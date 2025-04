TV-Experte Klos sicher: Mit Kevin Volland kann 1860 München oben angreifen

München – Fabian Klos bleibt TV–Experte für die 3. Liga. „Diese Rolle macht mir unfassbar viel Spaß. Ich arbeite in einem spannenden, authentischen Fußball-Umfeld und genieße die Zusammenarbeit mit einem tollen Team bei MagentaSport“, wird 37-Jährige in der Pressemitteilung zu seiner Vertragsverlängerung zitiert.

In seiner zweiten Saison ab Sommer freut sich der ehemalige Mittelstürmer auch auf Löwen-Neuzugang Kevin Volland , der am Ostermontag bei 1860 München für die kommende Spielzeit vorgestellt wurde. „Ich bin ein Fan von solchen Wechseln. Ich mag das ja, wenn Spieler zu ihrem Herzens- oder Heimatklub zurückkehren“, sagt Klos über die sensationelle Rückkehr des ehemaligen Jugendspielers. „Das zeigt einfach, dass die 3. Liga eine gewisse Attraktivität hat.“

Die Mannschaft von Patrick Glöckner darf nach den starken Leistungen der vergangenen Wochen noch ein bisschen vom Aufstieg träumen. Spätestens in der kommenden Spielzeit hat der ehemalige Torschützenkönig der 2. und 3. Liga dann die Giesinger auf dem Zettel. „Für Sechzig ist das noch eine gute Nachricht in einer ohnehin guten sportlichen Phase, die sie sicher versuchen werden, mit in die neue Saison mitzunehmen, um dann oben anzugreifen“, glaubt Klos.

Bevor Volland bei seinem Ausbildungsklub wieder angreift, will Sechzig die Siegesserie weiter ausbauen. Vier Spieltage vor Schluss haben die Blauen sieben Punkte Rückstand auf Rang drei. Um noch auf den Relegationsplatz zu kommen, müsste viel zusammen passen. Aber auch Rang vier wäre bereits ein großer Erfolg. Dann würde der 32-Jährige immerhin mit seinen neuen Teamkollegen am DFB-Pokal teilnehmen. (jb)