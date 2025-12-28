TV Herlikofen: "Mit der fußballerischen Entwicklung sehr zufrieden"

Teammanager Christian Härdter vom TV Herlikofen aus der Kreisliga A1 Ostwürttemberg äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Herbstmeisterschaft, zur stabilen Entwicklung trotz Verletzungen, zur Vorbereitung mit vielen Testspielen und zu klaren Zielen für die Rückrunde.

Die Mannschaft des TV Herlikofen kehrt am 27. Januar wieder ins Training zurück. „Wir werden am 27. Januar wieder ins Training einsteigen“, erklärt Christian Härdter. Bereits über den Winter wurde gearbeitet. „Über den Winter haben wir von Somasports in Waldstetten ein wenig vergünstigt die Chance, dass Fitnesslevel zu erhalten.“ Auch der Teamgedanke kommt nicht zu kurz. „Spezielle Teambuilding Maßnahmen sind zum Beispiel ein kleines Paddeltennis Turnier, natürlich auch wieder bei Somasports.“

Ergänzt wird dies durch eine bewährte Maßnahme. „Es wird zusätzlich traditionell eine kleine Lauf Challenge geben, dass wird bei unseren Spielern immer positiv angenommen.“ Nach diesen Einheiten beginnt die eigentliche Vorbereitung. „Wenn dies dann alles durch ist, starten wir am 27. Januar, dann unsere offizielle Vorbereitung.“ Der Fokus liegt klar auf Praxis. „Wir versuchen hier dieses Jahr über viele Freundschaftsspiele die Wettkampfpraxis weiter zu schärfen.“

Der Blick auf die Hinrunde fällt sehr positiv aus. „Ich bin mit der fußballerischen Entwicklung sehr zufrieden.“ Für Härdter ist das auch eine Bestätigung der gemeinsamen Arbeit. „Es tut natürlich gut zu sehen, dass nicht alles verkehrt ist was wir für den Erfolg der Mannschaft alle gemeinsam getan haben.“ Die Tabelle unterstreicht diesen Eindruck. „Mit der Herbstmeisterschaft bzw. mittlerweile Platz 2., haben wir das dann auch mit den entsprechenden Ergebnissen gezeigt.“

Konstanz als Schlüssel zum Erfolg

Besonders überrascht zeigt sich der Teammanager von der Stabilität der Leistungen. „Ich denke es war nicht zu erwarten, dass wir solch eine Konstanz in die Leistungen bekommen.“ Auch personelle Rückschläge konnten aufgefangen werden. „Wir sind trotz zahlreicher Verletzungsausfälle, immer in der Lage gewesen nachzulegen.“ Einzelne Akteure hebt Härdter ausdrücklich hervor. „Zusätzlich haben wir mit André Simon, Florian Pflieger und Marlon Grossmann drei Spieler die kaum Leistungsschwankungen hatten und die dadurch die Mannschaft zusätzlich gestärkt haben.“

Herausforderungen im Spielaufbau

Probleme sieht Härdter weniger im strukturellen Bereich, sondern in Nuancen. „Dadurch das wir natürlich Spieler in der Mannschaft haben, die auf Grund ihrer Leistungen viel Spielzeit einnehmen, bleiben natürlich andere Spieler ein wenig auf der Strecke.“ Gegen Ende der Vorrunde traten zudem spielerische Schwierigkeiten auf. „Zum Vorrunden Ende, hatten wir dann ein wenig Probleme mit dem Spielaufbau.“ Die Gründe dafür sieht er klar. „Teils auf Grund der Witterung, teils aber auch einfach weil wir nicht die Konzentration und die Gier wie zum Start der Runde hatten.“

Entwicklung fortsetzen und Rückrunde korrigieren

Die Zielsetzung für den weiteren Saisonverlauf ist klar formuliert. „Wir wollen die gute Vorrunde bestätigen und uns weiter im fußballerischen Bereich entwickeln.“ Ein zusätzlicher Antrieb kommt aus der Vergangenheit. „Da wir die letzte Rückrunde 24/25 komplett vermasselt hatten, gilt es hier etwas gutzumachen.“

Verstärkung für Breite und Qualität

Personell gibt es zur Rückrunde eine Veränderung. „Wir haben Yannick Hägele vom FC Bargau verpflichtet.“ Härdter ordnet den Neuzugang klar ein. „Dieser wird unsere Mannschaft in Breite und Qualität nochmals verstärken.“

Blick auf Titelrennen und Abstiegskampf

Auch zur Ligakonkurrenz bezieht der Teammanager Stellung. „Meister – TV Strassdorf.“ Im Tabellenkeller sieht er zwei Mannschaften besonders gefährdet. „Abstieg – FC Eschach, TSV Mutlangen.“