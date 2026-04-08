TV Hoffnungsthal: Dagdelen geht in seine dritte Saison 24 Spieler geben ebenfalls ihre Zusage. von Andreas Santner · Heute, 06:54 Uhr · 0 Leser

Baran Dagdelen (mitte) bleibt eine weitere Saison beim TV Hoffnungsthal. – Foto: TVH

Der TV Hoffnungsthal ist in Sachen Zukunftsplanung einen gehörigen Schritt voran gekommen. Baran Dagdelen bleibt auch in der kommenden Saison Cheftrainer beim Bezirksligisten aus dem Kreis Berg. Während der Blick in der Tabelle nach oben geht, sorgt die Geschlossenheit des Kaders für Aufbruchstimmung.

Der 29-Jährige, der sich derzeit in seiner zweiten Spielzeit beim TVH befindet, hat seinen Vertrag verlängert und geht damit im Sommer in sein drittes Jahr an der Seitenlinie. Sportlich stabilisierte Dagdelen den Klub im gesicherten Mittelfeld: Aktuell belegt Hoffnungsthal den achten Rang – exakt die Platzierung, mit der man auch die vergangenen beiden Spielzeiten abschloss. Doch Platz sechs ist mit nur zwei Punkten Rückstand in Schlagdistanz. Ein Kader wie eine Familie Was diese Verlängerung besonders macht, ist das massive Bekenntnis der Mannschaft. Neben dem Trainer haben bereits 24 Spieler ihre Zusage für die Spielzeit 2026/27 gegeben. Angeführt wird diese Liste von der Lebensversicherung im Sturm: Anton Musculus. Der Torjäger führt mit 16 Treffern derzeit die Torschützenliste der Bezirksliga 1 an.

Zusammen mit ihm bleiben dem Verein unter anderem David Jäckel, Mislav Sapina, Tom Tränckner, Gian-Luca Sanzone, Robert Salterberg, Patrick Njangue, Marvin Mayer, Ruben Krupa, Lennart Knop, Maximilian Hansen, Lukas Hagn, Björn Grundmann, Niklas Rolnik, Dominik Richartz, Jonas Kobeszko, Moritz Kaptain, Aytekin Kanli, Shkrep Haxhimusa, Finn Dörmbach, Moritz Petzke, Christoph Hankammer, Silvano Eisenmann und Luca Abrahams erhalten. "Ich freue mich sehr, dass es weitergeht und wir mit insgesamt 24 Spielern verlängern konnten. Das zeigt, dass wir eine echte Familie sind und hier in den letzten Jahren wirklich etwas zusammengewachsen ist. Diese Jungs sind etwas ganz Besonderes und ich danke jedem für sein Vertrauen. Einen großen Anteil daran hat dabei unser Trainerteam, das hervorragende Arbeit leistet – deshalb bin ich sehr glücklich, dass auch hier Kontinuität herrscht. Mein Staff leistet tagtäglich unglaubliche Arbeit. Ich bin stolz auf die gesamte Entwicklung und freue mich darauf, dass wir unseren Weg nun gemeinsam weitergehen können", zeigt sich Dagdelen angesichts dieser Loyalität sichtlich bewegt.