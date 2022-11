TV Hilpoltstein spielt mit dem Tabellenzweiten Katz und Maus



Der TV Hilpoltstein trotzt dem plötzlichen Wintereinbruch und spielt mit dem Tabellenzweiten Spfr. Dinkelsbühl Katz und Maus und gewinnt am Ende hochverdient mit 2:0 (0:0).



Bereits nach neun Spielminuten wurde die Elf aus der Burgstadt das erste Mal gefährlich, doch Manuel Wenzl köpfte den Ball um Zentimeter neben das Tor.



In der Folge sahen die rund 200 Zuschauer nur den TV Hilpoltstein Fußball spielen, doch konnten sich die schwarz-gelben bis dato nur noch Halbchancen erspielen.



Nach 27 Spielminuten fanden auch die Sportfreunde statt. Mit ihrer ersten nennenswerten Aktion wurden sie jedoch gleich brandgefährlich. Daniele Consentino kam im Sechzehnmeterraum frei zum Abschluss doch TV-Keeper Marius Gerlach hielt seinen Kasten sauber und auch beim Nachschuss reagierte der Torhüter überragend, weshalb es beim 0:0 blieb.



Nun starteten die Burgherren wieder durch. Nur zwei Zeigerumdrehungen später scheiterte zunächst Niklas Engel mit einem Abschluss. Ehe Florian Wittmann und Christian Meixner den Ball nicht im Dinkelsbühler Tor unterbrachten.



In der 36. Minuten entschied der umsichtig leitende Unparteiische zurecht auf Foulelfmeter, nachdem Hilpoltsteins Meixner grob von den Beinen geholt wurde.

Hilpoltsteins Toptorschütze Wenzl nahm sich der Sache an, doch der starke Sportfreunde-Keeper Magnus Müller tauchte den Ball aus dem rechten Toreck. Zu allem Überfluss klatschte der Nachschuss von Simon Wittmann an den Innenpfosten und sprang aus dem Tor.



Da kurz vor der Halbzeit auch TVs Janis Steiner einen Schuss zu hoch ansetzte ging es mit einem 0:0 in die Kabine.





Kurz nach Wiederanpfiff war es dann soweit, eine Hilpoltsteiner Kombination über die rechte Angriffsseite landete bei Engel, dessen Schuss noch von Keeper Müller geblockt wurde, doch Steiner schaltete am schnellsten und traf mit seinem Nachschuss im Fallen zur überfälligen 1:0 Führung für die Burgstädter (49.).



Wer nun ein Aufbäumen der Gäste erwartete wurde enttäuscht, lediglich die Gangart der Freunde wurde härter.

Aber der TV Hilpoltstein nahm den Kampf an und wusste dennoch weiter zu überzeugen, scheiterte mit seinen zahlreichen Möglichkeiten am Gäste-Torhüter:



In der 56. Spielminuten wurde Engels Schuss in höchster Not von einem Dinkelsbühler Verteidiger geblockt, nur zehn Zeigerumdrehungen später scheiterte erneut Engel nach mustergültigem Pass von Meixner und auch in der 76. Minute brachte der TV den Ball nicht im Tor unter, als Simon Wittmann Stürmer Wenzl bediente, dieser aber den Ball um Zentimeter am Tor vorbei schob.



Nun wollten die Spfr. Dinkelsbühl das Spiel mit einer Schlussoffensive noch drehen, doch brachten sie nicht mehr als ein paar Standards und einen Abschluss von Matthias Arnold (82.) zu Stande.



Auf der Gegenseite belohnte Wenzl die Burgherren mit dem vorentscheidenden 2:0 in der 90. Spielminute. Einen Pass von Steffen Lieberwirth schloss der eingewechselte Niklas Odörfer ab, scheiterte jedoch am überragenden Spfr. Torwart, doch Wenzl stand da wo ein Mittelstürmer stehen muss und vollendete den Nachschuss zum Endstand.



Unter dem Strich zeigten die Burgstädter wohl ihre beste Saisonleistung und gewannen hochverdient gegen einen unauffälligen Tabellenzweiten aus Dinkelsbühl.