TV Hilpoltstein und Trainer Marco Christ gehen getrennte Wege

Marco Christ ist nicht mehr Trainer beim TV Hilpoltstein. – Foto: M. Winkelströter

Die Fußballabteilung des TV Hilpoltstein und Trainer Marco Christ haben nach eingehender Analyse der sportlichen Situation vereinbart die gemeinsame Zusammenarbeit ab sofort zu beenden.

Ex-Profi Christ übernahm die Burgstädter vor 17 Monaten nach dem Abstieg aus der Bezirksliga Mfr. Süd. Er und sein spielender Co-Trainer Vigan Asani stabilisierten das Team gegen Ende der Kreisliga-Saison 2024/2025 und führten es drei Spieltage vor Schluss zum Klassenerhalt. Dabei brachte insbesondere das große Engagement von Marco viel Energie und neues Selbstvertrauen in das verunsicherte Team der Burgstädter. Mit größeren Erwartungen gestartet liegen die TV-Kicker aktuell nach 14 Spieltagen und nur 17 Punkten auf einem für beide Seiten enttäuschenden neunten Tabellenplatz. Insbesondere die Punktausbeute gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte, sowie die extrem schwankenden Leistungen, gaben den Vereinsverantwortlichen zu denken.

Die Vereinsführung setzte sich daher ausführlich mit der aktuellen Situation auseinander. Dabei keimte von Vereinsseite der Wunsch auf in der Rückrunde einen neuen Impuls zu setzen und eine Neuausrichtung im Trainerteam vorzunehmen. Die Fußballabteilung des TV 1879 Hilpoltstein ist Marco Christ zu großem Dank verpflichtet. In einer schwierigen Situation stand er dem Team mit großem Einsatz sowie Rat und Tat zur Seite und stieß eine positive Entwicklung an. Wir danken Marco für die stets loyale und offene Zusammenarbeit und wünschen ihm für die Zukunft viel, Gesundheit und - privat wie auch sportlich – alles Gute.