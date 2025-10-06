 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
TV Gültstein trumpft auf, Höpfigheim gewinnt Spektakel, 10:0, 11:2

Was war in den Staffeln der Kreisliga A in den Bezirken Stuttgart/Böblingen und Enz/Murr los?

Kreisliga A1 Enz-Murr
Kreisliga A2 Enz-Murr
Kreisliga A3 Enz-Murr
KL A1 Stuttgar/Böbl.
KL A2 Stuttgar/Böbl.

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Stuttgart/Böblingen und Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Stuttgart/Böblingen

Kreisliga A1:

SC Stammheim – TB Untertürkheim 3:3
Vor 25 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Duell. Schon nach einer Minute traf Tobias Kärcher für die Gäste zum 0:1. In der 10. Minute legte Marvin Wolf das 0:2 nach, ehe Nikitas Skordoulis in der 29. Minute für Hoffnung bei Stammheim sorgte. Doch erneut war es Tobias Kärcher, der in der 39. Minute den alten Abstand zum 1:3 herstellte. Die Gastgeber aber gaben sich nicht auf: Nikitas Skordoulis verkürzte in der 79. Minute auf 2:3. In der Schlussminute belohnte Naba Lucein Palenfo seine Mannschaft für den Kampfgeist und erzielte in der 90. Minute den 3:3-Ausgleich.

SSV Zuffenhausen – Sportvg Feuerbach 0:2
Die 25 Zuschauer sahen eine enge Partie, in der der entscheidende Durchbruch erst spät gelang. In der 43. Minute musste Luca Lombardi von der Sportvg Feuerbach nach einer Gelb-Roten Karte vom Platz. Trotzdem drehte Feuerbach in der zweiten Halbzeit auf: Marin Pranjic traf in der 66. Minute zum 0:1. In der Schlussminute erhöhte Moise Nyamuisi auf 0:2 (90.), vergab aber nur Sekunden später die große Chance auf ein weiteres Tor, als er mit einem Foulelfmeter an Torwart Patrick Löchner scheiterte.

SV Prag Stuttgart – TSV Mühlhausen/Stuttgart 1:0
In einer umkämpften Begegnung war es Otis Raiser, der in der 51. Minute den goldenen Treffer für den SV Prag Stuttgart erzielte. Der knappe Vorsprung hielt bis zum Abpfiff und brachte den Hausherren drei hart erkämpfte Punkte.

TSV Uhlbach – TV89 Zuffenhausen 3:5
Ein torreiches Spektakel erlebten die Zuschauer in Uhlbach. Sergio Mavinga brachte die Gäste mit einem Doppelpack in der 12. und 47. Minute 0:2 in Führung. Mehmet Kuzu legte in der 55. Minute das 0:3 nach. Uhlbach aber bäumte sich auf: Joshua Menger verkürzte in der 61. und 69. Minute auf 2:3. Doch TV89 ließ sich nicht aus dem Konzept bringen – Thorben-Yanick Nallinger stellte in der 75. Minute den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Shawn Travis Ogayo brachte Uhlbach in der 87. Minute noch einmal auf 3:4 heran, ehe Maximilian Braun in der 90.+3 Minute mit dem 3:5 alles klar machte.

TV Zazenhausen – SG Stuttgart West 0:4
Die Gäste ließen von Beginn an keinen Zweifel aufkommen. Mario Fetsch traf in der 27. Minute zum 0:1, Luis Henke erhöhte nur zehn Minuten später in der 37. Minute. Eine Minute danach stellte Niclas Klausmann mit dem 0:3 (38.) die Weichen endgültig. In der 70. Minute machte Luis Henke mit seinem zweiten Treffer den 0:4-Endstand perfekt.

TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 – Türkspor Stuttgart 3:0
Vor 85 Zuschauern setzte sich die Heimelf souverän durch. Awoundza Etogo Essama brachte seine Mannschaft bereits in der 9. Minute per Handelfmeter in Führung. Direkt nach der Pause erhöhte Bent Andert in der 46. Minute auf 2:0. Florian Reu sorgte schließlich in der 79. Minute mit dem 3:0 für klare Verhältnisse.

