem spannende Saison mit vielen packenden bergischen Duellen und blicke der Sache frohen Mutes entgegen“, erklärt der 38-jährige Funktionär abschließend.