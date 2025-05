Zum vorerst letzten Mal in der A-Liga spielt der TV Hetzbach, hier Andre Keil (r.) im Duell mit Höchsts Janis Albohr, gegen den TSV II noch 1:1. Foto: Herbert Krämer

TV Hetzbach geht freiwillig in Liga B Um den Abstiegsrelegationsplatz in der A-Liga streiten nun der TSV Neustadt, TSV Höchst II und Türk Breuberg

ODENWALDKREIS. Paukenschlag im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga A: Der TV Hetzbach zieht sich nach seinem hohen personellen Aderlass zur neuen Spielzeit freiwillig in die Kreisliga B zurück. Um den Abstiegsrelegationsplatz streiten am Mittwoch der TSV Neustadt, TSV Höchst II und Türk Breuberg. Der TSV Sensbachtal trat nicht zum Spiel bei der SG Rothenberg an, die KSV Reichelshweim wiederum nicht zur Partie gegen Meister SSV Brensbach.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. TSV Seckmauern II – VfL Michelstadt 3:4 (3:2). TSV-Trainer Percy Schwinn beobachtete zunächst ein ausgeglichenes Kräftemessen, als beide Teams auf‘s Tempo drückten und auch einige gute Chancen herausspielten. Nicht ganz unverdient führte der TSV II zum Seitenwechsel mit 3:2. Maximilian Raitz hatte noch vor der Pause die Gelegenheit auf 4:2 zu erhöhen, doch daraus wurde nichts. „Wir besaßen in der zweiten Hälfte die besseren Chancen. Alleine Robin Schröder und Benjamin Wüst können das Spiel für uns entscheiden. Ich muss aber auch die Gäste loben, die ihre Torgelegenheiten clever nutzten und damit nicht unverdient gewannen“, sagte Schwinn. Torfolge: 1:0 Maximilian Raitz (15.), 1:1 Christopher Hörr (31.), 1:2 Dennis Schitz (32.), 2:2 Raitz (38.), 3:2 Benjamin Wüst (42.), 3:3 und 3:4 Fabian Hörr (55., 70.).

TSV Höchst II – TV Hetzbach 1:1 (0:1). „Unsere Mannschaft spielte eine Vielzahl von besten Chancen heraus, doch sie nutzte ihre Gelegenheiten nicht, um das Spiel für sich zu entscheiden“, so Jens Krätschmer vom TSV. Hetzbach war dagegen in der 24. Minute per Foulelfmeter zur Stelle: Kevin Schuhmann traf zur Führung. „Danach sind wir lange diesem Rückstand hinterhergelaufen, den wir aber erst nach dem Seitenwechsel ausglichen.“ Ein Freistoß von Dustin Hofmann (46.) zum 1:1 ließ die Höchster befreiter aufspielen. Hetzbach vergab in der Schlussminute (89.) die Riesenchance zum Sieg.

Türk Beerfelden – SV Gammelsbach 1:7 (0:3). Zumindest in der ersten halben Stunde lieferte Beerfelden starke Gegenwehr, auch wenn Gammelsbach die höheren Spielanteile hatte und mehr Zug zum Tor entwickelte. Innerhalb einer Minute brachten Nicolai Neuer (25.) und Moritz Ondruch (26.) die Gäste in Führung. Noch vor der Pause baute Tim Kreuzer (40.) die Gästeführung aus. Gammelsbach war auch nach dem Seitenwechsel mit der größeren Willenskraft ausgestattet, traf durch wiederum Neuer (52.), Kevin Ihrig (60.), Ondruch (63.) und Marvin Schneider (70.). Das 1:6 besorgte der SVG selbst, als Andreas Schefner (65.) den Ball ins eigene Tor beförderte. „Der Sieg geht auch im Ergebnis in Ordnung“, sagte Cosimo Perrone von den Platzherren.

FC Finkenbachtal legt die Nervosität ab FC Finkenbachtal – FV Mümling-Grumbach 2:0 (0:0). Der Tabellendritte aus Mümling-Grumbach hatte es schwer in Finkenbach, wo die Gastgeber aus einer starken Kompaktheit heraus operierten. „In der ersten Hälfte haben wir es recht geschickt verteidigt, so geriet das Aufeinandertreffen mit dem Spitzenteam aus Grumbach auch recht ausgeglichen“, verriet Ilija Rupcic vom FC. Mit dem 2:0 von Rupcic (69.) - Stefan Walter (52.) erzielte das 1:0 - legte Finkenbach die aufkommende Nervosität ab und steuerte einen sicheren Heimsieg an.

SG Nieder-Kainsbach – TSV Neustadt 2:3 (0:0). „Die Zuschauer sahen viele Torchancen auf beiden Seiten“, berichtete Fabian Daum von der SG. Aber 45 Minuten lang waren beide Teams nicht effektiv genug. Das änderte sich mit Beginn der zweiten Hälfte: Joshua Schmidt (48.) markierte das 0:1. Luka Nardella (60.) den Gleichstand. Ein Doppelschlag von Dominik Hallstein (73.) und wiederum Schmidt (75.) brachte den TSV auf die Siegerstraße. Daran änderte auch der Anschlusstreffer von Dominik Neff (80.) nichts mehr. „Neustadt war in der Chancenverwertung cleverer. Wir haben zu einfache Gegentore hinnehmen müssen. Ein Remis wäre dennoch gerechter gewesen“, so Daum.