TV Hetzbach erwartet Wundertüte Türkspor im Beerfelder Derby

Hetzbach. Eine bittere Pille mussten die Fußballer des TV Hetzbach am letzten Sonntag in der Kreisliga B schlucken: 0:3 verloren sie bei der SG Hainstadt/Rai-Breitenbach. Bitter war es auch deswegen, weil Hetzbach die drei Gegentreffer durch eigene Fehler begünstigte. Jetzt will der Turnverein aber am kommenden Sonntag (Anstoß 15 Uhr) vor eigenem Publikum im Derby gegen Türkspor Beerfelden Wiedergutmachung betreiben.
Die Voraussetzungen waren einfach nicht gut, lässt Florian Beisel, Abteilungsleiter der Oberzent-Elf, durchblicken: Gleich acht Stammspieler fehlten und die Vorbereitung war längst nicht so gut, wie sie es vor einem Jahr war, als der TVH der Konkurrenz zeigte, dass der Club auch mit einem kleineren Kader immer noch in der Lage ist, begeisternden Fußball zu spielen, und daraufhin in der Spitzengruppe landete. Jetzt wird es etwas schwieriger, weil Trainingseinheiten fehlen und die Mannschaft ihre Fitness erst noch steigern muss.
Das hat sich gerade auch in Rai-Breitenbach gezeigt, wo die Mannschaft nie richtig in die Zweikämpfe kam, immer einen Schritt zu spät war. Als die Oberzent-Elf dann auch noch ihre Großchance zum 1:1 vergab und anschließend der Gegner auf 2:0 erhöhte, war die Messe sehr früh gelesen. Die Laufbereitschaft und Passgenauigkeit waren auch nicht von der Güte, wie sie es in der Vorsaison waren. Aber auch die personelle Situation war für Hetzbach schwierig: Stammhüter Janis Seibt, der in der letzten Spielzeit so überragend hielt und Spiele durch seine Paraden entschied, ist nach seiner Verletzung noch im Aufbautraining. Ihn wird Neuerwerbung Fabian Volk (Günterfürst) vorerst ersetzen. Louis Gunkel (Steinbach) und Leonard Brendel (Jugend) werden die Defensive ergänzen und auf Matej Ivic (Jugend) ruhen die Offensivhoffnungen. „Für mich ist Türk Beerfelden derzeit noch eine Wundertüte. Unserem Nachbarn ist es gelungen, wieder eine spielfähige Mannschaft zusammenzustellen, die auch von einigen Routiniers angeführt wird“, sagt Florian Beisel. Hetzbach will definitiv dieses Stadtderby gewinnen. Der Kader ist vor dem zweiten Spieltag nicht schlecht aufgestellt, trotz einiger Ausfälle. „Ich hoffe, dass die Mannschaft wieder ihre Entschlossenheit vor dem gegnerischen Tor zeigt, dann wächst die Chance auf einen Sieg im Beerfelder Stadtderby.“