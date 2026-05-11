TV Freyung krönt sich zum Champion – Ringelai schießt sich warm

Der TV Freyung ist Meister der A-Klasse Freyung. – Foto: www.sp4ort.de

Es ist vollbracht! Der TV Freyung ist der verdiente Meister der A-Klasse Freyung. In einem dramatischen Finish am 25. Spieltag sicherte sich die Elf von Andreas Seitz durch ein spätes Unentschieden in Kumreut den Titel. Da der Verfolger SSV Hinterschmiding zeitgleich gegen die SG Fürsteneck/Prag patzte, sind die Kreisstädter vor dem letzten Spieltag nicht mehr einzuholen. Während in Freyung die Sektkorken knallen, spitzt sich der Kampf um den Relegationsplatz zwei massiv zu: Der TSV Ringelai zerlegte den SV Perlesreut II in alle Einzelteile und rückt bis auf zwei Zähler an Hinterschmiding heran. Damit kommt es am nächsten Wochenende zum ultimativen Showdown: Im direkten Duell zwischen Ringelai und Hinterschmiding wird entschieden, wer in die Relegation einzieht. Diese und alle weiteren Partien des vergangenen Wochenendes nun im Überblick:

Der TSV Ringelai präsentierte sich in einer beängstigenden Frühform für das kommende Saisonfinale. Gegen völlig überforderte Perlesreuter feierte die Pittner-Elf ein Schützenfest. Sebastian Drexler schraubte sein Konto mit drei weiteren Treffern (13., 45., 56.) in die Höhe, während Jonas Eibl (8., 19.) und Jonas Einberger (78., 84.) jeweils doppelt trafen. Perlesreut verlor zudem völlig die Nerven: Matthias Höfl sah in der 55. Minute Gelb-Rot, und Damian Fruth wurde in der 63. Minute mit Rot vom Platz gestellt. Ringelai geht nach diesem 9:0-Kantersieg mit gewaltigem Rückenwind in das direkte Duell um Platz zwei.

Tore: 1:0 Jonas Eibl (8.), 2:0 Sebastian Drexler (13. Foulelfmeter), 3:0 Jonas Eibl (19.), 4:0 Sebastian Drexler (45.), 5:0 Sebastian Drexler (56. Foulelfmeter), 6:0 Christoph Einberger (68.), 7:0 Jonas Einberger (78.), 8:0 Jonas Einberger (84. Foulelfmeter), 9:0 Simon Aigner (88.)

Gelb-Rot: Matthias Höfl (55./SV Perlesreut II/Wiederholtes Foulspiel)

Rot: Damian Fruth (63./SV Perlesreut II/Foul nach diverser Provokationen von und an Einberger C.) ---

Hinterschmiding bringt sich selbst um die beste Ausgangslage. Dabei sah zunächst alles nach einem lockeren Heimsieg aus: Simon Hackl besorgte bereits in der 2. Minute das 1:0, und Korbinian Wilhelm erhöhte in der 10. Minute auf 2:0. Der SSV war spielbestimmend und hatte Chancen für drei weitere Treffer. Doch nach dem Wechsel schlug die Stunde der SG: Wladimir Gandiljan hämmerte den Ball in der 69. Minute aus 25 Metern über beide Pfosten ins Tor, und nur zwei Minuten später nutzte Nico Sigl eine Unachtsamkeit zum 2:2-Ausgleich (71.). Hinterschmiding verspielte damit zwei sicher geglaubte Punkte und muss nun im Endspiel gegen Ringelai um die Relegation bangen. Tore: 1:0 Simon Hackl (2.), 2:0 Korbinian Wilhelm (10.), 2:1 Wladimir Gandiljan (69.), 2:2 Nico Sigl (71.) ---

Magerkost für die 50 Zuschauer in Waldkirchen. In einer taktisch geprägten Partie neutralisierten sich beide Mannschaften über 90 Minuten. Für Waldkirchen II bedeutet die Nullnummer den fünften Tabellenplatz, während Herzogsreut auf Rang sieben verweilt. Ein Unentschieden, das keinem der beiden Teams in der Tabelle wirklich weiterhilft. Tore: keine Tore ---

Der Spitzenreiter war aufgrund des Patzers von Hinterschmiding schon vor dem Schlusspfiff Meister, dennoch wollte der TV seine Ungeschlagenen-Serie fortsetzten. Doch die Heimelf erwies sich als der erwartet schwere Brocken. In der 34. Minute brachte Marco Veltl Kumreut in Führung, nachdem er sich im Fünfmeterraum geschickt aufgedreht hatte. Freyung rannte die gesamte zweite Halbzeit an, doch der Ball wollte einfach nicht ins Netz. Es dauerte bis tief in die Nachspielzeit, ehe Max Nendel in der 90.+3 Minute den Freyunger-Jubel startete und den Ausgleich markierte. Mit diesem Punkt ist Freyung offiziell Meister – die ungeschlagene Serie bleibt bestehen, und die Krönung einer überragenden Saison ist perfekt. Tore: 1:0 Marco Veltl (34.), 1:1 Max Nendel (90.+3) ---

Karlsbach gab sich gegen die Reserve aus Röhrnbach keine Blöße. Jonathan Weiss stellte die Weichen bereits in der 6. Minute auf Sieg. In der Folge kontrollierte die Heimelf die Partie nach Belieben. Simon Pfeiffer sorgte mit einem Doppelpack (30., 73.) für klare Verhältnisse und sicherte den verdienten 3:0-Erfolg. Während Karlsbach den vierten Platz festigt, bleibt Röhrnbach II nach der 20. Saisonniederlage weiterhin im Tabellenkeller hängen. Tore: 1:0 Jonathan Weiss (6.), 2:0 Simon Pfeiffer (30.), 3:0 Simon Pfeiffer (73.) ---