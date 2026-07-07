TV Eiche Horn setzt auf Kontinuität und den eigenen Nachwuchs

– Foto: Timo Babic

Der TV Eiche Horn hat sich in den vergangenen beiden Jahren in der Bremen-Liga etabliert. Daran möchte die Mannschaft von Trainer Tomas Führer auch in der Saison 2026/27 anknüpfen – obwohl sich im Sommer personell einiges verändert hat.

Die Vorbereitung läuft bereits seit dem 25. Juni. Ein wichtiger Gradmesser war dabei das Testspiel gegen die zweite Mannschaft des SV Drochtersen/Assel. Außerdem nimmt der TV Eiche Horn an der Sportwoche des TuS Komet Arsten teil. Auf ein Trainingslager verzichtet der Bremen-Ligist dagegen bewusst.

„Wir gehen in die Saison mit Vorfreude und gleichzeitig mit viel Demut, da wir schon ein paar Veränderungen im Kader haben vornehmen müssen“, sagt Führer.

Als größte Stärke seiner Mannschaft nennt Führer den Zusammenhalt – sowohl auf als auch neben dem Platz. „Unser guter Zusammenhalt auf und neben dem Platz bereitet uns immer wieder große Freude im ganzen Verein. Besonders unser diszipliniertes Arbeiten in den Spielen gegen den Ball macht uns als Mannschaft aus“, erklärt der Coach.

Sportlich bleibt der Anspruch trotz des personellen Umbruchs unverändert. Nachdem Eiche Horn in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils eine starke Rolle spielte, soll erneut die obere Tabellenhälfte erreicht werden.

„Wir möchten wie in den ersten beiden Saisons in der Bremen-Liga unter den besten sieben Mannschaften landen“, formuliert Führer das Saisonziel.

Im Kampf um die Meisterschaft sieht der Trainer gleich mehrere Teams vorne. Allen voran die SV Hemelingen, die für ihn aufgrund ihrer Eingespieltheit zu den größten Favoriten zählt. Außerdem traut er dem OSC Bremerhaven eine starke Saison zu. „Sie haben sich gut verstärkt und verfügen über eine ambitionierte Vereinsführung, die bestimmt den Aufstieg in die Regionalliga in Angriff nehmen möchte“, sagt Führer. Ebenfalls auf seiner Favoritenliste steht der Brinkumer SV, der mit einem erfahrenen Trainer und mehreren namhaften Neuzugängen in die Saison geht.

Im Trainerteam gibt es beim TV Eiche Horn keine Veränderungen. Im Kader setzt der Verein dagegen bewusst auf den eigenen Nachwuchs. Gleich sieben bis acht Spieler des Jahrgangs 2007 sollen Schritt für Schritt an die erste Mannschaft herangeführt werden. Externe Neuzugänge gab es bislang nicht.

Verlassen haben den Verein Laurin Urban (Auslandsaufenthalt), Hamza Al Hilu und Til Hildebrandt (beide TB Uphusen), Max Niemann (TSV Oyten), Nils Hoppe, der künftig die erste Frauenmannschaft des TV Eiche Horn trainiert, Keanu Rogmann (FC Oberneuland), Ole Böttcher (SSV Jeddeloh II) sowie Merlin Kautz, der sich auf sein Studium konzentriert.

Mit der Integration der eigenen Nachwuchsspieler setzt der TV Eiche Horn seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort – und hofft, damit auch in der kommenden Bremen-Liga-Saison wieder eine gute Rolle zu spielen.