TSV Weilimdorf II – SG Weilimdorf 3:3
Das Duell der Ortsrivalen hielt, was es versprach. Chrysowalandis Kugiumtzidis brachte die zweite Mannschaft in der 18. Minute in Führung. Niklas Janik glich nur drei Minuten später in der 21. Minute aus. Doch erneut war es Kugiumtzidis, der in der 35. Minute das 2:1 markierte. Kurz vor der Pause schlug Niklas Janik wieder zurück und erzielte in der 45. Minute das 2:2. Nach dem Seitenwechsel brachte Argon Gaxherri die SG Weilimdorf in der 50. Minute erstmals in Führung. In der 77. Minute schwächte sich die SG, als Ioannis Nedos Gelb-Rot sah. Elf Minuten später musste auch Martin Schdanowitsch mit Gelb-Rot vom Platz (87.). Trotz Unterzahl fiel aber kein weiteres Gegentor aus dem Spiel – erst in der 78. Minute hatte Denis Windhager mit einem verwandelten Foulelfmeter das 3:3 erzielt.

SportKultur Stuttgart – OFK Beograd Stuttgart 2:6
Eine torreiche Partie entwickelte sich in Stuttgart. Schon in der 9. Minute brachte Veljko Burazor die Gäste in Führung. Nur neun Minuten später traf Alban Kukaj in der 18. Minute zum 1:1. Doch dann drehte OFK Beograd auf: Nikola Lakovic (37.) und Nikola Marko Sijakovic (40.) stellten auf 1:3. Nach der Pause erhöhte Sijakovic in der 57. Minute mit seinem zweiten Treffer. Vladan Stevanovic traf in der 78. Minute zum 1:5, ehe Elias Tweneboa mit dem 2:5 (80.) für SportKultur noch einmal Ergebniskosmetik betrieb. Oliver Fundanovic setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 2:6. Für negative Schlagzeilen sorgte Ömer Yilmaz, der in der 73. Minute nach einem Foulspiel die Rote Karte für SportKultur sah.

Kreisliga A2:

SV Vaihingen II – FSV Waldebene Stuttgart Ost 3:4
Ein wahres Torfestival bekamen die 70 Zuschauer geboten. Der FSV Waldebene legte los wie die Feuerwehr: Andreii Shamenko brachte die Gäste bereits in der 13. Minute mit 0:1 in Führung. Leon Cesarano erhöhte in der 28. Minute auf 0:2, und nur drei Minuten später traf Ardi Pnishi zum 0:3 (31.). Nach der Pause setzte Pasquale Barbato in der 61. Minute sogar das 0:4. Doch Vaihingen II bewies Moral: Toluwani Dreher-Adenuga verkürzte in der 69. Minute auf 1:4. Tom Irion brachte die Gastgeber in der 82. Minute mit dem 2:4 weiter heran, und nur zwei Minuten danach sorgte erneut Toluwani Dreher-Adenuga für das 3:4 (84.). Am Ende blieb es beim knappen Sieg der Gäste.

KV Plieningen – SpVgg 1887 Möhringen 1:3
Die Gäste aus Möhringen erwischten einen Blitzstart: Paul Stallbaumer traf schon in der 6. Minute zum 0:1. Plieningen antwortete, und Maurice Eipper verwandelte in der 32. Minute einen Handelfmeter sicher zum 1:1. Doch die Freude währte nur kurz – Emil Paul stellte drei Minuten später in der 35. Minute die Gästeführung wieder her. Maximilian Braun entschied das Spiel in der 66. Minute mit dem 1:3.

KF Kosova Bernhausen – FV Germania Degerloch 2:3
Ein Spiel voller Wendungen erlebten die Zuschauer in Bernhausen. Dardan Gashi brachte die Gastgeber in der 5. Minute mit 1:0 in Front, ehe Artian Sylai in der 21. Minute auf 2:0 erhöhte. Doch Degerloch schlug sofort zurück: Valerii Baianov verkürzte in der 23. Minute auf 2:1. Nach der Pause glich Frédéric Moquet in der 52. Minute aus, und nur drei Minuten später drehte David Naumburger mit dem 2:3 (55.) die Partie. Germania Degerloch nahm alle drei Punkte mit.

TSV Heumaden – TSV Rohr Stuttgart 2:1
Die Gäste gingen kurz vor der Pause in Führung, als Miguel Accardi in der 40. Minute das 0:1 erzielte. Doch Heumaden ließ sich nicht unterkriegen: Nico Floeter traf in der 62. Minute zum 1:1-Ausgleich. Die Partie blieb lange offen, ehe Michele Maimone in der 88. Minute den umjubelten 2:1-Siegtreffer für die Hausherren erzielte.

