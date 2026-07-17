TV Eiche Horn verabschiedet Max Niemann und Til Hildebrandt

– Foto: Rocco Bartsch

Der TV Eiche Horn muss künftig ohne zwei langjährige Leistungsträger auskommen. Mit Max Niemann und Til Hildebrandt verabschieden sich zwei Spieler, die die Mannschaft über Jahre hinweg in unterschiedlicher Rolle geprägt haben. Der Verein würdigte beide Akteure als wichtige Stützen – sportlich wie menschlich.

Niemann war über 18 Jahre hinweg Teil des Vereins und entwickelte sich in dieser Zeit zu einem der prägenden Gesichter. Seine Vielseitigkeit machte ihn auf dem Platz flexibel einsetzbar, seine positive Ausstrahlung zu einem verbindenden Element innerhalb der Mannschaft. Wann immer er gebraucht wurde, war er zur Stelle.

Hildebrandt kam vor vier Jahren zum TV Eiche Horn und übernahm früh Verantwortung. Als Kapitän führte er das Team, organisierte das Spiel aus der Defensive heraus und gab der Mannschaft Struktur. Mit konstanten Leistungen und klarer Haltung avancierte er zu einer zentralen Figur im Gefüge der Mannschaft.