TV Hilpoltstein feiert 1:5 Auswärtssieg zum Hinrundenabschluss

Der TV Hilpoltstein feiert zum Abschluss der Berziksligahinrunde einen dominanten 1:5 Auswärtssieg gegen den FV Dittenheim.



Die Partie begann zunächst wenig verheißungsvoll, denn sowohl die Heimelf, als auch die Burgstädter rieben sich vor allem im Mittelfeld auf.



Die wenigen Abschlüsse die beide Teams bis Mitte der ersten Hälfte zuließen waren allesamt sichere Beute der beiden Torleute.



Nach 35 Spielminuten erzielte Hilpoltsteins Manuel Wenzl den 0:1 Führungstreffer für seine Farben. Einen fatalen Schnitzer der Dittenheimer Abwehr nutzte der TV-Stürmer eiskalt und hatte keine Problem André Ballenberger im FV Tor zum Pausenstand zu überwinden.





Bei der Halbzeitansprache schien das TV-Trainerduo die richtigen Worte gefunden zu haben, denn ihr Team legte los wie die Feuerwehr und Simon Wittmann erzielte nach Vorlage von Wenzl das 0:2 nur 30 Sekunden nach Wiederanpfiff.



Nur sechs Minuten später spielte Janis Steiner Wenzl frei, der alleine vor dem FV-Keeper cool blieb und das 0:3 erzielte.



In der 54. Minute legte der TV einem weiteren Treffer nach, Florian Wittmann erzielte nach Steiner-Pass das vorentscheidende 0:4.



In der Folge vergaben die Burgherren noch weitere Hochkaräter, erst als Jörg Kotschak in der 74. Minute nach Zuspiel von Stefan Kerner Fahrt auf nahm fiel der Treffer zum 0:5, da Kotschak kompromisslos abschloss.



Als Dittenheims Yannis Strobel in der 88. Spielminute durch einen Elfmeter den 1:5 Anschlusstreffer erzielte war dies letztlich nur Ergebniskosmetik.



Unter dem Strich ein verdienter TV-Sieg, da Dittenheim im Gegensatz zu Hilpoltstein offensiv überhaupt nicht stattfand.