Sportfreunde Stuttgart – SV Sillenbuch 1:2
Ebrahima Tamba sorgte in der 20. Minute für die Führung der Sportfreunde. Nach dem Seitenwechsel kam Sillenbuch stärker ins Spiel. Nico Hering erzielte in der 70. Minute den Ausgleich, ehe Marco Maris Kaden in der 89. Minute das Spiel mit seinem Treffer zum 1:2 endgültig drehte.

GFV Ermis Metanastis Stuttgart – SV Hoffeld 1:1
Vor 30 Zuschauern ging der SV Hoffeld früh in Führung: Mehdi Younis traf in der 13. Minute zum 0:1. Doch für ihn war die Partie nicht von Glück geprägt, denn in der 43. Minute sah Mehdi Younis nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Trotz Unterzahl hielt Hoffeld lange stand, doch in der 75. Minute traf Aslan Sakoli zum 1:1-Ausgleich für Ermis Metanastis. In der 87. Minute schwächte sich dann auch die Heimelf: Angelos Patitsis sah nach einem Foulspiel die Rote Karte. Am Ende blieb es beim Remis.

ABV Stuttgart – MK Makedonija Stuttgart 4:0
Die Gastgeber dominierten klar und entschieden die Partie früh. Joa Kauderer eröffnete in der 19. Minute das Torfestival. Nur zwei Minuten später erhöhte Valentin Loparco auf 2:0 (21.), ehe erneut Joa Kauderer in der 29. Minute mit dem 3:0 nachlegte. Mario Kraft setzte in der 82. Minute mit dem 4:0 den Schlusspunkt einer souveränen Vorstellung des ABV Stuttgart.

SpVgg Stetten/Filder – TV Kemnat 1:0
Ein hart umkämpftes Spiel entschied Maurice Horn in der 52. Minute mit seinem Treffer für die SpVgg Stetten/Filder. Der TV Kemnat drängte zwar auf den Ausgleich, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern.

Kreisliga A3:

GSV Maichingen II – SV Magstadt 4:0
Der GSV Maichingen II ließ dem SV Magstadt keine Chance und feierte einen ungefährdeten 4:0-Heimsieg. Schon in der 15. Minute brachte Marco Gebhart die Gastgeber in Führung, ehe er in der 28. Minute mit seinem zweiten Treffer nachlegte. Nach der Pause lenkte Christian Schwarz in der 77. Minute den Ball unglücklich ins eigene Tor – das 3:0 für Maichingen. Nur drei Minuten später stellte Yannick Fellner in der 80. Minute den 4:0-Endstand her.

SV Böblingen II – TV Altdorf 0:6
Eine herbe Klatsche kassierte die Böblinger Zweite gegen den TV Altdorf. Bereits in der 1. Minute traf Florent Demaj zur frühen Führung. Rosario Elia Frasca erhöhte in der 28. Minute, ehe Qendrim Jaha in der 32. und 45. Minute mit einem Doppelpack auf 0:4 stellte. Direkt nach Wiederbeginn markierte Luca Zipperer in der 47. Minute das 0:5, und Karim Besic setzte in der 71. Minute mit dem 0:6 den Schlusspunkt.

Spvgg Aidlingen – TSV Waldenbuch 1:3
Die Aidlinger mussten sich dem TSV Waldenbuch trotz großen Einsatzes geschlagen geben. Philipp Müller eröffnete in der 25. Minute das 0:1 und Burhan Öztürk legte in der 64. Minute nach. Nur drei Minuten später brachte Rouven Ludwig die Aidlinger mit seinem Anschlusstreffer in der 67. Minute wieder heran. Doch in der 82. Minute sorgte erneut Philipp Müller mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung zum 1:3.

SV Oberjesingen – VfL Sindelfingen II 3:5
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Oberjesingen. Stefan Hammer brachte die Gastgeber in der 11. Minute mit 1:0 in Führung, doch Arbes Bytyci glich nur drei Minuten später aus (14.) und Hasan Saran drehte die Partie in der 17. Minute. In der 25. Minute traf erneut Arbes Bytyci zum 1:3. Efe Dallac verkürzte in der 34. Minute auf 2:3, ehe Arbes Bytyci mit seinem dritten Treffer in der 54. Minute wieder den alten Abstand herstellte. In der 75. Minute machte er mit seinem vierten Tor zum 2:5 alles klar. Zwar gelang Gennaro Semirano in der 78. Minute noch das 3:5, doch mehr war für den SV Oberjesingen nicht drin.

Türk. SV Herrenberg – TSV Kuppingen 5:0
Der Türkische SV Herrenberg dominierte die Partie gegen den TSV Kuppingen von Beginn an. Can Miftar eröffnete in der 9. Minute das Torfestival, ehe Harun Abdullah Güney in der 23. Minute nachlegte. Mert Köse stellte in der 28. Minute auf 3:0, Oguz Yüksel erhöhte noch vor der Pause in der 41. Minute auf 4:0. In der 60. Minute setzte Ömer Kilic den Schlusspunkt zum klaren 5:0-Heimsieg.

TV Gültstein – Spvgg. Holzgerlingen II 7:0
Ein Kantersieg gelang dem TV Gültstein. Yusuf Sillah traf in der 13. Minute zum 1:0, ehe Darius Santin in der 31. Minute nachlegte. Wieder Sillah erhöhte in der 39. Minute auf 3:0 und schnürte in der 49. Minute sogar seinen Dreierpack. Tobias Lutz schraubte in der 57. Minute auf 5:0. Zum Ende der Partie trug sich auch Michele Klarner doppelt in die Torschützenliste ein – er traf in der 84. Minute und in der Nachspielzeit (90.+2) zum 7:0-Endstand.

FSV Deufringen – TV Nebringen 1:0
Ein enges und umkämpftes Spiel entschied der FSV Deufringen knapp für sich. Samet Öztürk erzielte in der 24. Minute das Tor des Tages. Danach verteidigten die Gastgeber leidenschaftlich und brachten den knappen Vorsprung über die Zeit.

Bezirk Enz/Murr

Kreisliga A1:

VfB Tamm – FSV Oßweil 0:2
Der FSV Oßweil erwischte einen Traumstart in Tamm. Schon in der 11. Minute verwandelte Dustin Bölzle einen Foulelfmeter zur Führung. Nur zwei Minuten später, in der 13. Minute, erhöhte Noah Schlör auf 2:0. Der VfB Tamm fand nie richtig ins Spiel zurück, sodass die Gäste die Partie kontrollierten und den Auswärtssieg über die Zeit brachten.

Türk. SC Kornwestheim – TSV Grünbühl 2:3
Ein packendes Duell mit einem dramatischen Ende lieferten sich der Türkische SC Kornwestheim und der TSV Grünbühl. Bereits in der 4. Minute traf Carmine Pescione zum 1:0 für die Hausherren. Doch in der 25. Minute glich Pierre Williams für Grünbühl aus. Nach einer Stunde brachte Carmine Pescione mit seinem zweiten Treffer Kornwestheim erneut in Front. Doch Grünbühl schlug in der Schlussphase zurück: Daniel Schick traf in der 73. Minute zum 2:2 und in der 90. Minute sorgte Ibish Sejdijaj für den späten Siegtreffer zum 2:3.

FV Dersimspor Ludwigsburg – TSV Asperg 3:2
Ein echtes Wechselbad der Gefühle erlebten die Zuschauer in Ludwigsburg. Zunächst lief alles für den TSV Asperg: Yulian Binder brachte die Gäste in der 14. Minute mit 0:1 in Führung, und in der 39. Minute legte Ferhat Saricam das 0:2 nach. Doch nach der Pause drehte Dersimspor das Spiel in wenigen Minuten. Enis Mejri verkürzte in der 47. Minute, Tarik Ibrahimbegovic glich in der 51. Minute aus, und nur zwei Minuten später, in der 53. Minute, sorgte Puria Masoumifar für das umjubelte 3:2 – der Endstand.

SKV Eglosheim – GSV Pleidelsheim II 4:4
Ein wahres Torfestival bekamen die Zuschauer in Eglosheim geboten. Flakron Shabani eröffnete in der 29. Minute mit dem 1:0. Doch Robin Bender schlug für Pleidelsheim zurück und traf in der 33. Minute zum 1:1. Kurz vor der Pause stellte Davide Cappella in der 44. Minute auf 2:1, doch direkt nach Wiederbeginn legten die Gäste furios los: Robin Bender glich in der 47. Minute aus und traf in der 48. Minute erneut zur 2:3-Führung. Constance Igwe baute diese in der 60. Minute sogar auf 2:4 aus. Doch Eglosheim kam zurück: Davide Cappella verkürzte in der 74. Minute auf 3:4 und Flakron Shabani traf in der 87. Minute zum umjubelten 4:4-Endstand.

