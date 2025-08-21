TV Echterdingen unter Druck, SV Waldhausen mit Rückenwind

Der zweite Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, verspricht erste Klarheit über die Kräfteverhältnisse in der Liga. Einige Teams konnten bereits aus dem ersten Spieltag Selbstvertrauen schöpfen, andere stehen nach Auftaktpleiten unter Druck. Mit Spitzenduellen wie SV Böblingen gegen SV Waldhausen oder TSV Köngen gegen VfL Sindelfingen stehen spannende Partien bevor, während Kellerteams wie TSV Bad Boll und MTV Stuttgart früh um die ersten Punkte kämpfen.
---
Böblingen startet mit einem 2:1-Erfolg gegen SC Geislingen in den Spieltag. Waldhausen gewann souverän 3:0 gegen TSGV Waldstetten und reist als Tabellenführer an. Beide Teams wollen ihre positive Bilanz aus dem Auftaktspiel bestätigen.
---
Echterdingen verlor am ersten Spieltag knapp 2:3 gegen FV Spfr Neuhausen. Bernhausen setzte sich 2:0 gegen 1. FC Eislingen durch. Ein Duell zwischen einem Team, das die ersten Punkte einfahren möchte, und einem Sieger aus dem Auftakt.
---
Plattenhardt gelang ein 1:0-Auswärtserfolg gegen MTV Stuttgart, Maichingen unterlag 1:3 gegen TSV Köngen. Plattenhardt will den positiven Start bestätigen, Maichingen sucht die ersten Punkte.
---
Köngen gewann sein Auftaktspiel 3:1 gegen Maichingen, Sindelfingen siegte 3:0 gegen FV Sontheim/Brenz. Ein Aufeinandertreffen zweier Teams mit starker Auftaktbilanz, Spannung garantiert.
---
Sontheim/Brenz musste sich beim 0:3 gegen Sindelfingen geschlagen geben, Geislingen verlor 1:2 gegen Böblingen. Beide Teams wollen ihre Punktebilanz aufbessern.
---
Waldstetten unterlag 0:3 gegen Waldhausen, Bad Boll verlor 1:2 gegen TSV Ehningen. Ein Duell der Teams, die noch auf den ersten Sieg warten.
---
Ehningen gewann 2:1 gegen TSV Bad Boll, Neuhausen siegte 3:2 gegen TV Echterdingen. Beide Mannschaften starten mit einem Erfolg in den Spieltag und wollen die Serie ausbauen.
---
Eislingen verlor 0:2 gegen TSV Bernhausen, Stuttgart unterlag 0:1 gegen Plattenhardt. Beide Teams stehen unter Druck, den ersten Dreier einzufahren.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________