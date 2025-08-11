Der TSV Ringelai feierte einen ungefährdeten Sieg gegen den SV-DJK Karlsbach. – Foto: Karl-Heinz Hönl

TV Freyung feiert Schützenfest - Ringelai und Hinterschmiding souverän Überblick über den 3. Spieltag in der A-Klasse Freyung. Verlinkte Inhalte AK Freyung Freyung Perlesreut II Grainet II SG Bischofsreut + 8 weitere

Der TV Freyung konnte auch am 3. Spieltag ein Schützenfest feiern. Gegen die DJK Böhmzwiesel traf der TV zwölfmal! Außerdem feierten der SV Grainet II und der SV Kumreut Derbysiege. Der TSV Ringelai, der SSV Hinterschmiding und die SG Fürsteneck/Prag gewannen ihre Spiele ebenfalls souverän. Diese und alle weiteren Partien des vergangenen Wochenendes nun im Überblick:

Im Ohetal-Stadion dominierte der TSV Ringelai im Duell gegen den SV-DJK Karlsbach und feierte einen klaren 4:0-Sieg. Sebastian Drexler eröffnete in der 7. Minute das Spiel, nach einer Vorlage von Jonas Gutsmiedl. Christoph Einberger erhöhte in der 36. Minute auf 2:0, nachdem Leon Putz ihn bediente. In der Schlussphase traf Jonas Gutsmiedl per Vorlage von Sebastian Drexler zum 3:0 (82.), bevor Matthias Drexler in der 85. Minute den Endstand mit einem Treffer nach Vorlage von Simon Aigner besiegelte.

Tore: 1:0 Sebastian Drexler (7.), 2:0 Christoph Einberger (36.), 3:0 Jonas Gutsmiedl (82.), 4:0 Matthias Drexler (85.) ---

Am Sonntag trafen die SG Fürsteneck/Prag und die SG Bischofsreut/Haidmühle aufeinander. Die Gastgeber dominierten das Spiel von Beginn an. Bereits in der 2. Minute eröffnete Julian Riedl mit einem präzisen Schuss aus 30 Metern in den Winkel. Nur sechs Minuten später erhöhte Nico Sigl auf 2:0. Die SG Fürsteneck hatte weitere Chancen, doch ein Lattenschuss von Sigl und eine Möglichkeit für Johannes Schröckinger blieben ungenutzt. Nach der Pause setzte Tobias Weichselsdorfer, der gerade eingewechselt wurde, mit einer starken Einzelaktion das 3:0 in der 68. Minute. Ludwig Traxinger krönte die Vorstellung in der 77. Minute mit dem 4:0, nachdem er den Torwart umkurvte. Tore: 1:0 Julian Riedl (2.), 2:0 Nico Sigl (8.), 3:0 Tobias Weichselsdorfer (68.), 4:0 Ludwig Traxinger (77.) ---

Im Nachbarschaftsderby zwischen dem SC Herzogsreut und dem SV Grainet II setzten sich die Gäste mit 2:0 durch. Felix Binder brachte Grainet bereits in der 9. Minute in Führung, als er nach einem Konter die Herzogsreuter-Abwehr vernaschte und den Ball nach einer geschickten Ballrolle am Torwart vorbei ins Netz schob. Es entwickelte sich eine Partie, die über die gesamte Dauer von Kampf geprägt war. Schöne Spielzüge und gut herausgespielte Chancen waren eher Mangelware. Patrick Freund sorgte in der 76. Minute für die Entscheidung, als er nach einer Vorlage von Bastian Wagner zum 2:0 vollendete. Ein verschossener Elfmeter von Freund und die Rote Karte für Pongratz in der Nachspielzeit rundeten das Spiel ab. Tore: 0:1 Felix Binder (9.), 0:2 Patrick Freund (76.)

Rot: Fabian Pongratz (90./SC Herzogsreut/Nachtreten)

Besondere Vorkommnisse: Patrick Freund (SV Grainet II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Manuel Deiglmeier (84.). ---

Im Stadion am Oberfeld dominierte der TV Freyung das Spiel gegen DJK Böhmzwiesel mit 12:0. Tobias Wittmann eröffnete in der 19. Minute das Torfestival, gefolgt von Jonas Hobelsberger, der per Elfmeter auf 2:0 erhöhte. David Esslinger und Elias Fürst schraubten das Ergebnis auf 4:0, bevor Daniel Gsödl einen weiteren Elfmeter verwandelte. Nach einem Platzverweis für Fenzl (DJK) fiel das 7:0 durch Fürst. Ein Eigentor von Ruckhabert und Treffer von Siegel, Esslinger und Nendel sorgten für den Endstand. Tore: 1:0 Tobias Wittmann (19.), 2:0 Jonas Hobelsberger (26. Foulelfmeter), 3:0 David Esslinger (37.), 4:0 Elias Fürst (39.), 5:0 Daniel Gsödl (51. Foulelfmeter), 6:0 Jonas Hobelsberger (55. Foulelfmeter), 7:0 Elias Fürst (73.), 8:0 Albert Ruckhabert (78. Eigentor), 9:0 Philipp Siegel (82.), 10:0 David Esslinger (84.), 11:0 David Esslinger (88.), 12:0 Max Nendel (90.+1)

Rot: Alexander Fenzl (55./DJK Böhmzwiesel/Foulspiel)

Besondere Vorkommnisse: Felix Seitz (TV Freyung) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Julian Lankl (87.). ---

Im Möselstadion feierte der SSV Hinterschmiding am Sonntag einen 4:1-Heimsieg gegen die Bezirksliga-Reserve des TSV Waldkirchen. Felix Petermaier eröffnete in der 5. Minute das Spiel, als er nach einem Pass von Korbinian Wilhelm ins lange Eck traf. Wilhelm selbst erhöhte in der 24. Minute auf 2:0, nachdem er einen Abpraller nach Hödls Schuss verwertete. Alexander Kaspar sorgte in der 51. Minute mit einem spektakulären Seitfallzieher für das 3:0. Waldkirchen kam in der 73. Minute durch Felix Autengruber zum Anschluss, doch Wilhelm stellte mit einem Kopfball in der 79. Minute den alten Abstand wieder her. Ein verdienter Sieg für den SSV! Tore: 1:0 Felix Petermaier (5.), 2:0 Korbinian Wilhelm (24.), 3:0 Alexander Kaspar (51.), 3:1 Felix Autengruber (73.), 4:1 Korbinian Wilhelm (79.) ---