TSV 1899 Benningen – SV Salamander Kornwestheim II 2:1
Der TSV Benningen startete perfekt in die Partie. Schon in der 4. Minute brachte Angelo de Capua seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Nach der Pause legte er in der 52. Minute mit seinem zweiten Treffer das 2:0 nach. Zwar konnte Max Mäule in der 82. Minute noch auf 2:1 verkürzen, doch der SV Salamander Kornwestheim II kam nicht mehr zum Ausgleich.

SGV Murr – SG Hochberg/Hochdorf 3:1
Ein intensives Spiel sahen die Zuschauer in Murr. Christian Krauss eröffnete in der 16. Minute per Foulelfmeter das 1:0. In der 76. Minute schwächte Julian Jakoby die Gäste mit einer Roten Karte wegen unsportlichen Verhaltens. In der 86. Minute erhöhte erneut Christian Krauss auf 2:0. Zwar erzielte Noah Jöst in der 90. Minute den Anschluss, doch in der Nachspielzeit stellte David Werner in der 90.+4 Minute den 3:1-Endstand her.

GSV Höpfigheim – GSV Erdmannhausen 7:4
Ein wahres Spektakel mit elf Toren lieferten sich Höpfigheim und Erdmannhausen. Nemanja Stojkovic eröffnete in der 5. Minute das 1:0, Dominik Cansu erhöhte in der 14. Minute, und ein Eigentor von Alexander Berg brachte in der 23. Minute das 3:0. Doch Erdmannhausen kam zurück: Nick Rath verkürzte in der 24. Minute, Calvin Kaiser stellte in der 30. Minute auf 3:2, und erneut Nick Rath glich in der 49. Minute zum 3:3 aus. Dann aber zog Höpfigheim wieder davon: Christian Kreutter traf in der 56. Minute, Tommy Borisavljevic legte in der 62. Minute nach. Kevin Redieß brachte die Gäste in der 65. Minute nochmal heran, doch Christian Kreutter (69.) und Arik Marian Schnabel (88.) machten mit ihren Treffern zum 7:4 alles klar.

VfB Neckarrems 1913 – TSV Affalterbach 0:5
Der TSV Affalterbach überrollte den VfB Neckarrems und feierte einen Kantersieg. Bereits in der 3. Minute traf Dominik Janzer zur Führung, die er in der 26. Minute auf 0:2 ausbaute. Alexander Grimm stellte in der 57. Minute auf 0:3, ehe Dominik Janzer in der 78. Minute seinen dritten Treffer markierte. In der 90. Minute setzte Diego Almeida Neves mit dem 0:5 den Schlusspunkt.

Kreisliga A2:

SV Leonberg/Eltingen II – TV Möglingen 0:4
Der TV Möglingen feierte einen klaren Auswärtssieg und dominierte die Partie von Beginn an. Bereits in der 13. Minute traf Leon von Bank zum 0:1. Nur fünf Minuten später erhöhte Ismetcan Caglayan auf 0:2. Nach der Pause legte erneut Leon von Bank nach: In der 54. Minute erzielte er das 0:3, zwei Minuten später, in der 56. Minute, sogar das 0:4 und schnürte damit einen Hattrick. Leonberg/Eltingen fand kein Mittel mehr, um zurückzukommen.

SpVgg Renningen – Spvgg Warmbronn 3:2
Ein Duell voller Spannung! In der 36. Minute brachte Lucas Benjamin Perez die Renninger in Führung. Kurz vor der Pause glich Philipp Kindler in der 45.+1 Minute für Warmbronn aus. Direkt nach Wiederanpfiff legte Julius Böhler in der 46. Minute das 2:1 für Renningen nach, ehe Matthias Stahl in der 60. Minute auf 3:1 erhöhte. Doch Warmbronn gab sich nicht geschlagen – Petrus Glöditzsch verkürzte in der 63. Minute auf 3:2. Am Ende hielt Renningen den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft über die Zeit.

