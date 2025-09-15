TV Gundelfingen holt ersten Saisonpunkt gegen Holzheim

Es waren noch keine fünf Minuten gespielt, da durften die Gastgeber jubeln. Es war Patrick Löwenstein, der seine Mannschaft in Führung brachte, nachdem Stefan Eggenmüllers Schuss noch von Niklas Rößle abgewehrt wurde und dem Gundelfinger vor die Füße fiel. Die frühe Führung der Gastgeber resultierte wieder daraus, dass Holzheim auch im zweiten Auswärtsspiel der Saison schlecht in die Partie kam und in Durchgang eins über weite Phasen ideenlos wirkte. Es entwickelte sich in Folge eine eher schwache Kreisklassenpartie auf tiefem Boden am Gundelfinger Auweg. Holzheim musste sich zur Halbzeit erstmal schütteln und kam auch energischer aus der Kabine. Mit genauerem Pass- und Stellungsspiel waren die Aschbergler nun offensiv auch präsenter, während die Turner nun vermehrt in den Verteidigungsmodus schalteten, aber immer wieder mal gefährlich vor ihrer Westtribüne auftauchten. Knapp 15 Minuten vor Schluss war es der der eingewechselte Timo Czernoch, der in alter Stürmermanier seinen Farben doch noch den Ausgleich besorgte. Holzheim drückte nun, hatte aber auch Glück dass ihr Schlussmann Rößle einen abgefälschten Schuss klasse parierte und so den zweiten Treffer für kämpfende Gundelfinger verhinderte