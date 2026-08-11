TV Eiche Horn will nach Auftaktsieg gegen Aufsteiger Grohn nachlegen

– Foto: Marcel Eichholz

TV Eiche Horn geht nach dem knappen 1:0-Auswärtssieg bei Leher TS selbstbewusst in die Partie gegen den SV Grohn, der zuletzt seinen ersten Bremen-Liga-Sieg seit neun Jahren feierte.

TV Eiche Horn startete mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg bei Leher TS in die Saison und geht damit mit drei Punkten im Rücken ins Heimspiel gegen den SV Grohn. Grohn wiederum feierte im Auftaktspiel gegen die SG Aumund-Vegesack mit dem 1:0-Erfolg den ersten Bremen-Liga-Sieg seit neun Jahren und zeigte dabei nach den Worten von Trainer Jan-Philipp Heine eine geschlossene Teamleistung.

Während Eiche Horn seinen Vorsprung zuletzt clever über die Zeit brachte, muss der Aufsteiger nun auswärts beweisen, dass der Auftakterfolg kein Ausrutscher war. Beide Teams reisen damit mit positivem Gefühl, aber unterschiedlichen Ausgangslagen ins zweite Saisonspiel.