TSV Münchingen II – TSV Höfingen 2:0
Die Münchinger Reserve trat souverän auf und ließ dem TSV Höfingen kaum eine Chance. In der 17. Minute traf Dennis Strenkert zur 1:0-Führung. Nach einer Stunde erhöhte Dorian Milosevic in der 65. Minute auf 2:0. Damit war die Partie entschieden, Münchingen II sicherte sich die drei Punkte.

Drita Kosova Kornwestheim – FC Gerlingen 5:2
Ein torreiches Duell mit vielen Wendungen. In der 9. Minute brachte Sermin Zekjiri die Gastgeber in Führung. Ein Eigentor von Shaban Ismaili brachte Gerlingen in der 32. Minute zurück. Doch nur sechs Minuten später, in der 38. Minute, stellte Muhamet Muzliukaj das 2:1 her. Nach der Pause erhöhte erneut Sermin Zekjiri in der 50. Minute, ehe ein weiteres Eigentor – diesmal von Tim Grötzinger in der 60. Minute – den Vorsprung auf 4:1 ausbaute. Shaban Ismaili traf in der 67. Minute sogar zum 5:1. Zwar verkürzte Baran Arslantas in der 78. Minute auf 5:2, doch am deutlichen Heimsieg änderte das nichts mehr.

SKV Rutesheim (U23) II – KSV Renningen 10:0
Ein wahres Schützenfest erlebte die Rutesheimer U23 gegen den KSV Renningen. Angelo De Pilla eröffnete in der 20. Minute, Lars Eiwen erhöhte fünf Minuten später. Tim Mendler legte in der 31. Minute nach, ehe Aykan Seymen in der 42. Minute auf 4:0 stellte. Direkt vor der Pause erhöhte erneut Angelo De Pilla in der 45. Minute auf 5:0. Nach dem Seitenwechsel ging das Toreschießen munter weiter: Lars Eiwen (49.), Tomas Gioia (54.), Paul Jauß (58.) und erneut Tim Mendler (62.) machten es zweistellig. Freddy Yazid Njiki Kouassi setzte in der 70. Minute mit dem 10:0 den Schlusspunkt.

SV Gebersheim – Spvgg Weil der Stadt 3:5
In Gebersheim sahen die Zuschauer ein Offensiv-Spektakel. Salih Okan Karaman brachte Weil der Stadt bereits in der 12. Minute in Führung, Mousa El Arkoubi erhöhte in der 40. Minute auf 0:2. Nach der Pause sorgte erneut Salih Okan Karaman in der 47. und 67. Minute mit seinen Treffern zum 0:3 und 0:4 scheinbar für die Entscheidung. Doch Gebersheim kam noch einmal auf: Bernhard Kreis traf in der 70. Minute und in der 73. Minute per Foulelfmeter zum 2:4. Doch Salih Okan Karaman stellte in der 76. Minute mit seinem vierten Treffer den alten Abstand wieder her. Bernhard Kreis gelang in der 90. Minute noch sein dritter Treffer des Tages, doch am Ende siegte Weil der Stadt mit 3:5.

TSV Flacht – TSV Heimerdingen 1910 II 5:1
Der TSV Flacht ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen und spielte sich in einen Rausch. Christopher Welsch traf bereits in der 6. Minute zum 1:0 und legte in der 26. Minute nach. Mit seinem dritten Treffer in der 35. Minute machte er den Hattrick perfekt. Noch vor der Pause erhöhte Robin Lenk in der 39. Minute auf 4:0. Erst in der 63. Minute kam Heimerdingen durch Luka Banas zum 4:1, doch in der 78. Minute sorgte erneut Christopher Welsch mit seinem vierten Treffer für den klaren 5:1-Endstand.

Kreisliga A3:

SV Illingen 1906 – FV Markgröningen 3:1
Der SV Illingen feierte einen wichtigen Heimsieg. In der 38. Minute brachte Tolga Camlice seine Mannschaft mit dem 1:0 in Führung. Nach der Pause erhöhte Zekeriya Tüney in der 59. Minute auf 2:0. Hoffnung keimte bei den Gästen kurz auf, als Connor Fauser in der 73. Minute zum 2:1 traf. Doch nur zwei Minuten später stellte David Engi in der 75. Minute den alten Abstand wieder her. Zudem schwächte sich der FV Markgröningen durch eine Gelb-Rote Karte gegen Oumar Bailo Diallo in der 69. Minute selbst.

