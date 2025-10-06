TV Gültstein trumpft auf, Höpfigheim gewinnt Spektakel, 10:0, 11:2

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Stuttgart/Böblingen und Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Kreisliga A2:
SV Vaihingen II – FSV Waldebene Stuttgart Ost 3:4
Ein wahres Torfestival bekamen die 70 Zuschauer geboten. Der FSV Waldebene legte los wie die Feuerwehr: Andreii Shamenko brachte die Gäste bereits in der 13. Minute mit 0:1 in Führung. Leon Cesarano erhöhte in der 28. Minute auf 0:2, und nur drei Minuten später traf Ardi Pnishi zum 0:3 (31.). Nach der Pause setzte Pasquale Barbato in der 61. Minute sogar das 0:4. Doch Vaihingen II bewies Moral: Toluwani Dreher-Adenuga verkürzte in der 69. Minute auf 1:4. Tom Irion brachte die Gastgeber in der 82. Minute mit dem 2:4 weiter heran, und nur zwei Minuten danach sorgte erneut Toluwani Dreher-Adenuga für das 3:4 (84.). Am Ende blieb es beim knappen Sieg der Gäste.
KV Plieningen – SpVgg 1887 Möhringen 1:3
Die Gäste aus Möhringen erwischten einen Blitzstart: Paul Stallbaumer traf schon in der 6. Minute zum 0:1. Plieningen antwortete, und Maurice Eipper verwandelte in der 32. Minute einen Handelfmeter sicher zum 1:1. Doch die Freude währte nur kurz – Emil Paul stellte drei Minuten später in der 35. Minute die Gästeführung wieder her. Maximilian Braun entschied das Spiel in der 66. Minute mit dem 1:3.
KF Kosova Bernhausen – FV Germania Degerloch 2:3
Ein Spiel voller Wendungen erlebten die Zuschauer in Bernhausen. Dardan Gashi brachte die Gastgeber in der 5. Minute mit 1:0 in Front, ehe Artian Sylai in der 21. Minute auf 2:0 erhöhte. Doch Degerloch schlug sofort zurück: Valerii Baianov verkürzte in der 23. Minute auf 2:1. Nach der Pause glich Frédéric Moquet in der 52. Minute aus, und nur drei Minuten später drehte David Naumburger mit dem 2:3 (55.) die Partie. Germania Degerloch nahm alle drei Punkte mit.
TSV Heumaden – TSV Rohr Stuttgart 2:1
Die Gäste gingen kurz vor der Pause in Führung, als Miguel Accardi in der 40. Minute das 0:1 erzielte. Doch Heumaden ließ sich nicht unterkriegen: Nico Floeter traf in der 62. Minute zum 1:1-Ausgleich. Die Partie blieb lange offen, ehe Michele Maimone in der 88. Minute den umjubelten 2:1-Siegtreffer für die Hausherren erzielte.
Sportfreunde Stuttgart – SV Sillenbuch 1:2
Ebrahima Tamba sorgte in der 20. Minute für die Führung der Sportfreunde. Nach dem Seitenwechsel kam Sillenbuch stärker ins Spiel. Nico Hering erzielte in der 70. Minute den Ausgleich, ehe Marco Maris Kaden in der 89. Minute das Spiel mit seinem Treffer zum 1:2 endgültig drehte.
GFV Ermis Metanastis Stuttgart – SV Hoffeld 1:1
Vor 30 Zuschauern ging der SV Hoffeld früh in Führung: Mehdi Younis traf in der 13. Minute zum 0:1. Doch für ihn war die Partie nicht von Glück geprägt, denn in der 43. Minute sah Mehdi Younis nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Trotz Unterzahl hielt Hoffeld lange stand, doch in der 75. Minute traf Aslan Sakoli zum 1:1-Ausgleich für Ermis Metanastis. In der 87. Minute schwächte sich dann auch die Heimelf: Angelos Patitsis sah nach einem Foulspiel die Rote Karte. Am Ende blieb es beim Remis.
ABV Stuttgart – MK Makedonija Stuttgart 4:0
Die Gastgeber dominierten klar und entschieden die Partie früh. Joa Kauderer eröffnete in der 19. Minute das Torfestival. Nur zwei Minuten später erhöhte Valentin Loparco auf 2:0 (21.), ehe erneut Joa Kauderer in der 29. Minute mit dem 3:0 nachlegte. Mario Kraft setzte in der 82. Minute mit dem 4:0 den Schlusspunkt einer souveränen Vorstellung des ABV Stuttgart.
