TV Gültstein trumpft auf, Höpfigheim gewinnt Spektakel, 10:0, 11:2

SC Stammheim – TB Untertürkheim 3:3

Vor 25 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Duell. Schon nach einer Minute traf Tobias Kärcher für die Gäste zum 0:1. In der 10. Minute legte Marvin Wolf das 0:2 nach, ehe Nikitas Skordoulis in der 29. Minute für Hoffnung bei Stammheim sorgte. Doch erneut war es Tobias Kärcher, der in der 39. Minute den alten Abstand zum 1:3 herstellte. Die Gastgeber aber gaben sich nicht auf: Nikitas Skordoulis verkürzte in der 79. Minute auf 2:3. In der Schlussminute belohnte Naba Lucein Palenfo seine Mannschaft für den Kampfgeist und erzielte in der 90. Minute den 3:3-Ausgleich.

SSV Zuffenhausen – Sportvg Feuerbach 0:2

Die 25 Zuschauer sahen eine enge Partie, in der der entscheidende Durchbruch erst spät gelang. In der 43. Minute musste Luca Lombardi von der Sportvg Feuerbach nach einer Gelb-Roten Karte vom Platz. Trotzdem drehte Feuerbach in der zweiten Halbzeit auf: Marin Pranjic traf in der 66. Minute zum 0:1. In der Schlussminute erhöhte Moise Nyamuisi auf 0:2 (90.), vergab aber nur Sekunden später die große Chance auf ein weiteres Tor, als er mit einem Foulelfmeter an Torwart Patrick Löchner scheiterte.

SV Prag Stuttgart – TSV Mühlhausen/Stuttgart 1:0

In einer umkämpften Begegnung war es Otis Raiser, der in der 51. Minute den goldenen Treffer für den SV Prag Stuttgart erzielte. Der knappe Vorsprung hielt bis zum Abpfiff und brachte den Hausherren drei hart erkämpfte Punkte.

TSV Uhlbach – TV89 Zuffenhausen 3:5

Ein torreiches Spektakel erlebten die Zuschauer in Uhlbach. Sergio Mavinga brachte die Gäste mit einem Doppelpack in der 12. und 47. Minute 0:2 in Führung. Mehmet Kuzu legte in der 55. Minute das 0:3 nach. Uhlbach aber bäumte sich auf: Joshua Menger verkürzte in der 61. und 69. Minute auf 2:3. Doch TV89 ließ sich nicht aus dem Konzept bringen – Thorben-Yanick Nallinger stellte in der 75. Minute den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Shawn Travis Ogayo brachte Uhlbach in der 87. Minute noch einmal auf 3:4 heran, ehe Maximilian Braun in der 90.+3 Minute mit dem 3:5 alles klar machte.

TV Zazenhausen – SG Stuttgart West 0:4

Die Gäste ließen von Beginn an keinen Zweifel aufkommen. Mario Fetsch traf in der 27. Minute zum 0:1, Luis Henke erhöhte nur zehn Minuten später in der 37. Minute. Eine Minute danach stellte Niclas Klausmann mit dem 0:3 (38.) die Weichen endgültig. In der 70. Minute machte Luis Henke mit seinem zweiten Treffer den 0:4-Endstand perfekt.

TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 – Türkspor Stuttgart 3:0

Vor 85 Zuschauern setzte sich die Heimelf souverän durch. Awoundza Etogo Essama brachte seine Mannschaft bereits in der 9. Minute per Handelfmeter in Führung. Direkt nach der Pause erhöhte Bent Andert in der 46. Minute auf 2:0. Florian Reu sorgte schließlich in der 79. Minute mit dem 3:0 für klare Verhältnisse.

TSV Weilimdorf II – SG Weilimdorf 3:3

Das Duell der Ortsrivalen hielt, was es versprach. Chrysowalandis Kugiumtzidis brachte die zweite Mannschaft in der 18. Minute in Führung. Niklas Janik glich nur drei Minuten später in der 21. Minute aus. Doch erneut war es Kugiumtzidis, der in der 35. Minute das 2:1 markierte. Kurz vor der Pause schlug Niklas Janik wieder zurück und erzielte in der 45. Minute das 2:2. Nach dem Seitenwechsel brachte Argon Gaxherri die SG Weilimdorf in der 50. Minute erstmals in Führung. In der 77. Minute schwächte sich die SG, als Ioannis Nedos Gelb-Rot sah. Elf Minuten später musste auch Martin Schdanowitsch mit Gelb-Rot vom Platz (87.). Trotz Unterzahl fiel aber kein weiteres Gegentor aus dem Spiel – erst in der 78. Minute hatte Denis Windhager mit einem verwandelten Foulelfmeter das 3:3 erzielt.

SportKultur Stuttgart – OFK Beograd Stuttgart 2:6

Eine torreiche Partie entwickelte sich in Stuttgart. Schon in der 9. Minute brachte Veljko Burazor die Gäste in Führung. Nur neun Minuten später traf Alban Kukaj in der 18. Minute zum 1:1. Doch dann drehte OFK Beograd auf: Nikola Lakovic (37.) und Nikola Marko Sijakovic (40.) stellten auf 1:3. Nach der Pause erhöhte Sijakovic in der 57. Minute mit seinem zweiten Treffer. Vladan Stevanovic traf in der 78. Minute zum 1:5, ehe Elias Tweneboa mit dem 2:5 (80.) für SportKultur noch einmal Ergebniskosmetik betrieb. Oliver Fundanovic setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 2:6. Für negative Schlagzeilen sorgte Ömer Yilmaz, der in der 73. Minute nach einem Foulspiel die Rote Karte für SportKultur sah.