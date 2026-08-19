TV Gundelfingen und SV Holzheim trennen sich torlos

Holzheim versäumte es in einer über weite Strecken spielbestimmenden ersten Hälfte dabei in Führung zu gehen, hatte aber auch Glück, um die 60. Spielminute die Null zu halten. Während einer Schwächephase der Aschbergler, versuchten aufkommende Gastgeber das Spielgeschehen nochmals an sich zu reißen. Die wohl gefährlichsten Möglichkeiten beider Teams wurden aus den letzten zwanzig Minuten notiert, wo beide Mannschaften an ihre Energiereserven gehen mussten. Holzheims Simon Tausend scheiterte am Pfosten und ein Abschluss von Gundelfingens Stefan Eggenmüller fand mit Schlussmann Niklas Rößle seinen Meister.