TV Hilpoltstein muss eine unnötige Niederlage einstecken TuS Feuchtwangen holt drei Punkte beim TV Hilpoltstein.

Nach 35 Minuten bekam der TuS nach einem Konterangriff und einem Foulspiel im Sechzehnmeterraum einen unstrittigen Strafstoß zugesprochen. Diesen Elfmeter konnte der starke TV-Torhüter entschärfen, doch beim Nachschuss von Feuchtwangens Fabian Soldner war er machtlos.

Da die Burgherren zwar ihre Offensivqualität aufblitzen ließen, aber nicht zwingend genug agierten ging es mit der 0:1 Pausenführung für den TuS in die Kabine. Nach Wiederanpfiff kam die Heimelf sofort hervorragend zurück ins Spiel und bekam direkt einen Freistoß aus aussichtsreicher Position zugesprochen. Dieser wurde allerdings vergeben und leitete einen Konter der Gäste ein, welcher prompt durch Marco Wegert zum 0:2 volledelt wurde (50.).

Nach 63 Spielminuten kamen die Burgstädter zurück in die Partie, eine Freistoßflanke von Christian Meixner nickte Simon Wittmann zum 1:2 Anschluss ein. Doch es folgte der nächste Nackenschlag für den TV, wieder wurde die junge Hilpoltsteiner Truppe von den Gästen ausgekontert und Wegert krönte diesen mit seinem zweiten Treffer des Tages, einem strammen Schuss in den Torwinkel zum 1:3 für Feuchtwangen (66.).

Die Burgstädter steckten jedoch nicht auf und kamen nach 79. durch Florian Wittmann wiederum zum Anschluss. Erneut war Meixner der Vorbereiter, der Florian Wittmann freispielte, welcher keine Probleme hatte das Leder über die Linie zu bringen.

In der Schlussphase drückte die Heimelf auf den durchaus verdienten Ausgleich, scheiterte jedoch entweder am Feuchtwangener Keeper, an der vielbeinigen gegnerischen Abwehr, oder teilweise am eigenen Unvermögen, weshalb es beim Endstand von 2:3 bleib.