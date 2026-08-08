TV Hetzbach erwartet Wundertüte Türkspor im Beerfelder Derby

Das hat sich gerade auch in Rai-Breitenbach gezeigt, wo die Mannschaft nie richtig in die Zweikämpfe kam, immer einen Schritt zu spät war. Als die Oberzent-Elf dann auch noch ihre Großchance zum 1:1 vergab und anschließend der Gegner auf 2:0 erhöhte, war die Messe sehr früh gelesen. Die Laufbereitschaft und Passgenauigkeit waren auch nicht von der Güte, wie sie es in der Vorsaison waren. Aber auch die personelle Situation war für Hetzbach schwierig: Stammhüter Janis Seibt, der in der letzten Spielzeit so überragend hielt und Spiele durch seine Paraden entschied, ist nach seiner Verletzung noch im Aufbautraining. Ihn wird Neuerwerbung Fabian Volk (Günterfürst) vorerst ersetzen. Louis Gunkel (Steinbach) und Leonard Brendel (Jugend) werden die Defensive ergänzen und auf Matej Ivic (Jugend) ruhen die Offensivhoffnungen. „Für mich ist Türk Beerfelden derzeit noch eine Wundertüte. Unserem Nachbarn ist es gelungen, wieder eine spielfähige Mannschaft zusammenzustellen, die auch von einigen Routiniers angeführt wird“, sagt Florian Beisel. Hetzbach will definitiv dieses Stadtderby gewinnen. Der Kader ist vor dem zweiten Spieltag nicht schlecht aufgestellt, trotz einiger Ausfälle. „Ich hoffe, dass die Mannschaft wieder ihre Entschlossenheit vor dem gegnerischen Tor zeigt, dann wächst die Chance auf einen Sieg im Beerfelder Stadtderby.“