TSV Ensingen – SV Horrheim 0:2
Der SV Horrheim sicherte sich drei Punkte in Ensingen. Emil Arnold traf in der 20. Minute zum 0:1. Sascha Berger sorgte mit dem 0:2 in der 68. Minute für die Vorentscheidung. In der Schlussphase vergab Arjon Sallahi die Chance auf ein weiteres Tor: In der 89. Minute scheiterte er per Foulelfmeter an TSV-Keeper Norman Werner.

TSV Großglattbach – TSV Kleinglattbach 3:2
Ein packendes Duell mit einem dramatischen Ende. Lukas Strauß brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung. Marvin Prohaska glich in der 24. Minute zum 1:1 aus. In der 85. Minute traf Serif Ciftci zum 1:2 für Kleinglattbach, doch die Partie war noch lange nicht entschieden. In der 90. Minute verwandelte Marvin Prohaska einen Foulelfmeter zum 2:2. Nur zwei Minuten später sorgte Daniel Migulla in der 90.+2 Minute für den umjubelten 3:2-Siegtreffer der Gastgeber.

TSV Enzweihingen – Spvgg Bissingen 2:3
Auch in Enzweihingen gab es ein Drama in der Nachspielzeit. Bilal Bitmez brachte die Gäste in der 30. Minute in Führung. Yannick Rähmer glich fünf Minuten später zum 1:1 aus. In der 39. Minute sorgte Eros Ciatto für die erneute Bissinger Führung. Nach dem Wechsel stellte Enes Gür in der 53. Minute auf 2:2. Die Entscheidung fiel in der 90.+8 Minute, als erneut Eros Ciatto zum 2:3 traf. Kurz zuvor, in der 90. Minute, hatte Cihat Aytac die große Chance zur Führung für den TSV, scheiterte jedoch mit einem Foulelfmeter an Torwart Cedric Huber.

TSV Bönnigheim – FV Kirchheim 5:1
Der TSV Bönnigheim ließ dem FV Kirchheim keine Chance. Noah Maier traf bereits in der 5. Minute zum 1:0 und legte nur vier Minuten später in der 9. Minute das 2:0 nach. Marvin Gross erhöhte in der 26. Minute auf 3:0. Zwar konnte Kubilay Senol in der 63. Minute auf 3:1 verkürzen, doch nach der Gelb-Roten Karte gegen Lionel Bitam in der 66. Minute verloren die Gäste endgültig den Faden. Marvin Maslowski (70.) und erneut Noah Maier (86.) stellten den 5:1-Endstand her.

SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag – SV Hellas Bietigheim 11:2
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Nussdorf. Schon in der 7. Minute eröffnete Marko Kühn das Schützenfest. Marco Klein (20.), Denis Kerkez (30.), Adrian Böhme (32.) und Heiko Dieterle per Foulelfmeter (35.) erhöhten schnell auf 5:0. Ein Eigentor von Steven-Stavros Pournarkas (38.) und die Treffer von Nikola Ristomanov (40.) sowie Leonard Pfisterer (44.) sorgten für ein 8:0 zur Pause. Nach dem Wechsel legte Denis Kerkez in der 54. Minute nach, ehe Johannes Wizemann (68.) und erneut Nikola Ristomanov (72.) zweistellig machten. Dani Da Silva (80.) und Arsim Susuri (90.) betrieben in der Schlussphase Ergebniskosmetik für Hellas, doch am deutlichen 11:2 änderte das nichts mehr.

FC Mezopotamya Bietigheim – SG Hohenhaslach/Freudental 2:5
Die Gastgeber starteten stark: Marcel Göttfert traf in der 7. Minute zum 1:0. Nur drei Minuten später stellte Guliano Granda Willar mit dem 1:1 den Ausgleich her. Philipp Oehler brachte Mezopotamya in der 30. Minute wieder in Führung. In der zweiten Halbzeit kippte die Partie: Marcel Göttfert verwandelte in der 61. Minute einen Foulelfmeter zum 3:1, ehe Philipp Oehler in der 69. Minute auf 4:1 erhöhte. Umut Kaya brachte die Gäste in der 85. Minute zurück ins Spiel, doch Finn Schopper setzte in der 90.+3 Minute mit dem 5:2 den Schlusspunkt für Hohenhaslach/Freudental.