SpVgg Stetten/Filder – TV Kemnat 1:0
Ein hart umkämpftes Spiel entschied Maurice Horn in der 52. Minute mit seinem Treffer für die SpVgg Stetten/Filder. Der TV Kemnat drängte zwar auf den Ausgleich, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern.
Kreisliga A3:
GSV Maichingen II – SV Magstadt 4:0
Der GSV Maichingen II ließ dem SV Magstadt keine Chance und feierte einen ungefährdeten 4:0-Heimsieg. Schon in der 15. Minute brachte Marco Gebhart die Gastgeber in Führung, ehe er in der 28. Minute mit seinem zweiten Treffer nachlegte. Nach der Pause lenkte Christian Schwarz in der 77. Minute den Ball unglücklich ins eigene Tor – das 3:0 für Maichingen. Nur drei Minuten später stellte Yannick Fellner in der 80. Minute den 4:0-Endstand her.
SV Böblingen II – TV Altdorf 0:6
Eine herbe Klatsche kassierte die Böblinger Zweite gegen den TV Altdorf. Bereits in der 1. Minute traf Florent Demaj zur frühen Führung. Rosario Elia Frasca erhöhte in der 28. Minute, ehe Qendrim Jaha in der 32. und 45. Minute mit einem Doppelpack auf 0:4 stellte. Direkt nach Wiederbeginn markierte Luca Zipperer in der 47. Minute das 0:5, und Karim Besic setzte in der 71. Minute mit dem 0:6 den Schlusspunkt.
Spvgg Aidlingen – TSV Waldenbuch 1:3
Die Aidlinger mussten sich dem TSV Waldenbuch trotz großen Einsatzes geschlagen geben. Philipp Müller eröffnete in der 25. Minute das 0:1 und Burhan Öztürk legte in der 64. Minute nach. Nur drei Minuten später brachte Rouven Ludwig die Aidlinger mit seinem Anschlusstreffer in der 67. Minute wieder heran. Doch in der 82. Minute sorgte erneut Philipp Müller mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung zum 1:3.
SV Oberjesingen – VfL Sindelfingen II 3:5
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Oberjesingen. Stefan Hammer brachte die Gastgeber in der 11. Minute mit 1:0 in Führung, doch Arbes Bytyci glich nur drei Minuten später aus (14.) und Hasan Saran drehte die Partie in der 17. Minute. In der 25. Minute traf erneut Arbes Bytyci zum 1:3. Efe Dallac verkürzte in der 34. Minute auf 2:3, ehe Arbes Bytyci mit seinem dritten Treffer in der 54. Minute wieder den alten Abstand herstellte. In der 75. Minute machte er mit seinem vierten Tor zum 2:5 alles klar. Zwar gelang Gennaro Semirano in der 78. Minute noch das 3:5, doch mehr war für den SV Oberjesingen nicht drin.
Türk. SV Herrenberg – TSV Kuppingen 5:0
Der Türkische SV Herrenberg dominierte die Partie gegen den TSV Kuppingen von Beginn an. Can Miftar eröffnete in der 9. Minute das Torfestival, ehe Harun Abdullah Güney in der 23. Minute nachlegte. Mert Köse stellte in der 28. Minute auf 3:0, Oguz Yüksel erhöhte noch vor der Pause in der 41. Minute auf 4:0. In der 60. Minute setzte Ömer Kilic den Schlusspunkt zum klaren 5:0-Heimsieg.
TV Gültstein – Spvgg. Holzgerlingen II 7:0
Ein Kantersieg gelang dem TV Gültstein. Yusuf Sillah traf in der 13. Minute zum 1:0, ehe Darius Santin in der 31. Minute nachlegte. Wieder Sillah erhöhte in der 39. Minute auf 3:0 und schnürte in der 49. Minute sogar seinen Dreierpack. Tobias Lutz schraubte in der 57. Minute auf 5:0. Zum Ende der Partie trug sich auch Michele Klarner doppelt in die Torschützenliste ein – er traf in der 84. Minute und in der Nachspielzeit (90.+2) zum 7:0-Endstand.
FSV Deufringen – TV Nebringen 1:0
Ein enges und umkämpftes Spiel entschied der FSV Deufringen knapp für sich. Samet Öztürk erzielte in der 24. Minute das Tor des Tages. Danach verteidigten die Gastgeber leidenschaftlich und brachten den knappen Vorsprung über die Zeit.
Kreisliga A1:
