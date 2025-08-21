 2025-08-20T04:22:19.839Z

Allgemeines
TV Echterdingen unter Druck, SV Waldhausen mit Rückenwind

Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 2. Spieltags

LL Württemberg St. 2
FV Sontheim
TSV Köngen
1.FC Eislin.
Echterdingen

Der zweite Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, verspricht erste Klarheit über die Kräfteverhältnisse in der Liga. Einige Teams konnten bereits aus dem ersten Spieltag Selbstvertrauen schöpfen, andere stehen nach Auftaktpleiten unter Druck. Mit Spitzenduellen wie SV Böblingen gegen SV Waldhausen oder TSV Köngen gegen VfL Sindelfingen stehen spannende Partien bevor, während Kellerteams wie TSV Bad Boll und MTV Stuttgart früh um die ersten Punkte kämpfen.

---

Sa., 23.08.2025, 13:00 Uhr
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
13:00

Böblingen startet mit einem 2:1-Erfolg gegen SC Geislingen in den Spieltag. Waldhausen gewann souverän 3:0 gegen TSGV Waldstetten und reist als Tabellenführer an. Beide Teams wollen ihre positive Bilanz aus dem Auftaktspiel bestätigen.

---

Sa., 23.08.2025, 18:00 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
18:00

Echterdingen verlor am ersten Spieltag knapp 2:3 gegen FV Spfr Neuhausen. Bernhausen setzte sich 2:0 gegen 1. FC Eislingen durch. Ein Duell zwischen einem Team, das die ersten Punkte einfahren möchte, und einem Sieger aus dem Auftakt.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
15:00

Plattenhardt gelang ein 1:0-Auswärtserfolg gegen MTV Stuttgart, Maichingen unterlag 1:3 gegen TSV Köngen. Plattenhardt will den positiven Start bestätigen, Maichingen sucht die ersten Punkte.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
15:00

Köngen gewann sein Auftaktspiel 3:1 gegen Maichingen, Sindelfingen siegte 3:0 gegen FV Sontheim/Brenz. Ein Aufeinandertreffen zweier Teams mit starker Auftaktbilanz, Spannung garantiert.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
15:00

Sontheim/Brenz musste sich beim 0:3 gegen Sindelfingen geschlagen geben, Geislingen verlor 1:2 gegen Böblingen. Beide Teams wollen ihre Punktebilanz aufbessern.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
15:00

Waldstetten unterlag 0:3 gegen Waldhausen, Bad Boll verlor 1:2 gegen TSV Ehningen. Ein Duell der Teams, die noch auf den ersten Sieg warten.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
15:00

Ehningen gewann 2:1 gegen TSV Bad Boll, Neuhausen siegte 3:2 gegen TV Echterdingen. Beide Mannschaften starten mit einem Erfolg in den Spieltag und wollen die Serie ausbauen.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
15:00

Eislingen verlor 0:2 gegen TSV Bernhausen, Stuttgart unterlag 0:1 gegen Plattenhardt. Beide Teams stehen unter Druck, den ersten Dreier einzufahren.

__________________________________________________________________________________________________

