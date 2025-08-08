TV Freyung empfängt Böhmzwiesel - Waldkirchen II gastiert beim SSV

Am kommenden Wochenende steht der 3. Spieltag in der A-Klasse Freyung an. Am Samstag trifft unter anderem der TV Freyung auf die DJK Böhmzwiesel und der SV Perlesreut II auf den SV Kumreut. Am Sonntag duellieren sich der SSV Hinterschmiding und der TSV Waldkirchen II. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Wochenendes nun im Überblick:

Der TSV Ringelai hat sich mit zwei souveränen Auftritten – zuletzt mit einem 4:0 gegen Kumreut – an die Tabellenspitze gesetzt. Besonders beeindruckend: Noch steht die Null in der Defensive. Gegen Karlsbach will man diese Serie fortsetzen. Die Gäste aus Karlsbach stehen dagegen nach dem Aus von Spielertrainer Kordick vor einem personellen Umbruch. Aus zwei Spielen sprang noch kein Sieg heraus – nun gilt es zu zeigen, wie die Mannschaft auf die Kordick-News reagiert. ---

Morgen, 15:00 Uhr TV Freyung Freyung DJK Böhmzwiesel Böhmzwiesel

David gegen Goliath in der A-Klasse: Freyung, nach nur einem Spiel bereits torgefährlichster Angriff der Liga, will den Heimvorteil nutzen und die nächsten drei Punkte einfahren. Böhmzwiesel startete mit einem 0:3 gegen Röhrnbach II und steht nun vor einer der größten Hürden der Saison. Für die DJK gilt es, mutig aufzutreten und den Favoriten zumindest phasenweise zu ärgern. ---

Morgen, 17:00 Uhr SV Perlesreut Perlesreut II SV Kumreut Kumreut

Derby, Teil zwei für Kumreut – und vielleicht die Chance auf drei Punkte. Doch die vergangene Saison zeigt: Auch gegen Perlesreut II tat man sich oft schwer. Die Gastgeber holten zuletzt beim 1:1 gegen Waldkirchen II ihren ersten Zähler und wollen nun den ersten Saisonsieg folgen lassen. Für beide Teams gilt: Ein Erfolg im Nachbarschaftsduell könnte der Startschuss für eine bessere Saison werden. ---

Morgen, 17:00 Uhr SC Herzogsreut Herzogsreut SV Grainet Grainet II

Herzogsreut hat sich mit zwei Siegen gegen Karlsbach und Bischofsreut in die Spitzengruppe gespielt. Nun wartet mit Grainet II ein Gegner, der vor seiner Zwangspause mit einem 7:0-Sieg gegen Röhrnbach II perfekt in die Saison gestartet ist. Ein Derby, bei dem die Formkurve beider Teams auf Spannung hindeutet. Die Frage: Wer behält die weiße Weste – Herzogsreut oder die Gäste aus Grainet? ---