TV Geiselhöring steigt wieder in den Spielbetrieb ein

Das Mannschaftssterben ist auch im niederbayerischen Amateurfußball ein großes Thema. Nicht gerade wenige Vereine klagen über Personalmangel, ohne Spielgemeinschaften könnten so manche sportlich nicht mehr überleben. Da macht eine erfreuliche Nachricht Mut: Der TV Geiselhöring wirkt dem Trend entgegen und will ab der kommenden Saison 2026/27 wieder eigenständig mit einer Mannschaft in der untersten Klasse in den Spielbetrieb einsteigen.

Seit 2019 war es still geworden um die Fußballabteilung des TVG. Nun weht wieder ein frischer Wind. In einer außerordentlichen Generalversammlung Ende November haben die Labertaler eine neue Abteilungsleitung gewählt. Neuer Abteilungsleiter Fußball ist ab sofort Maykel Ora, der mit dem Anliegen, den Fußball wieder aufleben zu lassen, an den Verein herangetreten ist: "Wir stellen seit zwei, drei Jahren eine Freizeitmannschaft, da ist bei uns der Gedanke gereift, am regulären Spielbetrieb teilzunehmen. Wir sind mit dem Wunsch an den ersten Vorsitzenden Alfons Jungmayer herangetreten, der sich dafür sehr aufgeschlossen und erfreut gezeigt hat."





Dementsprechend unkompliziert lief die Wahl der neuen Fußball-Abteilungsleitung dann auch ab: Maykel Ora (Abteilungsleiter), Akad Yalam (stellv. Abteilungsleiter), Sharbel Ora (Schriftführer), Farah Salim (Kassier), Rony Ora, Jürgen Schneider, Gabriel David und Agastra Bezat (Beisitzer) wurden allesamt einstimmig ins Gremium gewählt. '



Die Rahmenbedingungen für den Geiselhöringer Re-Start sind auch schon gegeben, im Hintergrund wurde bereits eine Mannschaft zusammengebastelt. "Wir werden zunächst mit einem Team in der A-Klasse an den Start gehen. Ziel ist es dann mittelfristig, auch wieder mit einer zweiten Mannschaft in den Spielbetrieb einzusteigen. Jeder, der Lust auf Fußball hat, ist bei uns willkommen. Ganz wichtig ist uns auch, dass wir das Vereinsleben für die gesamte Geiselhöringer Bevölkerung wieder ankurbeln. Wir wollen sonntags eine Anlaufstelle für alle sein. Zusammen essen und trinken und über Fußball diskutieren", so Maykal Ora, dessen Cousin Jacques Ora das Traineramt übernehmem wird.



Der TV Geiselhöring war von 2013 bis 2019 in der Bezirksliga vertreten. Bekannte niederbayerische Fußballnamen wie Florian Gögl oder Stefan Alschinger, die in der Regionalliga ihre Spuren hinterlassen hatten, schnürten unter anderem die Schuhe für die Schwarzgelben. Nach dem Rückzug des Hauptsponsors folgte der große Knall und der tiefe Fall.